México

Trufas energéticas de avena y semillas: snack rico en fibra, omega 3 y energía natural

Te decimos el paso a paso para que realices esta receta

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trufas de semillas -México- 17 abril
(Gemini)

Un snack saludable, fácil y perfecto para cualquier momento del día. Las trufas energéticas de avena y semillas son bocaditos llenos de fibra, grasas buenas y energía natural, ideales para la colación, antes de entrenar o para sumar a la vianda escolar.

No necesitan cocción, son aptas para chicos y grandes y podés hacerlas en minutos con ingredientes que siempre hay en casa.

Estas trufas combinan avena arrollada, semillas variadas (chía, lino, girasol, sésamo), un toque de frutos secos y endulzante natural. Además, puedes sumar cacao, coco rallado o ralladura de naranja para variar el sabor.

Receta de trufas energéticas de avena y semillas

La base es avena, mezcla de semillas, frutos secos y miel o dátiles como aglutinante. El resultado: bolitas crocantes, dulces y súper nutritivas.

trufas de semillas -México- 17 abril
(Gemini)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 15 minutos
  • Preparación activa: 10 minutos
  • Reposo: 5 minutos (en heladera)

Ingredientes

  1. 1 taza de avena arrollada
  2. 1/3 taza de mezcla de semillas (chía, lino, girasol, sésamo)
  3. 1/3 taza de frutos secos picados (nuez, almendra, cacahuate)
  4. 8 dátiles sin carozo o 3 cucharadas de miel
  5. 2 cucharadas de cacao amargo o coco rallado (opcional)
  6. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  7. 1 pizca de sal
  8. 2-3 cucharadas de agua si es necesario para unir

Cómo hacer trufas energéticas de avena y semillas, paso a paso

  1. Si usás dátiles, procesarlos con una pizca de agua hasta formar una pasta.
  2. En un bol, mezclar avena, semillas, frutos secos, cacao/coco, sal y vainilla.
  3. Sumar la miel o la pasta de dátiles. Mezclar bien; si la mezcla está seca, agregar agua de a poco hasta que se pueda formar bolitas.
  4. Formar bolitas con las manos y pasar por coco, semillas o cacao si querés.
  5. Llevar a heladera 5 minutos para que tomen cuerpo.
  6. Conservar en recipiente tapado.
trufas de semillas -México- 17 abril
(Gemini)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 16-18 trufas chicas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 60
  • Grasas: 2,5 g
  • Carbohidratos: 8 g
  • Proteínas: 1,5 g

Valores aproximados, pueden variar según ingredientes y tamaño de las trufas.

¿Cuánto tiempo se pueden conservar?

En heladera, hasta 7 días en frasco hermético.

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