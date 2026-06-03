Papá de influencer Paola Márquez revela confesión previa a su muerte: “Ya no quiero estar en esta vida”

Paola Márquez, cuya muerte es investigada por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, en una imagen reciente que acompaña el seguimiento del caso. (Instagram: Paola Márquez)

La muerte de Paola Márquez en San Luis Potosí abrió una nueva dimensión sobre lo que ocurría fuera de cámaras: su padre, Hércules Márquez, dijo al programa Al Rojo Vivo que la influencer de 30 años le expresó tiempo atrás que ya no quería seguir viviendo.

La creadora de contenido fue encontrada sin vida en su casa de la capital potosina el pasado sábado 30 de mayo. Un familiar habría hecho el hallazgo cuando fue a visitarla.

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En la entrevista con Al Rojo Vivo, Hércules Márquez recordó que la joven era ampliamente reconocida en su comunidad por su presencia en redes sociales. Según el testimonio, el padre dijo: “Yo era su fan, su mamá éramos su fan, todo el mundo le gritaba ahí en San Luis: ‘es Paola Márquez, la del TikTok’”.

El padre de la influencer dijo que ella le pidió permiso para “irse”

La imagen compuesta muestra a Paola Márquez pensativa en un establecimiento, contrastando con la escena en su departamento donde peritos forenses investigan tras su hallazgo sin vida. (Infobae México Especial)

Hércules Márquez relató al programa Al Rojo Vivo una conversación que tuvo con su hija tiempo antes de su muerte:

“Después de dos, tres años que estaba en ese mundo, me dice: ‘Papá yo ya no quiero estar en esta vida, yo me quiero ir’, ¿a dónde te quieres ir Paola? (le preguntó), ‘yo ya no quiero estar en esta vida, denme permiso de irme’ (le dijo ella)”.

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Hércules Márquez también aprovechó la entrevista con Al Rojo Vivo para enviar un mensaje dirigido a quienes detecten señales de tristeza o petición de ayuda en otras personas:

“Cuando vean a una chica en ese estado que a veces decía ‘estoy triste’, que la animen que se acerquen a ella, para que no pasen este dolor que hoy tenemos nosotros’”.

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¿Suicidio? La Fiscalía aún no confirma ni desmiente la hipótesis

Retrato en acuarela de Paola Márquez, la querida influencer mexicana cuyo legado invita a reflexionar sobre la salud mental y la presión en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fallecimiento de Paola Márquez, reconocida influencer originaria de la Huasteca, continúa bajo análisis de la Fiscalía General del Estado, que aún no ha emitido una resolución definitiva sobre las causas del hecho.

Las investigaciones oficiales se centran en la hipótesis de suicidio, aunque las autoridades subrayan que el proceso sigue abierto y no se ha descartado ninguna otra posibilidad.

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Hasta el momento, los peritajes realizados incluyen el levantamiento del cuerpo, la inspección del lugar y la necropsia correspondiente. La fiscal Manuela García Cázares explicó que los elementos recabados sugieren que la joven habría atentado contra su vida, pero remarcó que todavía no es posible confirmar esta versión de manera oficial.

El H. Ayuntamiento de Huehuetlán expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Paola Márquez, enviando condolencias a su familia y seres queridos. (Facebook: H. Ayuntamiento de Huehuetlán)

La funcionaria detalló que, conforme a los protocolos institucionales, se exploran todas las líneas de indagación con el fin de descartar la intervención de terceros o la existencia de un hecho delictivo. Según Manuela García Cázares, la fiscalía debe agotar todos los procedimientos periciales y de investigación antes de llegar a una conclusión definitiva.

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En respuesta a la pregunta clave sobre el caso, las autoridades mantienen como principal hipótesis el suicidio, pero insisten en que las pesquisas continúan y que no se ha cerrado ninguna vía de investigación. Hasta la fecha, no existen indicios que apunten a la participación de otras personas ni a la comisión de un delito vinculado con la muerte de la creadora de contenido.

“Todavía no estaríamos en disposición de decir que se trata de un suicidio, pero todo aparenta que sí”, manifestó García Cázares, quien reiteró que las diligencias seguirán hasta descartar por completo cualquier otra circunstancia en torno al fallecimiento.

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