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Soda Stereo regresa al Palacio de los Deportes: fecha y preventa para el nuevo show de ‘Ecos’ con holograma de Cerati

La banda argentina anuncia nueva fecha en CDMX tras agotar boletos en abril y superar 500 mil entradas vendidas en su gira Ecos, que suma ahora ocho presentaciones en México para sus miles de fanáticos

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Soda Stereo anuncia una octava fecha en CDMX para el 23 de noviembre en el Palacio de los Deportes, tras el éxito de su gira Ecos (Ocesa)
Soda Stereo anuncia una octava fecha en CDMX para el 23 de noviembre en el Palacio de los Deportes, tras el éxito de su gira Ecos (Ocesa)

Soda Stereo suma una fecha en CDMX para el 23 de noviembre en el Palacio de los Deportes, con boletos en preventa el 5 de junio, en un regreso a México que llega después de funciones agotadas en abril y de una gira que ya supera los 500 mil boletos vendidos, según promocional del proyecto Ecos.

La nueva presentación eleva a ocho los conciertos del recorrido en México entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey; el país concentra el 22% de los oyentes globales de la banda.

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La venta general para la fecha del 23 de noviembre abrirá el 6 de junio a través de Ticketmaster y en taquilla del inmueble. El anuncio presenta a Ecos como una experiencia en vivo con Gustavo, Charly y Zeta en el mismo escenario.

México concentra ocho conciertos de la gira Ecos

El impulso de la gira comenzó en Argentina con funciones agotadas en el Movistar Arena. Después, esa respuesta del público se extendió a América Latina y en México derivó en la apertura de nuevas fechas.

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Soda Stereo portada
Con ocho conciertos programados en México, el tour Ecos de Soda Stereo consolida al país como uno de los mercados más fuertes de la banda

El reencuentro con el público también ha alcanzado a nuevas generaciones y la demanda se ha mantenido alta desde el regreso a los escenarios. En ese mismo planteamiento, el proyecto define a México como uno de los territorios con mayor peso para la gira.

Ecos describe el espectáculo como un espacio donde “lo irreal se vuelve real” y donde la tecnología permite “vivir el reencuentro más esperado”. Esa pieza también afirma que se trata de la banda “que nunca se fue” y que “vuelve a latir más fuerte que nunca”.

Ocesa ofreció una disculpa por el retraso del 14 de abril

El antecedente inmediato de estas nuevas fechas ocurrió la noche del 14 de abril, cuando el concierto de Soda Stereo en el Palacio de los Deportes comenzó con más de dos horas de retraso. El hecho dividió opiniones entre los asistentes y llevó a Ocesa a emitir una disculpa pública.

Gran multitud en un concierto con un escenario iluminado en tonos rojos y naranjas. Pantallas gigantes muestran a un guitarrista
El 22% de los oyentes globales de Soda Stereo se encuentran en México, lo que destaca la relevancia del público mexicano en la gira Ecos (Ignacio Arnedo)

En un comunicado conjunto citado por Ocesa y Soda Stereo dijeron: “Ofrecemos una disculpa por el considerable retraso con el que ayer martes dio inicio el primero de los conciertos de Soda Stereo en el Palacio de los Deportes. Aclaramos que estos problemas fueron ajenos a la banda y lamentamos los inconvenientes que esto causó, pero hemos solucionado por completo los problemas técnicos y estamos totalmente listos para que el concierto de hoy se convierta en una noche inolvidable”.

En ese mismo comunicado, las partes añadieron: “Tanto OCESA como Soda Stereo estamos comprometidos con la calidad y garantizamos los estándares tecnológicos del show de hoy, como los subsecuentes”. La empresa sostuvo que las fallas técnicas ya habían quedado resueltas para las siguientes presentaciones.

La venta de boletos en preventa para el concierto de Soda Stereo comienza el 5 de junio, mientras que la venta general arranca el 6 de junio por Ticketmaster
La venta de boletos en preventa para el concierto de Soda Stereo comienza el 5 de junio, mientras que la venta general arranca el 6 de junio por Ticketmaster

La espera de más de dos horas provocó reacciones encontradas en redes sociales. Algunas personas describieron la experiencia como una oportunidad largamente esperada, mientras otras expresaron molestia por la afectación en el tiempo y la duración del espectáculo.

El repertorio de Ecos incluye “Juego de seducción”, “Nada personal”, “Hombre al agua”, “Ella usó mi cabeza como un revólver”, “Cuando pase el temblor”, “Luna roja”, “Toma la ruta”, “(En) el séptimo día”, “En la ciudad de la furia”, “Sobredosis de TV”, “Persiana americana”, “Un misil en mi placard”, “Zoom”, “Planeador”, “Final caja negra”, “Primavera 0”, “Prófugos” y “De música ligera”.

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