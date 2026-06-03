Estos son todos los horarios para acudir a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México

La Ciudad de México concentrará la atención del mundo entero con el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica. (Composición Raúl A. González/Infobae México)

La Ciudad de México continúa preparándose para vivir una jornada histórica con la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca.

El jueves 11 de junio se enfrentarán México y Sudáfrica, mientras miles de aficionados y visitantes participarán en una celebración que unirá futbol, espectáculo y un operativo logístico de gran magnitud.

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El partido inaugural entre México y Sudáfrica arrancará a las 13:00 horas tras un programa que asegura grandes emociones y experiencias. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

El evento contará con una ceremonia artística sin precedentes, desbordada de música y cultura mexicana, así como estrictas medidas de acceso y seguridad. Quienes asistan deberán conocer los horarios y el programa completo para aprovechar al máximo la experiencia y evitar contratiempos.

Horarios completos: apertura de puertas, ceremonia y partido inaugural

El Gobierno capitalino y autoridades de la FIFA revelaron que el acceso y la vivencia mundialista iniciarán desde temprano, con actividades programadas en cada etapa.

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09:00 horas: Apertura de puertas para el ingreso de aficionados.

11:00 horas: Todos los asistentes deben estar en sus localidades; es el último horario recomendado para llegar sin contratiempos.

11:30 a 12:00 horas: Ceremonia inaugural, con presentaciones de artistas como Los Ángeles Azules , J Balvin , Belinda , Maná , Alejandro Fernández , Lila Downs, Danny Ocean y Tyla .

12:10 horas: Calentamiento de las selecciones de México y Sudáfrica en la cancha.

13:00 horas: Silbatazo inicial del esperado encuentro México vs Sudáfrica.

Belinda, Los Ángeles Azules, Maná y Aljandro Fernández son algunos de los artistas que darán inicio al Mundial 2026 en la ceremonia inaugural. (Captura de pantalla)

De esta manera, el programa busca que los asistentes vivan una experiencia completa, desde la bienvenida artística hasta el arranque del torneo.

Accesos, restricciones y boletos digitales

La seguridad y movilidad estarán bajo medidas estrictas para el ingreso y circulación en las zonas cercanas al Coloso de Santa Úrsula.

Sólo podrán acceder al perímetro quienes cuenten con boleto digital o sean vecinos identificados mediante registro.

Calles como Av. Santa Úrsula , Av. del Imán , Circuito Azteca , Calzada de Tlalpan y Acoxpa estarán cerradas.

Se recomienda el uso de transporte público, especialmente el Tren Ligero en modalidad especial, y servicios “Park and Ride” con traslados desde estacionamientos remotos.

Las autoridades capitalinas y la FIFA implementarán estrictas medidas de seguridad y acceso para el Estadio Azteca durante la jornada inaugural del Mundial 2026. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

Así, la organización busca garantizar fluidez y seguridad para los miles de asistentes dentro y fuera del recinto.

Fiesta, Fan Festival y actividades en toda la ciudad

La experiencia de la Copa del Mundo se extenderá a toda la ciudad con actividades recreativas y culturales:

Clases suspendidas en todos los niveles de educación básica y media superior para facilitar la movilidad.

El FIFA Fan Festival en el Zócalo y festivales en las 16 alcaldías ofrecerán opciones gratuitas para quienes no asistan al estadio.

Más de 56 mil policías participarán en el dispositivo de seguridad, reforzando la vigilancia en puntos estratégicos.

El FIFA Fan Festival en el Zócalo y actividades en las 16 alcaldías de la Ciudad de México brindarán opciones gratuitas para quienes no asistan al estadio. (Foto: Jefatura Gobierno CDMX)

En este sentido, el Mundial 2026 convertirá a la capital en el epicentro del futbol y la cultura, asegurando que tanto asistentes como toda la ciudad vivan una fiesta inaugural inolvidable.

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