México

La soledad hace más daño que el cigarro en adultos mayores: el INAPAM tiene actividades para combatirla

Estos espacios impulsan convivencia, activación física, propuestas artísticas y acompañamiento emocional para reducir el aislamiento, una experiencia subjetiva que puede afectar incluso a quienes viven con familiares o vecinos

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Cuatro adultos mayores ríen y conversan animadamente en primer plano, mientras otros se sientan en el fondo de un luminoso centro para adultos mayores.
INAPAM abre sus Centros Culturales y Clubes a adultos mayores para combatir la soledad con actividades recreativas, deportivas y talleres de apoyo emocional, esto en un contexto de envejecimiento acelerado demográfico que enfrenta México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según datos del Departamento de Salud del Condado de Fisher en Texas, Estado Unidos: La soledad aumenta el riesgo de muerte prematura en aproximadamente un 26%, lo cual es comparable a fumar 15 cigarrillos al día, y uno de los sectores más vulnerables son los adultos mayores.

Fuentes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la prevalencia del sentimiento de soledad en personas mayores de América Latina es del 25% al 32%, y alrededor de una de cada cuatro personas vive en situación de aislamiento social.

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Ante esto el INAPAM abre sus Centros Culturales y Clubes a adultos mayores para combatir la soledad con actividades recreativas, deportivas y talleres de apoyo emocional, esto en un contexto de envejecimiento acelerado demográfico que enfrenta México.

En 2025, el país registra 17.1 millones de personas de 60 años o más, equivalentes al 12.8% de la población total, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO). Para 2050, esa cifra superará los 33 millones y representará 25% de los mexicanos, según las mismas proyecciones.

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El envejecimiento demográfico en México avanza a un ritmo que exige transformar la forma en que la sociedad se prepara para la vejez. En menos de 25 años, uno de cada cuatro mexicanos tendrá 60 años o más, lo que convierte la atención a este grupo en una prioridad de política pública.

Vivir solo no es lo mismo que sentirse solo

La Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC, 2022) contabiliza aproximadamente 2.5 millones de hogares unipersonales habitados por adultos mayores: 1.4 millones encabezados por mujeres y 1.1 millones por hombres.

El INAPAM subraya, sin embargo, que residir sin compañía no equivale a experimentar soledad. Esta se define como la percepción de ausencia de vínculos significativos, apoyo emocional o relaciones satisfactorias.

La distinción es relevante: una persona puede convivir a diario con familiares o vecinos y aun así atravesar un estado profundo de aislamiento emocional. La soledad, en ese sentido, es una experiencia subjetiva que no depende del número de personas con quienes se comparte el entorno.

Diversos factores pueden desencadenarla o agravarla, y la evidencia científica la vincula con riesgos concretos para la salud física y emocional. Por ello, el instituto la trata como un problema de atención prioritaria dentro de su programa de bienestar.

Qué ofrece el INAPAM para prevenirla

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los Centros Culturales también ofrecen talleres de atención psicológica y tanatología. Estos últimos están orientados a acompañar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad emocional, entre ellas la pérdida de seres queridos o el sentimiento de soledad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) atiende ese panorama con una oferta de actividades socioculturales, ocupacionales, artísticas y de activación física distribuidas en sus Centros Culturales y Clubes a nivel nacional.

Los espacios están diseñados para que las personas adultas mayores ejerzan su derecho al descanso y al tiempo libre, al tiempo que fortalecen sus redes de apoyo. La convivencia en estos entornos busca contrarrestar precisamente el tipo de aislamiento que no siempre es visible desde afuera.

Los Centros Culturales también ofrecen talleres de atención psicológica y tanatología. Estos últimos están orientados a acompañar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad emocional, entre ellas la pérdida de seres queridos o el sentimiento de soledad.

Deporte y recreación para fortalecer el tejido social

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El instituto concibe estos espacios como motores de cohesión social: entornos donde las personas adultas mayores no solo mejoran su condición física, sino que también construyen relaciones y se integran a una comunidad activa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Junto con las actividades culturales, el INAPAM promueve la recreación y el deporte como herramientas para consolidar vínculos entre adultos mayores. La participación en estas disciplinas impulsa el trabajo colectivo, refuerza el respeto mutuo y amplía la inclusión.

El instituto concibe estos espacios como motores de cohesión social: entornos donde las personas adultas mayores no solo mejoran su condición física, sino que también construyen relaciones y se integran a una comunidad activa.

Esa doble función, señala el INAPAM, contribuye a forjar una sociedad más justa e igualitaria para este sector de la población.

Cómo inscribirse en los Centros Culturales del INAPAM

Varias parejas de adultos mayores bailan tango en una sala con paredes de azulejos y retratos. Al fondo, otras personas se sientan en un banco.
Las inscripciones se realizan de forma presencial y trimestral en cada sede. Los periodos de registro son en diciembre, marzo, junio y septiembre, para iniciar actividades el mes siguiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El instituto opera cuatro Centros Culturales en la Ciudad de México, con horario de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas. Entre los cuatro espacios suman un catálogo de más de 150 actividades educativas, físicas, culturales, recreativas y productivas.

Las inscripciones se realizan de forma presencial y trimestral en cada sede. Los periodos de registro son en diciembre, marzo, junio y septiembre, para iniciar actividades el mes siguiente.

Cada persona debe seleccionar el Centro Cultural de su preferencia según las actividades en las que desea participar.

Para registrarse, el INAPAM solicita los siguientes documentos:

  1. Tener 60 años o más
  2. Identificación oficial
  3. Credencial INAPAM vigente
  4. Clave Única de Registro de Población (CURP)
  5. Dos fotografías tamaño infantil
  6. Certificado médico
  7. Formato de inscripción en Centros Culturales INAPAM
  8. Aviso de privacidad integral
  9. Cuota de recuperación
Ilustración de dibujos animados con adultos mayores en diversas actividades: senderismo, yoga, lectura y juegos de mesa, frente a un centro de bienestar en otoño
Respecto al costo, la cuota de recuperación es simbólica y generalmente tiene precios sumamente accesibles que pueden ir desde los 25 pesos en adelante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oferta completa y los horarios de los Centros Culturales están disponibles aquí

Los Clubes INAPAM puedes encontrarlos en la siguiente página.

Respecto al costo, la cuota de recuperación es simbólica y generalmente tiene precios sumamente accesibles que pueden ir desde los 25 pesos en adelante.

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