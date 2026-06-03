“Me veo levantando la copa”: el sueño mundialista de Raúl Jiménez con México

Jiménez busca marcar gol por primera vez en un Mundial. REUTERS/Arafat Barbakh

A poco más de una semana de que arranque la Mundial 2026, Raúl Jiménez dejó una de las declaraciones más ambiciosas e ilusionantes para la afición mexicana.

El delantero de la Selección Mexicana aseguró que se imagina levantando el trofeo más importante del futbol al final del torneo, una imagen que refleja la confianza y la esperanza que existe dentro del equipo de cara a una edición histórica que tendrá a México como uno de los países anfitriones.

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El atacante, que llegará al que probablemente sea el último Mundial de su carrera, reconoció que sueña con ver al Tricolor disputando el partido definitivo y alcanzando una hazaña nunca antes conseguida por el futbol mexicano.

Aunque sabe que el camino será complicado, Jiménez considera que el grupo cuenta con las herramientas para competir ante cualquier rival y pelear por objetivos que hasta hace algunos años parecían imposibles.

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Jiménez se visualiza como campeón del mundo

Durante una entrevista concedida a ESPN, el futbolista mexicano fue cuestionado sobre cómo imagina el desenlace ideal del Mundial 2026. Su respuesta no pasó desapercibida.

“Me veo levantando la copa”, expresó el delantero, quien incluso describió la escena soñada en la que México conquista el campeonato en la gran final programada para disputarse en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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El delantero confía en ganar la justa mundialista. (AP Foto/Eakin Howard)

Las palabras de Jiménez llegan en un momento especial para la Selección Mexicana. Después de mostrar una mejor versión bajo el actual proyecto deportivo, varios integrantes del equipo, de igual manera han manifestado confianza en que el combinado nacional puede aprovechar la localía y el respaldo de millones de aficionados.

Sin embargo, el atacante también reconoció que el objetivo debe construirse paso a paso. Antes de pensar en una final o en el trofeo, México deberá superar la fase de grupos y enfrentar a las potencias internacionales que buscarán quedarse con el título.

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Un Mundial que representa una revancha para el delantero mexicano

Más allá de la ilusión colectiva, el Mundial de 2026 también representa una oportunidad personal para Raúl Jiménez. A lo largo de su trayectoria ha participado en tres Copas del Mundo, pero ninguna de ellas se desarrolló como hubiera deseado.

En Brasil 2014 tuvo escasos minutos, mientras que en Rusia 2018 alternó la titularidad. Para Qatar 2022 llegó condicionado físicamente tras la grave fractura de cráneo que sufrió jugando en Inglaterra, una lesión que incluso puso en riesgo su carrera profesional.

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En Qatar 2022 tampoco pudo hacer la diferencia en el ataque. (AP Photo/Ricardo Mazalan)

Además, existe una cuenta pendiente que el atacante busca saldar: todavía no ha conseguido marcar un gol en una Copa del Mundo. Por ello, el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá aparece como la ocasión perfecta para escribir el capítulo más importante de su historia con la camiseta nacional.

La ilusión de Raúl Jiménez refleja el sentir de una afición que sueña con ver a México romper sus propios límites en 2026. Aunque conquistar la Copa del Mundo parece un desafío enorme, el delantero ha dejado claro que dentro del vestidor nadie quiere conformarse únicamente con participar.

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