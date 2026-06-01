Emiliano Aguilar reveló las diferencias en el trato que Pepe Aguilar tuvo con él y sus hermanos Leonardo y Ángela

El hijo mayor de Pepe Aguilar explicó la distancia emocional que sintió respecto a sus medios hermanos por el trato desigual de su padre. (IG: @emiliano_aguilar.t // YT: Pepe Garza)

Emiliano Aguilar reveló en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino sin censura que Pepe Aguilar lo habría tratado de forma diferente a sus medios hermanos Leonardo y Ángela durante su crianza, y que incluso le reclamó a su padre por esas diferencias.

El rapero, hijo de Pepe Aguilar con una relación anterior al matrimonio del cantante con Aneliz Álvarez, admitió que no llegó a reclamarle directamente a Leonardo por un episodio que lo marcó, aunque sí lo confrontó con su padre. “No me estoy quejando, la neta, no estoy aquí lamentándome”, dijo Emiliano al inicio de su relato.

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“No es que no los quiera, es que no nos llevamos, nada más”, explicó.

Uno de los episodios que Emiliano describió con más detalle fue una entrevista antigua en la que alguien le preguntó a Leonardo Aguilar si su hermano podría tener un lugar en Jaripeo Sin Fronteras. La respuesta de Leonardo, según Emiliano, fue directa y sin filtros: “¿Haciendo qué? Esto no es un juego. Emiliano siempre juega, tiene que entender que esto no es un juego”.

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El video de Leonardo hablando sobre Emiliano vuelve a viralizarse mientras la tensión entre los dos medios hermanos sigue sin resolverse. (Captura de pantalla Imagen Entretenimiento)

Emiliano aseguró que el video de esa entrevista ya circula actualmente en redes, razón por la que decidió mencionarlo públicamente. “Tienes mi número, carnal, me puedes marcar, me lo puedes decir en privado”, expresó sobre lo que pensó en ese momento. Nunca le reclamó a Leonardo de frente. “Que el karma se encarga de todo, porque ahorita la entrevista salió de la nada y ya todos lo están viendo”, señaló entre risas.

Las llamadas que Pepe hacía a Leonardo y Ángela, pero no a Emiliano

El relato más revelador llegó cuando Emiliano describió los viajes que hacía a solas con su padre. Durante esos recorridos, observaba cómo Pepe Aguilar llamaba a Leonardo y Ángela casi cada hora para saber dónde estaban y cómo se encontraban. Con él, la dinámica era distinta.

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El hijo mayor de Pepe Aguilar detalló episodios en los que su padre mostraba preferencia por Leonardo y Ángela, afectando su relación familiar. (Captura YT: Pepe Aguilar)

“Yo veía cómo le mataba el teléfono y les hablaba a mis carnales como cada hora para ver dónde estaban, qué estaban haciendo, que si estaban bien”, relató. “Y yo cuando me iba ya con mi mamá, pues a mí no me hablaba para checar y ver cómo estaba”, declaró.

Emiliano confirmó que sí le dijo a su padre que hacía diferencias entre sus hijos, aunque no entró en detalles sobre la respuesta que recibió. Sobre el trato en general, resumió: “Sí me hacía un poco a un lado, la neta, cuando era más morro. Siempre ha habido ese pique”.

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