Cómo funciona la nueva aplicación de la FIFA para descargar tus entradas del Mundial 2026

Este proceso permite agilizar el proceso de ingreso al estadio sin necesidad de imprimir los boletos. (FIFA: Portal oficial)

La aplicación FWC Mobile Tickets es la herramienta oficial para la gestión de boletos digitales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cual permite a los usuarios descargar, almacenar y transferir sus entradas directamente desde sus teléfonos inteligentes.

Paso a paso para descargar las entradas

(IMAGN IMAGES/Kirby Lee)

Para aquellos aficionados que compraron sus entradas en el sitio oficial de la FIFA, en los últimos días han estado llegan correos donde se indica que los boletos ya están disponibles para su visualización a través de la aplicación FWC Mobile Tickets, por lo cual aquí te comentamos el paso a paso para poder verlos en tu celular:

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Descarga e instalación: Descarga la aplicación FWC Mobile Tickets desde Google Play o App Store en tu dispositivo móvil.

Creación de FIFA ID: Crea una cuenta FIFA ID utilizando el mismo correo electrónico con el que adquiriste tus entradas. Si ya tienes una cuenta, solo inicia sesión.

Recepción de entradas: Cuando los boletos estén disponibles, recibirás un correo electrónico con la notificación para aceptar tus tickets y descargarlos en la app.

Acceso a la app: Ingresa a la aplicación usando tu FIFA ID. Las entradas aparecerán automáticamente si tu cuenta coincide con la utilizada en la compra.

Gestión y transferencia: Puedes consultar tus boletos en la app en cualquier momento. Si deseas transferir un ticket a otra persona, utiliza la opción de envío por correo electrónico dentro de la app.

Acceso al estadio: El día del partido, abre la aplicación y muestra el boleto digital en el acceso. No es necesario imprimir nada. El personal escaneará el código QR desde tu dispositivo.

El uso de la plataforma garantiza seguridad, rapidez y comodidad tanto para la visualización como para el ingreso al estadio, eliminando la necesidad de boletos impresos y facilitando la transferencia digital entre aficionados.