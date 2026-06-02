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Guía completa para llegar al Estadio Ciudad de México en el Mundial 2026: Metro, Metrobús, Tren Ligero, Trolebús y más

Las autoridades ampliaron las opciones de transporte público para los miles de fanáticos que asistirán a la inauguración y los juegos de fase de grupos

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Ilustración de estilo caricatura mostrando la estación 'Estadio Azteca' del Tren Ligero, con personas en playeras verdes de la Selección Mexicana.
Numerosos aficionados con playeras de la Selección Mexicana transitan por la estación Estadio Azteca del Tren Ligero en esta ilustración vibrante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El próximo jueves 11 de junio, la Ciudad de México vivirá la inauguración de la Copa Mundial 2026. La Selección Mexicana de Javier Aguirre se enfrentará a Sudáfrica en en la cancha del emblemático Estadio Azteca, que para esta edición llevará el nombre de Estadio Ciudad de México.

Aquellas personas que cuentan con boleto para el partido inaugural solo podrán llegar al recinto deportivo por medios de transporte público, no habrá estacionamiento para vehículos ni motocicletas, se dará prioridad a pasos peatonales.

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En consecuencia, la hinchada nacional e internacional deberá de conocer las ruta oficiales para ingresar al estadio. El Gobierno de la Ciudad de México reveló los modos de transporte que serán fundamentales para la movilidad en la zona sur de la capital, donde se espera a más de 80 mil personas.

Hay diferentes maneras de llegar al estadio para acudir a alguno de los partidos del Mundial. (Infobae/Jenifer Nava)

Rutas hacia el Azteca en el Metro CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC Metro CDMX) es la ruta más fácil y sencilla para llegar a la inauguración. El camino que se debe de tomar es la Línea 2 Cuatro Caminos - Tasqueña (color azul), el costo es de 5 pesos mexicanos; las personas deberán descender en la estación terminal Tasqueña. En este punto al exterior de las instalaciones del STC habrá diferentes opciones para llegar hasta los alrededores del estadio, a continuación se describen:

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  • Metro Tasqueña - abordar unidades del Trolebús con servicio al estadio (costo 7 pesos mexicanos) - descenso en Santa Úrsula - Santo Tomás
  • Metro Tasqueña - abordar servicio del Tren Ligero con dirección a Xochimilco - descenso en la estación Estadio Azteca.

Otra opción de transporte es viajar en la Línea 3 del Metro Indios Verdes - Universidad (color verde olivo), descender en la estación terminal Universidad y abordar el servicio del Trolebús Santo Tomas/ Santa Úrsula (costo 22.50 pesos mexicanos) o buscar a los camiones concesionados Estadio Azteca - Huipulco (costo promedio 9 pesos), estos autobuses no podrán ingresar al perímetro del estadio.

Interior de la Terminal Tasqueña del Metro CDMX remodelada. Se ven torniquetes modernos con luces verdes, un muro con mosaico y pasajeros. Un oficial de policía está a la derecha
El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC Metro CDMX) es la ruta más fácil y sencilla para llegar a la inauguración (X/ @caminalex)
  • Metro Universidad Línea 3 - abordar Trolebús servicio Santa Úrsula - Santo Tomás

Ruta del Metrobús

Se debe tomar la Línea 1 del Metrobús Indios Verdes - El Caminero (línea roja) tomar las unidades con dirección al sur (El Caminero, La Joya) y descender en la estación Perisur. Costo del viaje es de 6 pesos.

Otro servicio es la Línea 5 del Metrobús Río de los Remedios - Preparatoria 1 (color azul obscuro), descender en la estación Cañaverales, la cual conectará con la ruta Metrobús Perisur - Estadio Azteca - Cañaverales, permitirá que los usuarios viajen en una ruta directa hacia el Coloso de Santa Úrsula. Las personas podrán abordar a las unidades desde las estaciones Perisur(Línea 1) y llegarán hasta Cañaverales (Línea 5). El recorrido contempla descender en Avenida Renato Leduc para caminar hasta la puerta 8 del estadio.

Estación Perisur del Trolebús. (Crédito: Luz Coello/Infobae México)
Estación Perisur del Trolebús. (Crédito: Luz Coello/Infobae México)
  • Perisur Línea 1 - usar transporte del Trolebús con destino Santa Úrsula - Santo Tomás
  • Perisur Línea 1 - transbordar al servicio Perisur - Estadio Azteca - Cañaverales (Línea 5) del Metrobús con transbordo gratuito

Ruta Tren Ligero

El Tren Ligero Tasqueña - Xochimilco será fundamental para el traslado de los fans. Su costo es de 3 pesos mexicanos, las personas deberán abordar el viaje directo a la estación “Estadio Azteca” (sin parada en otras estaciones), personal de movilidad solo permitirá el ingreso a quienes tengan boleto del partido.

Otra opción es el viaje ordinario con paradas en todas las estaciones, descender en la estación El Vergel o Huipulco y de ahí emprender el camino a pie para llegar al estadio (caminata de 20 minutos estimados), pero este servicio se suspenderá tres horas antes del partido para priorizar los traslados directos.

  • Estación Tasqueña - servicio directo Estadio Azteca
  • Estación Tasqueña - abordar servicio ordinario y descender en El Vergel o Huipulco - iniciar trayecto a pie hacia el estadio (se suspenderá 3 hrs antes del juego)
Mujeres con camisetas de la selección mexicana celebran; a la izquierda, una infografía detalla los horarios de la Ceremonia de Inauguración del Mundial FIFA 2026
Aficionados mexicanos celebran la revelación del itinerario detallado de la Ceremonia de Inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026, incluyendo horarios de apertura y patada inicial del partido. (Jefatura Gobierno CDMX FIFA)

Park &amp; Ride con rutas RTP y Trolebús hacia el estadio

Las autoridades habilitarán estacionamientos alejados del perímetro del Estadio Azteca, y para llegar al inmueble habrá autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y Trolebuses, estos son sus puntos de partida:

  • RTP Campo Marte - salida Auditorio ubicado en Calle Auditorio Nacional s/n esquina Av. Paseo de la Reforma, Bosque de Chapultepec I Secc. El destino final será el CETRAM Huipulco, parada cercana al estadio y de ahí iniciar el trayecto a pie.
  • RTP Parque Ecológico Xochimilco - CETRAM Huipulco ubicado en Canal de Garay, Anillo Periférico. Con destino a CETRAM Huipulco para caminar hacia el estadio.
  • RTP Six Flags - CETRAM Huipulco, ubicado en Estacionamiento del parque de diversiones, Carr. Picacho - Ajusco, km 1.5, Jardines del Ajusco.
  • RTP Centro Comercial Santa Fe - Huipulco, ubicado en Juan Salvador Agraz 30-20, Lomas de Santa Fe.
  • Trolebús Centro Comercial Plaza Carso - arribo Santo Tomás/ Santa Úrsula, punto de salida y estacionamiento ubicado en Lago Zúrich 245, Ampliación Granada.
Infografía de rutas de transporte público en la Ciudad de México con mapa y logos oficiales. Muestra servicios, rutas y destinos para llegar al estadio
Infografía oficial del Gobierno de la Ciudad de México detallando las rutas de transporte público disponibles para la inauguración del Mundial 2026 en el estadio, conectando con servicios como Metrobús y Metro. (Jefatura Gobierno CDMX FIFA)

Todos estos servicios estarán disponibles desde las 07:00 hrs y con costo de 500 pesos mexicanos ($500.00 MXN) el viaje redondo. La frecuencia de salida de camiones será cada 15 minutos.

Servicio Ride Trolebús - RTP

Autobuses eléctricos brindarán viajes redondos desde puntos estratégicos en la ciudad, estas son las opciones:

Bellas Artes (Av. Juárez y Eje Central) - llegada a Santa Úrsula/ Santo Tomás, seguir el camino a pie hacia el estadio.

CETRAM Chapultepec (a un costado del Bosque de Chapultepec I Sección) - llegada Santa Úrsula - Santo Tomás.

Ángel de la Independencia (ubicado en la Glorieta del Ángel de la Independencia, Av. Paseo de la Reforma) - llegada a Santa Úrsula/ Santo Tomás.

Palacio de los Deportes (ubicado e Sobre Circuito Interior, frente al Palacio de los Deportes) - llegada a Santa Úrsula/ Santo Tomás.

RTP Parque México (ubicado en Av. Sonora, casi esquina con Av. México) llegada a Santa Úrsula - Santo Tomás.

Estadio Olímpico Universitario (ubicado en Terminal C.U. Trolebús Línea 7, Av. Universidad 4223) - llegada a CETRAM Huipulco.

RTP San Jerónimo (ubicado en Tarasquillo s/n, San Jerónimo Lídice) - llegada a CETRAM Huipulco.

Infografía del Gobierno de la Ciudad de México mostrando las rutas de servicios Directo y Ordinario del Tren Ligero hacia Estadio Azteca y Xochimilco
Este mapa detalla las rutas de los servicios directo y ordinario del Tren Ligero hacia el Estadio Azteca y Xochimilco para la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México. (Jefatura Gobierno CDMX FIFA)

Todos estos camiones tendrán una frecuencia de salida cada 15 minutos, estarán disponibles desde las 07:00 hrs y tendrá un costo 350 pesos mexicanos ($350.00 MXN) con viaje redondo.

Taxis de sitio y taxis por aplicación

El Gobierno CDMX instaló bahías de ascenso y descenso oficiales para quienes viajen en taxis oficiales del gobierno (vehículos color rosa y blanco) o por aplicaciones (Uber, Didi, InDrive), se solicitaran a los siguientes puntos:

  • Viaducto Tlalpan y Acoxpa
  • 2. Renato Leduc y Anillo Periférico
  • 3. Av. Acoxpa y Calzada Acoxpa
  • 4. Blvd. Gran Sur y Av. Del Imán
  • 5. Acoxpa y División del Norte

Más de mil taxis oficiales de al CDMX estarán operando en esta zona.

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