México

Sobrino de “El Chapo” se blinda contra su extradición a Estados Unidos: ratifica demanda de amparo para evitarlo

Isaí Martínez solicitó el recurso dos días después de su detención en Sonora

Guardar
Google icon
Fotografía en blanco y negro de un hombre con barba, camiseta blanca y ojos censurados, custodiado por manos oscuras. En segundo plano, Joaquín Guzmán Loera borroso.
La jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte ya lo había notificado sobre el plazo de 60 días que Estados Unidos tenía para presentar su petición de extradición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Isaí Martínez, alias “El Chinacate”, sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ratificó su solicitud de amparo para evitar que sea extraditado a los Estados Unidos luego de que fue notificado sobre su detención provisional para ser enviado a ese país.

El hombre fue arrestado el pasado 26 de mayo en un domicilio de la colonia Casa Blanca del municipio de Nogales, Sonora, tras ser identificado por las autoridades como operador logístico encargado de la producción y distribución de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y Costa Rica para el Cártel de Sinaloa.

PUBLICIDAD

Desde su arresto, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló que Isaí Martínez cuenta con una orden de extradición a Estados Unidos por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud, y pese a su notificación sobre el inicio del proceso, le fue otorgada una suspensión provisional para evitarlo.

De acuerdo con el expediente, consultado por Infobae México, Isaí Martínez solicitó el amparo debido a que agentes ministeriales federales de los separos donde se encontraba retenido en Sonora le dijeron que existía una lista de varios reclusos que serán entregados a Estados Unidos en los primeros días de junio.

PUBLICIDAD

Con esto, el juez decretó el pasado viernes la suspensión para evitar su expulsión, deportación, entrega o traslado a EEUU. Luego de la decisión, Isaí Martínez ratificó su demanda de amparo y será el próximo 10 de julio cuando se celebrará la próxima audiencia para que se le brinde la suspensión definitiva.

Plazo de 60 días para solicitar su extradición ya había iniciado

Detención sobrino de "El Chapo" en Sonora
Foto: x/@OHarfuch

“El Chinacate” también es identificado por las autoridades como operador logístico del Cártel de Sinaloa, específicamente de la facción de Los Chapitos, a quien se le atribuye haber coordinado el año pasado la venta de 10 mil píldoras de fentanilo hacia Estados Unidos.

Tras su detención, la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte le informó que a partir del jueves 28 de mayo empezaría a correr el plazo de 60 días para que Estados Unidos presentara formalmente su petición de extradición.

Sin embargo, con este amparo deberá resolverse primero si le es concedida la suspensión definitiva en su demanda de amparo.

Ya había sido detenido en 2008

El Chapo Guzmán ICE
Joaquín Guzmán Loera se encuentra en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos. Cumple una condena de cadena perpetua más 30 años. (Foto: ICE) (Foto: ICE)

Isaí Martínez ya había sido detenido en la avenida de las Torres del fraccionamiento Urbi Quintas de la ciudad de Culiacán, al ser identificado como integrante del Cártel de Sinaloa y sobrino de “El Chapo” Guzmán.

Reportes periodísticos refieren que su arresto se ejecutó por elementos de la entonces Policía Federal Preventiva, quienes le aseguraron dos armas de fuego, cartuchos útiles, una USB, dos radios de comunicación y un vehículo con permiso para circular del estado de Sonora.

Aunque un mes después fue ingresado al penal del Altiplano por delitos contra la salud y delincuencia organizada, fue liberado en condiciones que no quedan claras.

Temas Relacionados

El Chapo GuzmánsobrinoextradiciónEstados UnidosamparoCártel de SinaloaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Def Leppard confirma conciertos en CDMX, Querétaro y Guadalajara: fechas e inicio de preventa

El anuncio marca el regreso del grupo a la región tras el exitoso tour que realizó junto a Mötley Crüe en 2023

Def Leppard confirma conciertos en CDMX, Querétaro y Guadalajara: fechas e inicio de preventa

CDMX vigilará Mundial 2026 con más de 56 mil policías: así buscará evitar delitos en estadio y Fan Fest

El operativo también contempla vigilancia en corredores turísticos, zonas hoteleras y 18 sedes de festivales futboleros para prevenir delitos y garantizar la seguridad de visitantes y habitantes

CDMX vigilará Mundial 2026 con más de 56 mil policías: así buscará evitar delitos en estadio y Fan Fest

Así será la ceremonia de inauguración del Mundial en CDMX: a qué hora deberás llegar al Estadio Banorte

El torneo internacional comenzará en el Coloso de Santa Úrsula con el partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica

Así será la ceremonia de inauguración del Mundial en CDMX: a qué hora deberás llegar al Estadio Banorte

Gobierno de CDMX habilitará ruta de viaje redondo al Estadio Banorte por Mundial 2026: ¿Cuánto cuesta y de dónde saldrá?

Los aficionados podrán elegir entre estacionamientos exclusivos, traslados en camión, bicicletas, scooters y rutas señalizadas, todo pensado para una experiencia sin contratiempos

Gobierno de CDMX habilitará ruta de viaje redondo al Estadio Banorte por Mundial 2026: ¿Cuánto cuesta y de dónde saldrá?

Beca Rita Cetina 2026: quiénes son los beneficiarios que cobran el pago HOY lunes 1 de junio

La dispersión del recurso económico continúa con una programación definida para facilitar el acceso al beneficio en todo el país

Beca Rita Cetina 2026: quiénes son los beneficiarios que cobran el pago HOY lunes 1 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aplazan audiencia intermedia de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora

Aplazan audiencia intermedia de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora

Camiones con frutas y verduras, la fachada recurrente del narcotráfico en rutas de Nayarit a Tijuana

Gerardo Mérida se presenta ante la corte de Nueva York por acusación de nexos con Los Chapitos: “La evidencia es abundante”

Abandonan cuatro cadáveres con una narcomanta en carretera de Ciudad Juárez

Del envío de drogas a dirigir el tráfico de migrantes a EEUU: así operaban el líder de Los Salazar y su pareja detenidos en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Flow Fest 2026: este es el cartel oficial de artistas que se presentarán el sábado 28 y domingo 29 de noviembre

Flow Fest 2026: este es el cartel oficial de artistas que se presentarán el sábado 28 y domingo 29 de noviembre

¿Habrá pelea? Sergio Mayer responde a la invitación de Alfredo Adame para pelear y lanza fuerte mensaje

Rafael Inclán aclara si está en bancarrota y con un pie en La Casa del Actor

Emiliano Aguilar reveló las diferencias en el trato que Pepe Aguilar tuvo con él y sus hermanos Leonardo y Ángela

Quién era Paola Márquez, la influencer de San Luis Potosí hallada sin vida en su casa a los 30 años

DEPORTES

Cómo funciona la nueva aplicación de la FIFA para descargar tus entradas del Mundial 2026

Cómo funciona la nueva aplicación de la FIFA para descargar tus entradas del Mundial 2026

Así será la ceremonia de inauguración del Mundial en CDMX: a qué hora deberás llegar al Estadio Banorte

¿Quiénes son los jugadores de la Liga Mx que fueron convocados por Ecuador para el Mundial 2026?

¡Feliz cumpleaños, Chicharito! El recuento de los goles de Javier Hernández en mundiales

Gabriela Cuevas desmiente que el gobierno de México tenga que ver con los problemas de visa de la Selección de Sudáfrica