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Servicio Meteorológico prevé la formación del potencial ciclón Amanda en el Pacífico mexicano

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos mantienen vigilancia activa sobre dos sistemas en el Pacífico oriental

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Uno ya se formó como depresión tropical, y el otro —previsto frente a las costas del sur de México— acumula 50% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en los próximos siete días. via REUTERS
Uno ya se formó como depresión tropical, y el otro —previsto frente a las costas del sur de México— acumula 50% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en los próximos siete días. via REUTERS

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció este martes 2 de junio la formación de la depresión tropical Uno-E en el Pacífico mexicano, con un 50% de probabilidades de convertirse en el ciclón tropical Amanda en los próximos siete días.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos mantienen vigilancia activa sobre dos sistemas en el Pacífico oriental: uno ya se formó como depresión tropical, y el otro —previsto frente a las costas del sur de México— acumula 50% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en los próximos siete días.

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El segundo sistema, aún sin nombre, es el que genera mayor atención por su proximidad a territorio mexicano. El SMN, organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que se prevé la formación de una zona de baja presión al sur de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, cuya probabilidad de desarrollo ciclónico escaló de 30% a 40% entre el 1 y el 2 de junio, y alcanzó 50% en los avisos más recientes. De organizarse, recibiría el nombre de Boris, el segundo ciclón de la temporada 2026 en esa cuenca.

Qué dice el NHC sobre el sistema frente al sur de México

Una playa con palmeras azotada por una fuerte tormenta, con nubes oscuras, relámpagos sobre el mar, grandes olas rompiendo y un cartel que indica 'PELIGRO: CICLÓN TROPICAL'.
El organismo señala que las condiciones ambientales “parecen propicias para un desarrollo adicional” y que podría formarse una depresión tropical “a última hora de este fin de semana o a principios de la próxima semana”, con un desplazamiento lento hacia el noroeste o el norte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aviso oficial del NHC emitido el martes 2 de junio a las 17:00 horas (tiempo del Pacífico) precisa que se pronostica la formación de un área de baja presión frente a las costas de Centroamérica y el sur de México hacia finales de esta semana.

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El organismo señala que las condiciones ambientales “parecen propicias para un desarrollo adicional” y que podría formarse una depresión tropical “a última hora de este fin de semana o a principios de la próxima semana”, con un desplazamiento lento hacia el noroeste o el norte.

La probabilidad de formación en las próximas 48 horas es baja, cercana a 0%. La probabilidad a siete días se ubica en 50%, clasificada por el NHC como nivel “medio”. No hay precisiones sobre su ubicación exacta ni trayectoria definitiva.

La Depresión Tropical Uno-E: Amanda, sin riesgo para México

Dos mujeres con uniforme azul observan monitores con mapas de la temporada ciclónica del Atlántico, incluyendo trayectorias de huracanes, en una sala de control.
La Conagua precisó que este sistema se localiza a 2,225 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Su trayectoria lo aleja del territorio nacional, por lo que no representa riesgo para México. De fortalecerse hasta tormenta tropical, recibiría el nombre de Amanda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, el primer sistema de la temporada ya se organizó. El NHC confirmó la formación de la Depresión Tropical Uno-E al suroeste de la punta sur de la península de Baja California.

Al momento del último aviso —martes 2 de junio, 21:00 UTC— el sistema se ubicaba en las coordenadas 9.4°N, 126.7°W, con vientos máximos sostenidos de 48 km/h (30 mph), presión mínima de 1,008 mb y desplazamiento hacia el oeste a 5 km/h (3 mph).

La Conagua precisó que este sistema se localiza a 2,225 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Su trayectoria lo aleja del territorio nacional, por lo que no representa riesgo para México. De fortalecerse hasta tormenta tropical, recibiría el nombre de Amanda.

Lluvias intensas en el sur y sureste durante la primera semana de junio

Independientemente del desarrollo ciclónico, el SMN advierte que el periodo del 2 al 5 de junio traerá condiciones meteorológicas adversas en varias regiones. Se esperan lluvias de 75 a 150 milímetros en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, con acumulados puntuales de 150 a 250 milímetros en el norte y oeste de Yucatán.

El temporal está impulsado por la interacción de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, un canal de baja presión, el ingreso de humedad desde el Pacífico y el Golfo de México, y el avance de la onda tropical número 4 sobre la península de Yucatán. Para el viernes 5 de junio, el SMN prevé que la posible formación de la zona de baja presión frente a Oaxaca y Guerrero podría reforzar aún más las precipitaciones en el sur del país.

En costas del Pacífico se registra mar de fondo con oleaje de hasta 2.5 metros, mientras que en Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo las olas se mantienen entre uno y dos metros.

Temporada activa y doble monitoreo institucional

La temporada ciclónica del Pacífico inició el 15 de mayo; la del Atlántico arrancó formalmente el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. El SMN y la Conagua proyectan entre 18 y 21 ciclones en el Pacífico y entre 11 y 15 en el Atlántico para 2026, lo que configura una temporada con actividad por encima del promedio en ambas cuencas.

Riesgos y recomendaciones de Protección Civil

La Conagua y Protección Civil advierten por riesgo de inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos en las entidades del sur y sureste. Las rachas de viento pueden alcanzar 50 a 70 km/h en Chihuahua y Coahuila, y entre 30 y 50 km/h en el resto del país.

Las autoridades exhortan a la población a no cruzar ríos, arroyos ni zonas inundadas, y a mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN, la Conagua y la aplicación ConaguaClima.

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