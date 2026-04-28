Alicia Villareal espera justicia por violencia: “Creo en la ley y me apego a lo que me da paz”

La cantante usa como refugio a la música porque le da paz (Mariana L. Martínez/Infobae México)

Alicia Villareal tiene en puerta su concierto del Auditorio Nacional, ya que su público es lo más importante, asegura que se ha refugiado en la música.

Respecto a la lucha legal contra Cruz “N” por violencia familiar, la cantante asegura que ya dejará todo en manos de la ley.

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Sin embargo, reconoció que si bien está consciente de que la ley es clara respecto a las sanciones, la ejecución de las mismas suele no ser eficaz.

“Pase lo que tenga que pasar y debe de pasar con justicia real”, dijo en conferencia de prensa.

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La cantante también señaló que descarga ese peso en sus shows, porque “no la puedo guardar para mí”. Dijo que quiere cerrar ese ciclo, pero que por ahora se aferra a lo que le da paz: su público, sus hijos y su pareja actual.

Cabe recordar que la cantante enfrenta un litigio contra su exesposo Cruz Martínez por violencia familiar desde noviembre de 2025.

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La situación se hizo conocida porque Alicia Villareal hizo la señal de auxilio en uno de sus conciertos.

A pocas semanas de que su gira Bendita Locura llegue a la Ciudad de México, la cantante de norteño describió el caso como agotador y señaló que incluso otras mujeres se han acercado a ella en busca de orientación, sin que pueda ofrecerles respuestas.

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“No sé cómo ayudarles, porque no sé cómo ayudar yo”, reconoció.

Su prioridad en este momento es cerrar ciclos respecto a lo ocurrido, aunque admitió que no puede desprenderse de la situación debido a que forma parte de ella.

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Entre las actividades que más le dan paz son cantar y su música, también su público.

El gesto que realizó Alicia Villareal hace meses. (Twitter/X)

¿Sorpresas en el Auditorio Nacional?

Para la fecha en el Auditorio Nacional, Villarreal anticipó la presencia de invitados sorpresa y versiones renovadas de sus éxitos, pensadas en parte para conectar con generaciones más jóvenes.

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También adelantó que hay algo preparado exclusivamente para la Ciudad de México, sin revelar detalles.

“A veces hacemos eso también, nada más ese show que vale presentar a esta ciudad, como lo que hice con Monterrey”, comentó, en referencia a una presentación previa que terminó en función repetida por la demanda del público.

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La cantante cerró su participación con una mención al Mundial de fútbol, que coincide en el calendario con la gira, y animó al público a asistir al concierto como preparación para los partidos:

“Para que tengan bastante ánimo para ir a gritar también cuando juegue el fútbol”.

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Villarreal lleva más de tres décadas en un género que, según recordó, no siempre tuvo la misma recepción en la Ciudad de México.

“La Ciudad de México era muy rock, pop”, dijo, y señaló que el regional mexicano ha trascendido hasta el punto de que hoy lo interpretan artistas de otros géneros e idiomas.

Para el 14 de mayo en el Auditorio Nacional, la gira Bendita Locura reunirá esa trayectoria completa: desde su etapa en Grupo Límite hasta su trabajo más reciente como productora de su propio material.