Sobrino de “El Chapo” se blinda contra su extradición a Estados Unidos: ratifica demanda de amparo para evitarlo

La jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte ya lo había notificado sobre el plazo de 60 días que Estados Unidos tenía para presentar su petición de extradición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Isaí Martínez, alias “El Chinacate”, sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ratificó su solicitud de amparo para evitar que sea extraditado a los Estados Unidos luego de que fue notificado sobre su detención provisional para ser enviado a ese país.

El hombre fue arrestado el pasado 26 de mayo en un domicilio de la colonia Casa Blanca del municipio de Nogales, Sonora, tras ser identificado por las autoridades como operador logístico encargado de la producción y distribución de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y Costa Rica para el Cártel de Sinaloa.

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Desde su arresto, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló que Isaí Martínez cuenta con una orden de extradición a Estados Unidos por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud, y pese a su notificación sobre el inicio del proceso, le fue otorgada una suspensión provisional para evitarlo.

De acuerdo con el expediente, consultado por Infobae México, Isaí Martínez solicitó el amparo debido a que agentes ministeriales federales de los separos donde se encontraba retenido en Sonora le dijeron que existía una lista de varios reclusos que serán entregados a Estados Unidos en los primeros días de junio.

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Con esto, el juez decretó el pasado viernes la suspensión para evitar su expulsión, deportación, entrega o traslado a EEUU. Luego de la decisión, Isaí Martínez ratificó su demanda de amparo y será el próximo 10 de julio cuando se celebrará la próxima audiencia para que se le brinde la suspensión definitiva.

Plazo de 60 días para solicitar su extradición ya había iniciado

Foto: x/@OHarfuch

“El Chinacate” también es identificado por las autoridades como operador logístico del Cártel de Sinaloa, específicamente de la facción de Los Chapitos, a quien se le atribuye haber coordinado el año pasado la venta de 10 mil píldoras de fentanilo hacia Estados Unidos.

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Tras su detención, la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte le informó que a partir del jueves 28 de mayo empezaría a correr el plazo de 60 días para que Estados Unidos presentara formalmente su petición de extradición.

Sin embargo, con este amparo deberá resolverse primero si le es concedida la suspensión definitiva en su demanda de amparo.

Ya había sido detenido en 2008

Joaquín Guzmán Loera se encuentra en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos. Cumple una condena de cadena perpetua más 30 años. (Foto: ICE) (Foto: ICE)

Isaí Martínez ya había sido detenido en la avenida de las Torres del fraccionamiento Urbi Quintas de la ciudad de Culiacán, al ser identificado como integrante del Cártel de Sinaloa y sobrino de “El Chapo” Guzmán.

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Reportes periodísticos refieren que su arresto se ejecutó por elementos de la entonces Policía Federal Preventiva, quienes le aseguraron dos armas de fuego, cartuchos útiles, una USB, dos radios de comunicación y un vehículo con permiso para circular del estado de Sonora.

Aunque un mes después fue ingresado al penal del Altiplano por delitos contra la salud y delincuencia organizada, fue liberado en condiciones que no quedan claras.

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