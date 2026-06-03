México

Ansiedad por enfermedad: cómo dejar de interpretar cada síntoma como una señal de alarma

Antes de la pandemia, 14 de cada 100 mexicanos padecían este trastorno, antes llamado hipocondría

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Un hombre con barba mira atentamente una laptop que muestra resultados de búsqueda de Google sobre "signos de un infarto", con un smartwatch y un frasco de pastillas en la mesa
Ansiedad por enfermedad: cómo dejar de interpretar cada síntoma como una señal de alarma (Imagen ilustrativa IA Infobae)

Un dolor de cabeza pasajero, una molestia estomacal o un latido acelerado pueden convertirse en una fuente constante de angustia para quienes viven con trastorno de ansiedad por enfermedad, una condición que durante años fue conocida como hipocondría. Aunque los estudios médicos descarten una enfermedad grave, el miedo persiste y puede llegar a dominar la vida cotidiana.

Los especialistas explican que este trastorno se caracteriza por una preocupación excesiva y persistente por padecer una enfermedad seria, aun cuando los síntomas físicos son mínimos o inexistentes. La persona interpreta señales normales del cuerpo como pruebas de un problema médico oculto y busca constantemente certezas que rara vez encuentra.

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La ansiedad que se disfraza de enfermedad

La psicóloga y fundadora de Desansiedad, Fabiola Cuevas, explica que el miedo a enfermar suele surgir porque la ansiedad genera sensaciones físicas reales.

“El miedo a enfermar en la ansiedad se le llama hipocondría. Y es esta obsesión, porque realmente se convierte en una obsesión, en la que lo único que piensas es que todo lo que sientes debe de ser por una enfermedad muy grave”, señala.

La especialista añade que muchas personas visitan médicos, reciben resultados normales y aun así continúan convencidas de que algo anda mal. “Tu cuerpo está bien, pero tú te sigues sintiendo muy mal”, resume.

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Según datos compartidos por el Instituto Nacional de Psiquiatría “Dr. Ramón de la Fuente Muñiz”, antes de la pandemia de COVID-19, alrededor de 14 de cada 100 mexicanos experimentaban procesos de somatización o ansiedad por la salud en algún momento de su vida. El fenómeno afecta con mayor frecuencia a mujeres y suele manifestarse a partir de los 30 años.

Una mujer con hipocondría (AdobeStock)
Antes de la pandemia de covid-19, alrededor de 14 de cada 100 mexicanos experimentaban procesos de somatización o ansiedad por la salud.

El impacto de internet y la pandemia

La expansión de la llamada cibercondría ha contribuido al aumento de este problema. La búsqueda compulsiva de síntomas en internet suele intensificar el miedo en lugar de aliviarlo.

A nivel global, la preocupación por la salud también aumentó tras la pandemia de COVID-19. La Organización Mundial de la Salud reportó un incremento cercano al 25% en los trastornos de ansiedad, mientras que un estudio publicado en la revista Archives of Psychiatric Nursing encontró una prevalencia de ansiedad del 43.5% en adultos mexicanos durante la emergencia sanitaria.

Cómo romper el ciclo del miedo

Los expertos consideran que el tratamiento más efectivo es la terapia cognitivo-conductual (TCC). Este enfoque ayuda a identificar pensamientos catastróficos, cuestionar interpretaciones erróneas y disminuir conductas que alimentan la ansiedad.

Un hombre de 45 años con barba canosa sentado frente a una mujer psicoterapeuta de 65 años vista de espaldas, en un consultorio moderno.
Los expertos consideran que el tratamiento más efectivo es la terapia cognitivo-conductual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las estrategias más utilizadas destacan:

  • Evitar la búsqueda constante de síntomas en internet.
  • Reducir la revisión obsesiva del cuerpo.
  • Limitar consultas médicas motivadas únicamente por la necesidad de tranquilidad.
  • Aprender a tolerar la incertidumbre sobre la salud.
  • Reconocer que muchas sensaciones físicas son consecuencia de la ansiedad y no de una enfermedad grave.

Cuevas destaca que el objetivo no consiste en ignorar el cuerpo, sino en comprender lo que ocurre. “La realidad es que no estás enfermo y que lo que hay que hacer es bajar al cuerpo para sentir la emoción y poder liberarla”.

Cuando la mente amplifica las señales del cuerpo

El trastorno de ansiedad por enfermedad no implica fingir síntomas. De acuerdo con el doctor Alfredo Whaley Sánchez, del Instituto Nacional de Psiquiatría, quienes lo padecen viven con una preocupación auténtica y constante. La diferencia radica en que la interpretación del malestar físico está distorsionada por la ansiedad.

Por ello, especialistas recomiendan una evaluación médica adecuada para descartar enfermedades reales y, cuando sea necesario, buscar apoyo psicológico o psiquiátrico. El tratamiento oportuno puede ayudar a recuperar la tranquilidad y a romper un ciclo en el que el miedo termina causando más sufrimiento que cualquier enfermedad inexistente.

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