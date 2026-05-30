México

Piden apoyo para enviar a Italia a repartidor de Boing veracruzano que ganó premio de poesía

Braulio Elías Pérez Valencia ganó el Premio Literario Internacional “Cosenza-Ciudad Federiciana”

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El poeta, originario de Papantla, ganó el primer lugar del certamen.

Braulio Elías Pérez Valencia, comerciante y repartidor de Boing originario de Papantla, ganó el Premio Literario Internacional “Cosenza-Ciudad Federiciana” con el poema “Escuché mi nombre" y ahora busca apoyo ciudadano para viajar a Italia el próximo 7 de junio, fecha en la que recibirá la presea.

A sus 55 años, Braulio será reconocido como el poeta extranjero más destacado entre todos los participantes. El veracruzano ya había ganado antes otros tres certámenes literarios.

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El premio en Italia obliga al poeta de Papantla a buscar recursos para viajar

El poema “Escuché mi nombre” le valió a Braulio Elías el reconocimiento como poeta extranjero más destacado.
El poema “Escuché mi nombre” le valió a Braulio Elías el reconocimiento como poeta extranjero más destacado.

La entrega del XVIII Premio Literario Internacional “Cosenza-Ciudad Federiciana” está programada para el próximo 7 de junio en Italia. Por esa razón, Braulio Elías pidió ayuda a sus paisanos para reunir el dinero necesario para el viaje y recoger su reconocimiento.

El poeta señaló que hasta ahora no ha recibido respaldo de instituciones locales, pese a que ya solicitó apoyo. Ante esa falta de recursos, puso a disposición una cuenta BBVA con el número 1549414174 y la clabe interbancaria 012888015494141741.

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Braulio Elías Pérez Valencia es egresado del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Veracruz. El poeta persistió en su propósito de escribir.

La historia del poeta de Papantla, en pocas palabras

Sin respaldo institucional, Braulio Elías comparte sus datos bancarios para reunir fondos y acudir a la premiación.
Sin respaldo institucional, Braulio Elías comparte sus datos bancarios para reunir fondos y acudir a la premiación.
  • Braulio Elías Pérez Valencia es comerciante y repartidor de Boing, originario de Papantla, Veracruz.
  • Ganó el Premio Literario Internacional “Cosenza-Ciudad Federiciana” con el poema “Escuché mi nombre”.
  • Busca apoyo ciudadano para viajar a Italia el 7 de junio, día en que recibirá la presea.
  • A sus 55 años, será reconocido como el poeta extranjero más destacado entre los participantes.
  • Ya ha obtenido otros tres certámenes literarios en el pasado.
  • El premio lo obliga a buscar recursos económicos para poder viajar a Italia y recoger el reconocimiento.
  • No ha recibido apoyo de instituciones locales, aunque ya solicitó respaldo.
  • Puso a disposición una cuenta BBVA (número 1549414174, clabe interbancaria 012888015494141741) para recibir donaciones.
  • Es egresado del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Veracruz.
  • Braulio ha persistido en su propósito de escribir, pese a las dificultades.

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