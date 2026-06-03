México

Papá de influencer Paola Márquez revela confesión previa a su muerte: “Ya no quiero estar en esta vida”

La creadora de contenido de San Luis Potosí fue hallada sin vida en su casa

Guardar
Google icon
Primer plano de Paola Márquez, una mujer joven de cabello rubio, ojos castaños y mejillas sonrosadas, mirando directamente a la cámara
Paola Márquez, cuya muerte es investigada por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, en una imagen reciente que acompaña el seguimiento del caso. (Instagram: Paola Márquez)

La muerte de Paola Márquez en San Luis Potosí abrió una nueva dimensión sobre lo que ocurría fuera de cámaras: su padre, Hércules Márquez, dijo al programa Al Rojo Vivo que la influencer de 30 años le expresó tiempo atrás que ya no quería seguir viviendo.

La creadora de contenido fue encontrada sin vida en su casa de la capital potosina el pasado sábado 30 de mayo. Un familiar habría hecho el hallazgo cuando fue a visitarla.

PUBLICIDAD

En la entrevista con Al Rojo Vivo, Hércules Márquez recordó que la joven era ampliamente reconocida en su comunidad por su presencia en redes sociales. Según el testimonio, el padre dijo: “Yo era su fan, su mamá éramos su fan, todo el mundo le gritaba ahí en San Luis: ‘es Paola Márquez, la del TikTok’”.

El padre de la influencer dijo que ella le pidió permiso para “irse”

Composición de una mujer rubia pensativa en primer plano y, detrás, un perito criminalista fotografiando el interior de un departamento acordonado con cinta de "Escena del crimen"
La imagen compuesta muestra a Paola Márquez pensativa en un establecimiento, contrastando con la escena en su departamento donde peritos forenses investigan tras su hallazgo sin vida. (Infobae México Especial)

Hércules Márquez relató al programa Al Rojo Vivo una conversación que tuvo con su hija tiempo antes de su muerte:

“Después de dos, tres años que estaba en ese mundo, me dice: ‘Papá yo ya no quiero estar en esta vida, yo me quiero ir’, ¿a dónde te quieres ir Paola? (le preguntó), ‘yo ya no quiero estar en esta vida, denme permiso de irme’ (le dijo ella)”.

PUBLICIDAD

Hércules Márquez también aprovechó la entrevista con Al Rojo Vivo para enviar un mensaje dirigido a quienes detecten señales de tristeza o petición de ayuda en otras personas:

“Cuando vean a una chica en ese estado que a veces decía ‘estoy triste’, que la animen que se acerquen a ella, para que no pasen este dolor que hoy tenemos nosotros’”.

¿Suicidio? La Fiscalía aún no confirma ni desmiente la hipótesis

Retrato en acuarela de Paola Márquez, medio perfil, cabello rubio oscuro recogido, delineado, labios rosados, aretes dorados, chaqueta blanca. Fondo difuminado beige.
Retrato en acuarela de Paola Márquez, la querida influencer mexicana cuyo legado invita a reflexionar sobre la salud mental y la presión en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fallecimiento de Paola Márquez, reconocida influencer originaria de la Huasteca, continúa bajo análisis de la Fiscalía General del Estado, que aún no ha emitido una resolución definitiva sobre las causas del hecho.

Las investigaciones oficiales se centran en la hipótesis de suicidio, aunque las autoridades subrayan que el proceso sigue abierto y no se ha descartado ninguna otra posibilidad.

Hasta el momento, los peritajes realizados incluyen el levantamiento del cuerpo, la inspección del lugar y la necropsia correspondiente. La fiscal Manuela García Cázares explicó que los elementos recabados sugieren que la joven habría atentado contra su vida, pero remarcó que todavía no es posible confirmar esta versión de manera oficial.

Tarjeta de pésame en fondo negro. Presenta una foto de Paola Márquez, detalles florales blancos, una paloma, cruces y el logo de Huehuetlán
El H. Ayuntamiento de Huehuetlán expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Paola Márquez, enviando condolencias a su familia y seres queridos. (Facebook: H. Ayuntamiento de Huehuetlán)

La funcionaria detalló que, conforme a los protocolos institucionales, se exploran todas las líneas de indagación con el fin de descartar la intervención de terceros o la existencia de un hecho delictivo. Según Manuela García Cázares, la fiscalía debe agotar todos los procedimientos periciales y de investigación antes de llegar a una conclusión definitiva.

En respuesta a la pregunta clave sobre el caso, las autoridades mantienen como principal hipótesis el suicidio, pero insisten en que las pesquisas continúan y que no se ha cerrado ninguna vía de investigación. Hasta la fecha, no existen indicios que apunten a la participación de otras personas ni a la comisión de un delito vinculado con la muerte de la creadora de contenido.

“Todavía no estaríamos en disposición de decir que se trata de un suicidio, pero todo aparenta que sí”, manifestó García Cázares, quien reiteró que las diligencias seguirán hasta descartar por completo cualquier otra circunstancia en torno al fallecimiento.

Temas Relacionados

Paola MárquezSan Luis Potosíinfluencersuicidiomexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Las plantas ideales para personas con asma: mantienen limpio el ambiente y almacenan menos polvo

Algunas especies de interior mejoran el ambiente del hogar porque purifican, elevan la humedad y juntan menos partículas, una combinación que puede favorecer el bienestar respiratorio si además se limpian con regularidad

Las plantas ideales para personas con asma: mantienen limpio el ambiente y almacenan menos polvo

Movimiento Ciudadano denunciará a Clara Brugada por “ajolotización” y uso de pintura morada en las calles de CDMX

Salomón Chertorivski calificó como “despilfarro” el gasto realizado por las obras del Mundial 2026

Movimiento Ciudadano denunciará a Clara Brugada por “ajolotización” y uso de pintura morada en las calles de CDMX

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de junio? retraso y modificación en línea 7 y 4 del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de junio? retraso y modificación en línea 7 y 4 del MB

Productora de Sofía Vergara sorprende con nueva serie del guión original de Amores perros

AF Films, llevará a la pantalla una versión inédita de Amores perros basada en el texto original de Arriaga, expandiendo su universo con historias y personajes distintos de la famosa película de 2000.

Productora de Sofía Vergara sorprende con nueva serie del guión original de Amores perros

Presidenta de Morena confirma la permanencia de Rubén Rocha Moya en el partido hasta tener pruebas

Ariadna Montiel afirmó que el país no es parte del proceso electoral en EEUU y advirtió que no permitirá la injerencia

Presidenta de Morena confirma la permanencia de Rubén Rocha Moya en el partido hasta tener pruebas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU emite alerta de seguridad por enfrentamientos entre criminales y agentes de seguridad en Baja California Sur

EEUU emite alerta de seguridad por enfrentamientos entre criminales y agentes de seguridad en Baja California Sur

Vinculan a proceso a conductor de camión que viajaba con casi una tonelada de metanfetamina oculta en jícamas

Dictan prisión preventiva a Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla señalado por vínculos con el Cártel de Sinaloa

Despliegan operativo en Veracruz para rescatar a la periodista Roxana Guzmán, secuestrada por grupo armado

Sentencian en EEUU a mexicana por liderar red de distribución de fentanilo y metanfetamina

ENTRETENIMIENTO

Productora de Sofía Vergara sorprende con nueva serie del guión original de Amores perros

Productora de Sofía Vergara sorprende con nueva serie del guión original de Amores perros

Soda Stereo regresa al Palacio de los Deportes: fecha y preventa para el nuevo show de ‘Ecos’ con holograma de Cerati

Alejado de Verónica Castro, Cristian Castro pospone conciertos en Auditorio Nacional

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Maroon 5 en CDMX

Señalan que esposa de Roberto Tello es cleptómana tras ‘robar’ bolsas de Yulianna Peniche: “Se puso a llorar”

DEPORTES

Selección de Sudáfrica entrenará a puerta abierta en el Estadio Hidalgo: así puedes asistir gratis

Selección de Sudáfrica entrenará a puerta abierta en el Estadio Hidalgo: así puedes asistir gratis

Dueños de palcos recibirán boletos para disfrutar el Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México

Estos son todos los horarios para acudir a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México

“Me veo levantando la copa”: el sueño mundialista de Raúl Jiménez con México

Selección de Japón llega a Monterrey: Samuel García recibe a los Samuráis Azules