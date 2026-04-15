Más calcio que la leche: el superalimento que debes comer diario después de los 50 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de los 50 años, la disminución de calcio en los huesos y la pérdida de densidad ósea aumentan el riesgo de fracturas, sobre todo en mujeres tras la menopausia.

Llevar una dieta adecuada puede ayudar a frenar este desgaste y fortalecer la estructura ósea. Especialistas mexicanos en nutrición y salud ósea destacan la importancia de ciertos alimentos que, integrados diariamente, aportan más calcio que la leche y ayudan a mantener huesos fuertes.

Alimentos clave para fortalecer los huesos después de los 50

A continuación, te presentamos los alimentos recomendados por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Salud y la Asociación Mexicana de Nutriología para prevenir la pérdida ósea y mejorar la calidad de vida en la adultez mayor:

Espinaca: La espinaca cocida contiene hasta 245 miligramos de calcio por cada 100 gramos, superando a la leche entera. Además, aporta vitamina K, fundamental para fijar el calcio en los huesos y antioxidantes que favorecen la salud general. La Secretaría de Salud recomienda acompañarla con fuentes de vitamina D, como huevo o pescados, para mejorar la absorción del calcio vegetal.

Sardina: Consumida con espinas, la sardina es una de las mejores fuentes de calcio natural. Además, su contenido de vitamina D ayuda a fijar el calcio en los huesos y sus ácidos grasos omega-3 contribuyen a reducir la inflamación. La Secretaría de Salud subraya que incluir pescados grasos en la dieta ayuda a frenar la pérdida de densidad mineral ósea.

Alimentos clave para fortalecer los huesos después de los 50

Semillas de lino: Estas semillas aportan ácidos grasos omega-3 y magnesio, mineral clave para la formación y mantenimiento de los huesos. Los compuestos presentes en el lino ayudan a reducir la pérdida ósea y pueden integrarse fácilmente en ensaladas, licuados o yogurt.

Ciruelas pasas: Estudios del Instituto Nacional de Salud Pública han demostrado que el consumo regular de ciruelas pasas puede mejorar la densidad ósea. Son ricas en antioxidantes y fibra, lo que también contribuye a la salud digestiva y general.

Recomendaciones para una dieta protectora

La Fundación Mexicana de Osteoporosis recomienda que, después de los 50 años, la alimentación diaria incluya:

Verduras de hoja verde (espinaca, acelga, brócoli)

Pescados como sardina y salmón

Semillas y frutos secos (lino, almendra, nuez)

Frutas ricas en antioxidantes (ciruelas, frutos rojos)

Cereales integrales y leguminosas (frijol, lenteja)

Al combinar estos alimentos, se cubren los requerimientos diarios de calcio, vitamina D, magnesio y proteínas magras, nutrientes esenciales para mantener la fortaleza de los huesos.

Llevar una dieta adecuada puede ayudar a frenar este desgaste y fortalecer la estructura ósea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención de fracturas y hábitos complementarios

El ejercicio regular, la exposición moderada al sol —para estimular la síntesis de vitamina D— y la reducción de sal y cafeína también contribuyen a la prevención de osteoporosis y fracturas.

La Fundación Mexicana de Osteoporosis y la Secretaría de Salud insisten en que ningún alimento por sí solo puede sustituir un estilo de vida saludable, pero la inclusión diaria de estos superalimentos es una estrategia eficaz y accesible para la salud ósea tras los 50.

¿Por qué las mujeres y hombres pierden calcio depsués de los 50 años?

Después de los 50 años, tanto mujeres como hombres experimentan una pérdida progresiva de calcio en los huesos por factores biológicos y hormonales.

En las mujeres, este proceso se acelera tras la menopausia debido a la disminución de estrógenos. Estas hormonas cumplen un papel clave en la regulación del metabolismo óseo, ya que ayudan a mantener el equilibrio entre la formación y la destrucción del hueso.

Cuando los niveles de estrógenos caen, aumenta la actividad de las células que reabsorben hueso, lo que provoca una mayor pérdida de masa ósea y de calcio.

En los hombres, la disminución es más gradual y está relacionada con la reducción paulatina de testosterona, otra hormona que interviene en la salud ósea. Aunque la pérdida de calcio es más lenta que en las mujeres, también puede conducir a condiciones como la osteoporosis si no se toman medidas preventivas.

¿Por qué las mujeres y hombres pierden calcio depsués de los 50 años? Foto: (iStock)

Otro factor importante es el envejecimiento natural. Con la edad, el intestino absorbe menos calcio de los alimentos y los riñones eliminan más calcio a través de la orina. Además, la capacidad del organismo para producir vitamina D —esencial para fijar el calcio en los huesos— disminuye, lo que afecta la absorción y el aprovechamiento de este mineral.

Una dieta baja en calcio, la falta de actividad física, el consumo excesivo de sal, cafeína o alcohol y el tabaquismo pueden agravar la pérdida de calcio tras los 50 años, aumentando el riesgo de fracturas y osteoporosis.