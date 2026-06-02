Selección de Japón llega a Monterrey: Samuel García recibe a los Samuráis Azules

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio la bienvenida a la Selección de Japón previo al MundiaL 2026 (X / Samuel García)

La Selección de Japón arribó este martes a Nuevo León, Monterrey para afinar detalles rumbo a su participación en el Mundial 2026. El equipo asiático fue recibido por el gobernador, Samuel García, tras aterrizar en la Sultana del Norte, donde realizarán una breve concentración en el Centro de entrenamiento de los Tigres UANL del 3 al 7 de junio con el fin de aclimatarse a la altura mexicana,

Además, el representativo japonés sostendrá un partido de preparación ante la categoría sub-19 de los Tigres UANL, precisamente en su último día de pretemporada en tierras mexicanas. Posteriormente, los samuráis azules tomarán rumbo a Nashville, Tennessee, donde se instalarán previo al arranque del Mundial 2026.

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Al momento de su llegada a Monterrey, el operativo de seguridad del Mundial 2026 en México estará en marcha con iel despliegue de la Guardia Nacional, la policía estatal y las policías municipales para resguardar el trayecto y la estancia de la Selección Japonesa.

Las autoridades de Jalisco y Nuevo León informaron que habrá vigilancia permanente en los puntos donde se hospedarán y entrenarán las delegaciones mundialistas, garantizando su seguridad durante su visita en México para el campeonato mundialista.

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El video muestra una aeronave de color blanco aterrizar en el Aeropuerto de Monterrey. Los pasajeros son los futbolistas de la Selección de Japón, que participarán en el Mundial 2026.

El técnico nipón, Hajime Moriyasu, destaca que la concentración en Monterrey busca centrar tanto la preparación física como táctica de su escuadra, en condiciones idénticas a las que encontrarán durante la celebración de la Copa del Mundo.

La Selección de Japón conforma el Grupo F junto con Países Bajos, Suecia y Túnez. Los nipones debutarán en el Mundial 2026 el 14 de junio ante los Países Bajos en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El 20 de junio volverá a Nuevo León para enfrentar a Túnez en el Estadio Monterrey. Destacar que este encuentro será el número mil en la historia de los Mundiales de la FIFA.

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FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - March 22, 2026 General view of the Monterrey Stadium ahead of the FIFA World Cup 2026 REUTERS/Daniel Becerril/File Photo

Finalmente, la etapa grupal de Japón concluirá con el duelo ante la Selección de Suecia, nuevamente desde el campo del AT&T Stadium, el 25 de junio. Así será el camino de Japón en esta primera ronda del Mundial 2026, esperando hacer un mejor papel en este torneo a diferencia de hace cuatro años, en la Copa del Mundo Qatar 2022, donde sufrieron la eliminación a manos de Croacia en la fase de 8vos de Final en serie de penaltis.