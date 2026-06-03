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Dueños de palcos recibirán boletos para disfrutar el Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México

Dueños de palcos y plateas podrán asistir a la inauguración así como a los partidos celebrados en el Coloso de Santa Úrsula

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A general view of the Mexico City Stadium as Mexico prepares for the 2026 FIFA World Cup co-hosted by the United States, Canada and Mexico, in Mexico City, Mexico April 21, 2026. REUTERS/Raquel Cunha
Juez falló a favor de dueños de palcos y plateas del Estadio Azteca para conservar sus beneficios para el Mundial 2026 (REUTERS/Raquel Cunha)

El Estadio Ciudad de México, mediante un comunicado, confirmó que los dueños de palcos y plateas recibirán en los próximos días sus boletos digitales para vivir la experiencia del Mundial 2026, luego que un juez federal otorgó medidas precautorias para conservar sus beneficios durante el magno evento.

“Estimados dueños de palcos y plateas les informamos que en los próximos días recibirán los boletos electrónicos correspondientes a los partidos mundialistas que se celebrarán en la Ciudad de México, incluyendo la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, espectáculo que durará más de seis horas", comienza su escrito.

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“Con el objetivo de garantizar una experiencia segura, ordenada y alineada con los estándares internacionales que exige un evento de esta magnitud, la administración del estadio ha realizado los acuerdos y gestiones necesarias, así como el pago de los boletos, con el objetivo de que los titulares de palcos y plateas puedan acceder a los partidos sin costo", resalta el boletín emitido por el estadio Ciudad de México.

Además. se enfatiza la importancia de cumplir con las leyes y normas emitidas por las autoridades administrativas, así como con los lineamientos operativos, normas y reglamentos establecidos por la FIFA y el estadio Ciudad de México. Estos requisitos ya han sido notificados a los titulares en comunicaciones previas.

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Dueños de placos y plateas recibirán boletos para la Copa del Mundo
Dueños de placos y plateas recibirán boletos para la Copa del Mundo (X / David Medrano)

Inclusive, se informa que, a partir de este momento, “todos los titulares de palcos que decidan adquier alguno de los “paquetes de hospitalidad” disponibles durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 recibirán un crédito equivalente al 25% del valor del paquete adquirido, el cual podrá utilizarse posteriormente en el consumo de alimentos, bebidas y/o estacionamiento dentro del estadio" con base a los términos y condiciones aplicables.

Hay diferentes maneras de llegar al estadio para acudir a alguno de los partidos del Mundial. (Infobae/Jenifer Nava)

La administración agradeció la confianza y comprensión de los dueños de palcos y plateas ante los requerimientos excepcionales que implica la organización de un evento de alcance global como lo es la Copa del Mundo. Asimismo, se reiteró el compromiso de brindar información puntual durante cada etapa del proceso y de ofrecer la mejor experiencia posible para los partidos mundialistas y todos los eventos internacionales en el estadio Ciudad de México.

Finalmente, se invitó a los titulares de palcos y plateas a estar pendientes de sus correos electrónicos para recibir las indicaciones pertinentes sobre la descarga de sus entradas digitales y cada uno tenga la oportunidad de disfrutar el Mundial 2026 en el sitio que les corresponde.

¿Qué pasó con los palcohabientes del estadio Ciudad de México?

Vista del palco del estadio Azteca el 12 de septiembre de 2021, que fue sorteado por la Lotería Nacional en Ciudad de México. (Foto: EFE/José Méndez)
Vista del palco del estadio Azteca el 12 de septiembre de 2021, que fue sorteado por la Lotería Nacional en Ciudad de México. (Foto: EFE/José Méndez)

El conflicto entre los palcohabientes del estadio Ciudad de México y la administración del mismo surgió a raíz del Mundial 2026. Los propietarios de palcos y plateas cuentan con contratos que les otorgan el derecho de acceso a todos los eventos realizados en el recinto durante 99 años.

Sin embargo, la FIFA exigió control total sobre el estadio Ciudad de México para el magno evento, incluido los palcos, lo que generó un choque con los derechos contractuales de los titulares. Durante meses, la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas solicitó contar sus privilegios y recurrió a instancias legales para exigir el respeto a sus contratos.

Al final, un juez federal falló a favor de los palcohabientes, otorgando medidas cautelares que les permiten conservar sus derechos durante el Mundial 2026. Si FIFA o el estadio no entregan los boletos correspondientes, la orden judicial autoriza a los propietarios a ingresar con sus títulos de propiedad.

El acuerdo económico entre Grupo Ollamani (dueño del estadio) y el órgano rector, que implicó un pago de 62,4 millones de dólares, busca garantizar el acceso de los titulares sin costo adicional, aunque los palcohabientes insisten en que no se impongan condiciones adicionales a las previstas en sus contratos vigentes.

El conflicto legal persiste en ciertos puntos operativos, pero la resolución judicial y el acuerdo económico aseguran el ingreso de los palcohabientes a los partidos del Mundial 2026 en el estadio Ciudad de México.

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