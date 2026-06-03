EEUU emite alerta de seguridad por enfrentamientos entre criminales y agentes de seguridad en Baja California Sur

(Cuartoscuro/ José Betanzos Zárate/Ilustrativa)

Las autoridades de Estados Unidos, a través del Consulado General de del país en Tijuana, compartieron una alerta de seguridad por los hechos violentos registrados en Baja California Sur.

“El Consulado General de Estados Unidos en Tijuana está al tanto de los informes de los medios de comunicación sobre dos incidentes de seguridad recientes entre elementos criminales y fuerzas del orden del gobierno mexicano cerca del principal aeropuerto internacional que sirve a la zona de Cabo San Lucas“, es parte del mensaje compartido el 2 de junio.

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Aunque el comunicado de las autoridades establece que si bien los hechos violentos sucedieron fuera de zonas turísticas, hay ciudadanos de EEUU que se trasladan en la zona del aeropuerto durante su viaje a la región.

Es por lo anterior que el informe destaca mantener la vigilancia en Cabo San Lucas y de manera particular en los alrededores del aeropuerto.

(Facebook/Consulado General de los Estados Unidos en Tijuana)

Medidas a tomar en cuenta

Asimismo, el Consulado pide a los ciudadanos estadounidenses seguir las siguientes directrices:

Manutenerse al tanto de los hechos novedosos en los medios locales

Prestar atención al entorno

Seguir todas las directivas de seguridad de las autoridades locales

Avisar a amigos y familiares acerca de la seguridad en caso de que suceda algo.

Operativos en la entidad dejan tres muertos y un detenido

Previamente, las autoridades locales desplegaron operativos en el municipio de Los Cabos la tarde del lunes 1 de junio. El resultado de las acciones fue la neutralización de tres presuntos delincuentes, la detención de un agresor y el aseguramiento de 12 armas largas, equipo táctico, narcóticos y nueve vehículos en dos intervenciones distintas, ambas realizadas en la colonia La Ballena, en San José del Cabo.

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(CUARTOSCURO/Ilustrativa)

La primera acción fue realizada en un domicilio ubicado en la calle Caballo de Mar y calle sin nombre.. Al arribar al lugar, los elementos fueron agredidos con disparos de arma de fuego por cuatro civiles armados del sexo masculino. Al repeler la agresión, tres de los cuatro atacantes murieron y el cuarto fue detenido.

En el sitio fue asegurado un arsenal que incluyó 12 armas largas, 23 cargadores, diversas municiones, un lanzagranadas Colt calibre 40 milímetros, 13 chalecos tácticos balísticos y portaplacas, además de tres vehículos.

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Mientras que minutos después de la primera intervención y como parte del mismo despliegue agentes de seguridad localizaron una zona de acopio vehicular en las inmediaciones de la calle Velero y calle Agua Amarga, dentro de la misma colonia La Ballena. En ese punto fueron incautadas drogas —pendientes de cuantificar— y seis vehículos con reporte de robo.