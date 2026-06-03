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Vinculan a proceso a conductor de camión que viajaba con casi una tonelada de metanfetamina oculta en jícamas

La unidad procedía del estado de Nayarit y tenía como destino Tijuana, Baja California

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Detienen a conductor de camión con casi una tonelada de metanfetamina escondida en jícamas en
El sujeto capturado (FGR)

Manuel “N”, el hombre que manejaba un tractocamión en el que fue hallado un cargamento de droga sintética oculto entre cajas de fruta congelada, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en delito contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina.

El arresto de dicho hombre fue informado por la Fiscalía General de la República (FGR) el 31 de mayo, mientras que la medida de vinculación a proceso fue anunciada por la misma institución el 2 de junio.

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De igual manera, al hombre le fue determinada la medida de prisión preventiva y tres meses para las investigaciones complementarias. El caso está siendo procesado por el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Operativo de la Fiscalía General de la República. Se observan elementos de seguridad uniformados revisando el interior de un tractocamión y sus compartimentos. Muestran la manipulación de múltiples paquetes. La acción resultó en la localización de aproximadamente 916 kilogramos de metanfetamina, que estaban ocultos entre una carga de jícamas. El vehículo viajaba de Nayarit con destino a Tijuana, Baja California.

Jícamas y droga, lo encontrado por los elementos de seguridad en Durango

"Manuel “N” manejaba un tractocamión donde transportaba jícamas, sin embargo en un compartimento oculto debajo de una caja refrigerada acoplada a la unidad, se localizaron aproximadamente 916 kilogramos de metanfetamina, es parte de lo compartido por la institución encabezada por Ernestina Godoy.

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El sujeto fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes estuvieron en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Los efectivos arrestaron a Manuel “N” en inmediaciones de la carretera León Guzmán del municipio de Gómez Palacio, Durango.

La unidad revisada procedía del estado de Nayarit y tenía como destino Tijuana, Baja California. La FGR compartió un video que muestra al hombre capturado, así como los diversos indicios incautados.

Golpe al narcotráfico en Durango. La Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal, aseguró aproximadamente una tonelada de presunta metanfetamina que era transportada en un compartimento oculto debajo de una caja refrigerada acoplada a un tractocamión”, se puede escuchar en el material divulgado por las autoridades.

Vinculan a proceso a conductor de camión que viajaba con casi una tonelada de metanfetamina oculta en jícamas
Parte de lo hallado por las autoridades (FGR)

La detención del sujeto fue parte de las acciones relevantes destacadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del 1 de junio en su reporte diario.

Hallan túnel transfronterizo para el trasiego de drogas

El mismo día que la FGR informó el arresto del hombre, la institución también publicó datos respecto al hallazgo y desarticulación de un túnel usado para el trasiego de drogas y que contaba con iluminación y ventilación, además de que tenía longitud de 265 metros y 6.30 metros de profundidad.

La estructura conectaba Tijuana, Baja California con San Diego, California. Los uniformados identificaron que dicho túnel tenía un mecanismo electrónico deslizante adaptado para operar en ambos sentidos entre México y Estados Unidos.

El aseguramiento fue calificado por la FGR como “un golpe directo a la operación, rutas de traslado y esquemas logísticos utilizados para el tráfico de drogas”, al fortalecer las líneas de investigación para el combate a las organizaciones criminales.

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