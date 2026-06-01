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Gabriela Cuevas desmiente que el gobierno de México tenga que ver con los problemas de visa de la Selección de Sudáfrica

El equipo de Bafana Bafana tiene previsto jugar un amistoso contra Jamaica en México antes de comenzar su participación en la Copa Mundial

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La Selección de Sudáfrica tuvo problemas con algunas visas de sus jugadores y cuerpo técnico lo que provocó un retraso para su partida a México (REUTERS)
La Selección de Sudáfrica tuvo problemas con algunas visas de sus jugadores y cuerpo técnico lo que provocó un retraso para su partida a México (REUTERS)

Gabriela Cuevas desmintió que el gobierno de México tenga algo que ver con los problemas en las visas de los jugadores y cuerpo técnico de Sudáfrica.

“Algunos medios publican que el Gobierno de México no ha emitido las visas correspondientes para que el equipo de Sudáfrica pueda venir a entrenar y jugar a nuestro país. Esa información es FALSA”

La Asociación de Futbol de Sudáfrica informó ayer a través de un comunicado que la selección nacional masculina experimentó retrasos en su traslado a Norteamérica por inconvenientes con los visados. El grupo de los Bafana Bafana tenía programado salir esta mañana hacia México, pero debido a la situación migratoria, no se pudo cumplir el itinerario como se había planeado.

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“La selección nacional masculina absoluta de Sudáfrica ha tenido problemas con los visados ​​para algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico, y como resultado, el grupo no pudo viajar a Norteamérica esta mañana como estaba previsto inicialmente. La SAFA está trabajando sin descanso para asegurar que el equipo viaje a la Ciudad de México lo antes posible, antes del partido inaugural del torneo mundial contra México, país anfitrión, en el Estadio Azteca el 11 de junio de 2026. Seguimos comprometidos con garantizar que la preparación del equipo para el torneo continúe según lo previsto y, mientras tanto, Bafana Bafana seguirá entrenando en Johannesburgo hasta su partida"

En su informe, la SAFA especificó que está realizando gestiones para resolver las dificultades migratorias y asegurar que el equipo llegue a la capital azteca antes del partido inaugural del Mundial ante la Selección Mexicana, previsto para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. Mientras tanto, los Bafana Bafana mantienen su preparación y entrenamientos en Johannesburgo.

La Selección de Sudáfrica tendrá su cuarta participación en Mundiales (X@BafanaBafana)
La Selección de Sudáfrica tendrá su cuarta participación en Mundiales (X@BafanaBafana)

Cabe recordar que el equipo de Bafana Bafana tiene previsto jugar un amistoso contra Jamaica en México antes de comenzar su participación en la Copa Mundial. Su debut será el 11 de junio frente a uno de los países anfitriones del torneo, en la Ciudad de México.

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¿Cómo llegará Sudáfrica para el Mundial 2026

Los sudafricanos consiguieron el pase a su cuarta fase final de una Copa del Mundo al finalizar en la primera posición del grupo C en la clasificación de la CAF, tras una campaña con cinco victorias, tres empates y dos derrotas.

La clasificación se definió en la última jornada: Sudáfrica, que ocupaba el segundo puesto, recibió a Ruanda y logró un triunfo por 3-0. En ese tramo, el equipo también enfrentó a rivales destacados del continente, como Nigeria y la emergente Benín.

Toda la atención se centró en el duelo entre Nigeria, tercera del grupo, y Benín, líder hasta entonces. El resultado final de 4-0 a favor de Nigeria permitió a Sudáfrica escalar a la cima de la tabla y asegurar así su clasificación al Mundial.

FOTO DE ARCHIVO: Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Sudáfrica - Estadio Orlando, Soweto, Sudáfrica - 28 de mayo de 2026. Jugadores de Sudáfrica durante el entrenamiento. REUTERS/Siphiwe Sibeko/File Photo
FOTO DE ARCHIVO: Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Sudáfrica - Estadio Orlando, Soweto, Sudáfrica - 28 de mayo de 2026. Jugadores de Sudáfrica durante el entrenamiento. REUTERS/Siphiwe Sibeko/File Photo

Camino de Sudáfrica en la Copa del Mundo

  • México vs Sudáfrica | jueves 11 de junio de 2026 | Estadio Banorte
  • Chequia vs Sudáfrica | jueves 18 de junio de 2026 | Estadio Atlanta
  • Sudáfrica vs Corea del Sur | miércoles 24 de junio de 2026 | Estadio BBVA

Este será el regreso del combinado sudafricano tras más de 10 años de ausencia, pues cabe recordar que su última participación en una justa mundialista ocurrió en el 2010 cuando fue anfitrión.

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