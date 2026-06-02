Dictan prisión preventiva a Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla señalado por vínculos con el Cártel de Sinaloa

El alcalde fue detenido en Acapulco en posesión de una pistola. Crédito: FGR

Un juez de control dictó prisión preventiva contra Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, Morelos, detenido el sábado 30 de mayo en Acapulco, Guerrero, por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el marco del Operativo Enjambre.

La orden judicial que permitió su arresto derivó de investigaciones que lo vinculan con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado como líder regional del Cártel de Sinaloa en el oriente de Morelos.

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El Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) formuló imputación en su contra por la posible comisión del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

La defensa de Corona Damián solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez ordenó que la prisión preventiva oficiosa se cumpliera en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 “CPS Sonora”, en tanto se define su situación jurídica.

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Jesús Corona Damián fue trasladado en un jet. Crédito: FGR

En la continuación de su audiencia, prevista para los próximos días, se conocerá si es vinculado a proceso por el delito señalado.

La FGR documentó vínculos del cártel con al menos ocho municipios de Morelos

Previo a la captura de Damián, autoridades federales revelaron que el Cártel de Sinaloa habría penetrado las estructuras de al menos ocho municipios de Morelos mediante el financiamiento de campañas electorales.

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Entre las evidencias integradas a la investigación figuró material difundido en medios donde aparecía Corona Damián reunido con “El Barbas” junto al alcalde de Atlatlahucan -también detenido-.

El Barbas habría financiado las operaciones previas de los alcaldes detenidos. Crédito: FGR

Jesús Corona, junto con otros alcaldes y funcionarios, habrían pactado con el cártel brindándole inmunidad a cambio de apoyo para ganar las elecciones en Cuautla, Yecapixtla y Atlatlahucan, entre otros ayuntamientos.

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La infiltración criminal habría derivado en una escalada de violencia durante 2024 que incluyó extorsión, homicidio, narcomenudeo, robo y secuestro, de acuerdo con el vocero de la FGR, Ulises Lara López.

Cabe señalar que Jesús Corona Damián fue alcalde de Cuautla en dos periodos: el primero entre 2019 y 2021, postulado por Morena, el PT y Encuentro Social; el segundo a partir de 2024, bajo una alianza de PAN, PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas.

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Su hermano, Samuel Corona Damián, estuvo en prisión por secuestro y enfrentaba al menos 11 carpetas de investigación por extorsión a comerciantes desde el penal de Cuautla.

Cinco funcionarios de Cuautla y Atlatlahucan ya están procesados

Previo a la captura de Corona Damián, el Operativo Enjambre en Morelos había dejado una cadena de detenciones el 20 de mayo.

Ese día fueron aprehendidos Agustín Toledano, presidente municipal de Atlatlahucan; Irving Sánchez, exalcalde de Yecapixtla; Horacio Zavaleta, secretario municipal de Cuautla; Jonathan Espinoza, tesorero de Cuautla; Pablo Adrián Portillo, oficial mayor de Cuautla; y Arisbel Rubí Vázquez, excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan.

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Personas detenidas el 20 de mayo tras la primera parte de la Operación Enjambre en Morelos. (Ernestina Godoy)

Un juez federal vinculó a proceso a los cinco primeros el 27 de mayo y confirmó su prisión preventiva en el Penal Federal de Sonora, el mismo al que fue trasladado el alcalde de Cuautla.

La situación jurídica de Arisbel Rubí Vázquez, la única mujer del esquema, se desconoce.

Dos días después del operativo del 20 de mayo, la SSPC detuvo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Mauro Rivera de la Cruz, identificado como líder del grupo transportista 2 de Mayo en Cuautla y señalado como presunto colaborador de Corona Damián.

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Rivera habría intentado abordar un vuelo hacia Quintana Roo la mañana del 22 de mayo.

Con la captura y encarcelamiento preventivo de Corona, sumarían 8 los objetivos completados por la Operación Enjambre en el estado de Morelos.

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