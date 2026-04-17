Trufas energéticas de avena y semillas: snack rico en fibra, omega 3 y energía natural

(Gemini)

Un snack saludable, fácil y perfecto para cualquier momento del día. Las trufas energéticas de avena y semillas son bocaditos llenos de fibra, grasas buenas y energía natural, ideales para la colación, antes de entrenar o para sumar a la vianda escolar.

No necesitan cocción, son aptas para chicos y grandes y podés hacerlas en minutos con ingredientes que siempre hay en casa.

Estas trufas combinan avena arrollada, semillas variadas (chía, lino, girasol, sésamo), un toque de frutos secos y endulzante natural. Además, puedes sumar cacao, coco rallado o ralladura de naranja para variar el sabor.

Receta de trufas energéticas de avena y semillas

La base es avena, mezcla de semillas, frutos secos y miel o dátiles como aglutinante. El resultado: bolitas crocantes, dulces y súper nutritivas.

(Gemini)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos

Preparación activa: 10 minutos

Reposo: 5 minutos (en heladera)

Ingredientes

1 taza de avena arrollada 1/3 taza de mezcla de semillas (chía, lino, girasol, sésamo) 1/3 taza de frutos secos picados (nuez, almendra, cacahuate) 8 dátiles sin carozo o 3 cucharadas de miel 2 cucharadas de cacao amargo o coco rallado (opcional) 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional) 1 pizca de sal 2-3 cucharadas de agua si es necesario para unir

Cómo hacer trufas energéticas de avena y semillas, paso a paso

Si usás dátiles, procesarlos con una pizca de agua hasta formar una pasta. En un bol, mezclar avena, semillas, frutos secos, cacao/coco, sal y vainilla. Sumar la miel o la pasta de dátiles. Mezclar bien; si la mezcla está seca, agregar agua de a poco hasta que se pueda formar bolitas. Formar bolitas con las manos y pasar por coco, semillas o cacao si querés. Llevar a heladera 5 minutos para que tomen cuerpo. Conservar en recipiente tapado.

(Gemini)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 16-18 trufas chicas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 60

Grasas: 2,5 g

Carbohidratos: 8 g

Proteínas: 1,5 g

Valores aproximados, pueden variar según ingredientes y tamaño de las trufas.

¿Cuánto tiempo se pueden conservar?

En heladera, hasta 7 días en frasco hermético.