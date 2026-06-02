Alejado de Verónica Castro, Cristian Castro pospone conciertos en Auditorio Nacional

La posposición de los conciertos de Cristian Castro en el Auditorio Nacional de junio a agosto de 2026 genera expectativa entre sus seguidores

La posposición de los conciertos de Cristian Castro en el Auditorio Nacional, que se realizarían el 15 y 16 de junio de 2026, ha generado inquietud entre sus seguidores, en un momento marcado por el distanciamiento entre el cantante y su madre, Verónica Castro. Las presentaciones, parte de una esperada gira nacional, han dejado a miles de fans a la expectativa de las nuevas fechas.

Las fechas originales fueron modificadas por complicaciones logísticas de la gira, según informó la organización de los conciertos. El cambio ocurre mientras los medios destacan la tensión entre Cristian Castro y Verónica Castro tras la ruptura sentimental del cantante con Victoria Kühne.

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El cambio de fechas para las presentaciones de Cristian Castro en Ciudad de México responde a complicaciones logísticas de la gira nacional

La reprogramación permite a los asistentes conservar sus boletos sin trámites extra, y ambas nuevas presentaciones ya están agotadas.

De acuerdo con la información oficial dirigida a quienes cuentan con entradas para el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, las presentaciones originalmente pautadas para 15 y 16 de junio de 2026 serán reprogramadas para el 10 y 11 de agosto de 2026. La organización detalló el reacomodo de fechas de la siguiente manera:

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Los boletos del 15 de junio serán válidos para el 10 de agosto, sin cambio de lugar asignado.

Las entradas para el 16 de junio podrán utilizarse el 11 de agosto, en la misma ubicación.

Ambos conciertos ya tienen localidades agotadas, así que no es necesario realizar ningún tipo de canje o renovación.

El mensaje de la producción promete que la espera valdrá la pena con “dos noches inolvidables” en el foro más importante del país.

La organización de los conciertos anunció que los boletos para el Auditorio Nacional conservarán su validez y se respetarán los lugares asignados

“A todas las personas que adquirieron boletos para los conciertos de la gira de Cristian Castro programados para los días 15 y 16 de junio de 2026 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, se les informa lo siguiente: Por complicaciones en la logística de la mencionada gira del artista, las presentaciones originalmente previstas para las fechas antes señaladas serán reprogramadas para los días 10 y 11 de agosto de 2026″.

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Distanciamiento entre Cristian Castro y Verónica Castro

La posposición ocurre en medio de un periodo de distanciamiento familiar que el propio Cristian Castro ha confirmado recientemente. El intérprete de “Azul” reconoció que la relación con su madre atraviesa uno de sus momentos más complicados, atribuyendo el enfriamiento a las secuelas de su romance y ruptura con Victoria Kühne.

Según sus declaraciones, Verónica Castro está molesta y no tiene contacto con él desde el fin del vínculo con Kühne. “Ella quería que estuviéramos juntos. Ella quería que saliéramos y por eso creo que está enojada, hasta ahora no me quiere hablar”, explicó el cantante sobre la situación.

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El distanciamiento entre Cristian Castro y Verónica Castro se profundiza tras la ruptura amorosa del cantante con Victoria Kühne (IG)

El descontento se hizo más evidente cuando, con motivo del Día de las Madres este 10 de mayo, Castro no recibió respuesta después de enviarle flores para conmemorar la fecha. La actriz expresó sentirse sorprendida y engañada por las noticias relativas a la vida sentimental de su hijo, lo que profundizó la brecha entre ambos.

Impacto entre los fans por la posposición del concierto

La reprogramación de los conciertos no ha pasado desapercibida entre los seguidores de Cristian Castro, quienes han manifestado en redes sociales una mezcla de apoyo y preocupación. Mientras algunos respaldan al cantante por la dificultad familiar, otros temen que la situación personal pueda afectar la agenda artística.

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