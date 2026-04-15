México

Más calcio que la leche: el superalimento que debes comer diario después de los 50

Llevar una dieta adecuada puede ayudar a frenar este desgaste y fortalecer la estructura ósea

Guardar
Ilustración médica con un esqueleto humano a la derecha y un círculo con salmón enlatado, frijoles blancos, pasas e higos frescos y secos a la izquierda.
Más calcio que la leche: el superalimento que debes comer diario después de los 50 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de los 50 años, la disminución de calcio en los huesos y la pérdida de densidad ósea aumentan el riesgo de fracturas, sobre todo en mujeres tras la menopausia.

Llevar una dieta adecuada puede ayudar a frenar este desgaste y fortalecer la estructura ósea. Especialistas mexicanos en nutrición y salud ósea destacan la importancia de ciertos alimentos que, integrados diariamente, aportan más calcio que la leche y ayudan a mantener huesos fuertes.

Alimentos clave para fortalecer los huesos después de los 50

A continuación, te presentamos los alimentos recomendados por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Salud y la Asociación Mexicana de Nutriología para prevenir la pérdida ósea y mejorar la calidad de vida en la adultez mayor:

  • Espinaca: La espinaca cocida contiene hasta 245 miligramos de calcio por cada 100 gramos, superando a la leche entera. Además, aporta vitamina K, fundamental para fijar el calcio en los huesos y antioxidantes que favorecen la salud general. La Secretaría de Salud recomienda acompañarla con fuentes de vitamina D, como huevo o pescados, para mejorar la absorción del calcio vegetal.
  • Sardina: Consumida con espinas, la sardina es una de las mejores fuentes de calcio natural. Además, su contenido de vitamina D ayuda a fijar el calcio en los huesos y sus ácidos grasos omega-3 contribuyen a reducir la inflamación. La Secretaría de Salud subraya que incluir pescados grasos en la dieta ayuda a frenar la pérdida de densidad mineral ósea.
sardina
Alimentos clave para fortalecer los huesos después de los 50
  • Semillas de lino: Estas semillas aportan ácidos grasos omega-3 y magnesio, mineral clave para la formación y mantenimiento de los huesos. Los compuestos presentes en el lino ayudan a reducir la pérdida ósea y pueden integrarse fácilmente en ensaladas, licuados o yogurt.
  • Ciruelas pasas: Estudios del Instituto Nacional de Salud Pública han demostrado que el consumo regular de ciruelas pasas puede mejorar la densidad ósea. Son ricas en antioxidantes y fibra, lo que también contribuye a la salud digestiva y general.

Recomendaciones para una dieta protectora

La Fundación Mexicana de Osteoporosis recomienda que, después de los 50 años, la alimentación diaria incluya:

  • Verduras de hoja verde (espinaca, acelga, brócoli)
  • Pescados como sardina y salmón
  • Semillas y frutos secos (lino, almendra, nuez)
  • Frutas ricas en antioxidantes (ciruelas, frutos rojos)
  • Cereales integrales y leguminosas (frijol, lenteja)

Al combinar estos alimentos, se cubren los requerimientos diarios de calcio, vitamina D, magnesio y proteínas magras, nutrientes esenciales para mantener la fortaleza de los huesos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Llevar una dieta adecuada puede ayudar a frenar este desgaste y fortalecer la estructura ósea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención de fracturas y hábitos complementarios

El ejercicio regular, la exposición moderada al sol —para estimular la síntesis de vitamina D— y la reducción de sal y cafeína también contribuyen a la prevención de osteoporosis y fracturas.

La Fundación Mexicana de Osteoporosis y la Secretaría de Salud insisten en que ningún alimento por sí solo puede sustituir un estilo de vida saludable, pero la inclusión diaria de estos superalimentos es una estrategia eficaz y accesible para la salud ósea tras los 50.

¿Por qué las mujeres y hombres pierden calcio depsués de los 50 años?

Después de los 50 años, tanto mujeres como hombres experimentan una pérdida progresiva de calcio en los huesos por factores biológicos y hormonales.

En las mujeres, este proceso se acelera tras la menopausia debido a la disminución de estrógenos. Estas hormonas cumplen un papel clave en la regulación del metabolismo óseo, ya que ayudan a mantener el equilibrio entre la formación y la destrucción del hueso.

Cuando los niveles de estrógenos caen, aumenta la actividad de las células que reabsorben hueso, lo que provoca una mayor pérdida de masa ósea y de calcio.

En los hombres, la disminución es más gradual y está relacionada con la reducción paulatina de testosterona, otra hormona que interviene en la salud ósea. Aunque la pérdida de calcio es más lenta que en las mujeres, también puede conducir a condiciones como la osteoporosis si no se toman medidas preventivas.

¿Por qué las mujeres y hombres pierden calcio depsués de los 50 años? Foto: (iStock)
¿Por qué las mujeres y hombres pierden calcio depsués de los 50 años? Foto: (iStock)

Otro factor importante es el envejecimiento natural. Con la edad, el intestino absorbe menos calcio de los alimentos y los riñones eliminan más calcio a través de la orina. Además, la capacidad del organismo para producir vitamina D —esencial para fijar el calcio en los huesos— disminuye, lo que afecta la absorción y el aprovechamiento de este mineral.

Una dieta baja en calcio, la falta de actividad física, el consumo excesivo de sal, cafeína o alcohol y el tabaquismo pueden agravar la pérdida de calcio tras los 50 años, aumentando el riesgo de fracturas y osteoporosis.

Temas Relacionados

CalcioMenopausiaEspinacaSardinasCiruelas pasasmexico-noticiasNutriciónSalud

Más Noticias

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana hoy 15 de abril

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana hoy 15 de abril

Precio del dólar hoy miércoles 15 de abril en México: tipo de cambio se mantiene estable en la apertura

La divisa local enfrenta presión en medio de tensiones internacionales que incrementan la volatilidad en los mercados

Precio del dólar hoy miércoles 15 de abril en México: tipo de cambio se mantiene estable en la apertura

Muere Lucha Moreno, mamá de Mimí de FLANS, a los 86 años: la cantante se despide con emotivo mensaje

La noticia sacude al espectáculo y deja una despedida llena de emoción

Muere Lucha Moreno, mamá de Mimí de FLANS, a los 86 años: la cantante se despide con emotivo mensaje

Beca Rita Cetina 2026: cuándo es el último día de pagos para los beneficiarios en el Edomex

La entrega de los recursos se realizó como es habitual, siguiendo un orden basado en la primera letra de la CURP de cada beneficiario

Beca Rita Cetina 2026: cuándo es el último día de pagos para los beneficiarios en el Edomex

Así comenzó la balacera en expo moto tras fuerte riña campal en Ixtapaluca l Video

Asistentes y vecinos señalan que en el evento se vendieron bebidas alcohólicas de manera indiscriminada, hubo arrancones y acrobacias en motocicleta sin respetar medidas básicas de seguridad vial

Así comenzó la balacera en expo moto tras fuerte riña campal en Ixtapaluca l Video
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ex vicealmirante Manuel Farías Laguna pide a Sheinbaum que intervenga en su proceso por huachicol fiscal

Ex vicealmirante Manuel Farías Laguna pide a Sheinbaum que intervenga en su proceso por huachicol fiscal

Procesan a tercer implicado en el doble homicidio de Polanco tras ser extraditado de Estados Unidos

Decomisan 40 kilos de metanfetamina valuada en medio millón de pesos en Morelia

Acusan a dos mexicanos por transportar migrantes ilegales en lancha a EEUU: así fue el hallazgo de 4 que murieron

Por introducir celulares y drogas al penal: detienen a cinco custodios en Morelos con alcohol y hasta cuchillos tácticos

ENTRETENIMIENTO

Muere Lucha Moreno, mamá de Mimí de FLANS, a los 86 años: la cantante se despide con emotivo mensaje

Muere Lucha Moreno, mamá de Mimí de FLANS, a los 86 años: la cantante se despide con emotivo mensaje

José Alberto Patiño, ganador del Ariel 2025, aborda la crisis personal que lo llevó a vivir en un albergue

“Se equivocó de carrera”: Entrevista de Majo Aguilar resurge en un momento de crisis de Ángela Aguilar

Minecraft Experience Villager Rescue en México: ubicación, actividades y cómo vivir la experiencia interactiva

El mensaje que Christian Nodal habría enviado al director de “Un vals” tras la polémica por la modelo parecida a Cazzu

DEPORTES

Así han sido las eliminaciones del América en la Concachampions desde su último campeonato en 2016

Así han sido las eliminaciones del América en la Concachampions desde su último campeonato en 2016

San Luis vs Pumas: a qué hora y dónde ver a Joao Felix buscar el liderato de goleo

Este es el historial negativo en torneos internacionales de André Jardine con América tras caer en Concachampions 2026

Duilio Davino revela cuándo darán a conocer la lista de convocados de México para el Mundial 2026

Nicolás Larcamón lamenta eliminación de Concachampions y promete la Liga: “Cruz Azul siempre está obligado”