México

Cadáver enterrado en el patio de una cocina económica en la CDMX: procesan a madre e hijo tras el hallazgo

Un cateo por delitos contra la salud y la alerta de un vecino reveló la presencia del cuerpo en el domicilio de la alcaldía Gustavo A. Madero

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Madre e hijo vinculados a proceso. Crédito: FGJCDMX
Madre e hijo vinculados a proceso. Crédito: FGJCDMX

Un juez vinculó a proceso a Sandra “N” y su hijo Adriel “N” por el delito de homicidio calificado, luego de que un cateo por delitos contra la salud en su domicilio de la colonia Maximino Ávila Camacho, alcaldía Gustavo A. Madero, derivara en el hallazgo del cadáver de un hombre enterrado en el patio de la vivienda donde la familia operaba una cocina económica.

La autoridad judicial ratificó la prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Según reportes previos de este medio, el inmueble vinculado al crimen funcionaba como la cocina económica “Don Light”, ubicada en la calle Norte 1-B esquina con Licenciado José Urbano Fonseca, cerca del Hospital Juárez de México y del hospital 1 de Octubre del ISSSTE.

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Asesinaron y enterraron a un hombre en el patio de una cocina económica, ahí comían personal médico ya que queda cerca de varios hospitales Foto: Maps
Asesinaron y enterraron a un hombre en el patio de una cocina económica, ahí comían personal médico ya que queda cerca de varios hospitales Foto: Maps

Mientras el cuerpo permanecía bajo tierra, el negocio habría seguido atendiendo a clientes, entre ellos personal médico de los hospitales cercanos.

Un vecino alertó a las autoridades durante el cateo por narcomenudeo

El 26 de mayo de 2026, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ejecutaron un cateo en el inmueble ubicado en la colonia Maximino Ávila Camacho por delitos contra la salud.

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En esa diligencia aseguraron más de 200 dosis de droga y detuvieron a Sandra “N” y Adriel “N”.

Autoridades revelaron este 2 de mayo que, durante el desarrollo del operativo, un vecino informó al agente del Ministerio Público que en el patio de la casa había una persona enterrada.

Ante esa información, autoridades ministeriales solicitaron la intervención de personal pericial en criminalística, fotografía y química forense. Las diligencias confirmaron la localización de un hombre sin vida.

Extraoficialmente se supo que la víctima era un hombre de aproximadamente 27 años, el cual llevaba entre tres semanas y un mes enterrado de forma clandestina.

Los reportes iniciales también presumieron que el cuerpo tenía visibles huellas de violencia y le faltaban ambas piernas.

Tras el rescate, el cadáver fue trasladado al anfiteatro correspondiente para la realización de estudios periciales orientados a establecer la causa de muerte y el tiempo de inhumación.

Las imágenes del operativo, a las que tuvo acceso el periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como C4Jiménez, mostraron a los peritos con trajes especiales mientras realizaban la excavación.

En los videos a los que tuvo acceso el periodista de nota roja Carlos Jiménez se ven las mesas donde comían los clientes de la cocina económica sin saber que centímetros abajo estaba el cuerpo de un hombre de alrededor de 27 años
En los videos a los que tuvo acceso el periodista de nota roja Carlos Jiménez se ven las mesas donde comían los clientes de la cocina económica sin saber que centímetros abajo estaba el cuerpo de un hombre de alrededor de 27 años

En la fachada del inmueble todavía podían verse los anuncios de comida casera. Al interior, peritos, ministerios públicos, fotógrafos forenses y especialistas trabajaban en la recuperación del cuerpo.

Luminol, cámaras de videovigilancia y testimonios sostuvieron la imputación

Con base en los datos de prueba recabados durante el cateo, un agente del Ministerio Público estableció la probable responsabilidad de Sandra “N” y Adriel “N” en el homicidio y obtuvo órdenes de aprehensión en su contra.

Esas órdenes fueron ejecutadas el 28 de mayo, al término de la audiencia en la que ya se había determinado su vinculación a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Un día después, el 29 de mayo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México formuló imputación por homicidio calificado.

La acusación se sostuvo con el resultado positivo de pruebas de luminol realizadas al interior de la vivienda, testimonios y el análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas.

El luminol es un químico que usan los peritos para detectar sangre en superficies, aunque haya sido limpiada. Al aplicarlo en la oscuridad, las manchas brillan con una luz azul que el ojo humano no podría ver de otra forma. Con esa técnica, los investigadores pueden saber si hubo sangre en un lugar, aunque alguien haya intentado borrar los rastros.

Con esas pruebas, el juez vinculó a proceso a madre e hijo por homicidio calificado.

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