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Vehículos de lujo, cocaína y huachicol: los hallazgos recientes tras cateos en la Aduana de Ensenada

Contenedores, cargamentos y patios portuarios se han convertido en escenarios recurrentes de operativos federales que han derivado en investigaciones de alto perfil

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(Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)
(Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

El hallazgo de cuatro vehículos de lujo con reporte de robo dentro de la Aduana Marítima de Ensenada se suma a otros aseguramientos realizados en los últimos meses en instalaciones portuarias y zonas logísticas del municipio bajacaliforniano.

De acuerdo con la información oficial, las unidades fueron localizadas durante un cateo realizado en dos contenedores ubicados dentro del recinto portuario. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, personal de la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Federal Ministerial y autoridades aduaneras. Mientras se desarrollaba la diligencia, efectivos de Infantería de Marina resguardaron el perímetro de las instalaciones.

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Las autoridades no dieron a conocer las marcas, modelos ni años de los vehículos encontrados. Tampoco informaron cuál era el destino de los contenedores ni si existen personas identificadas por estos hechos. Las unidades quedaron a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió el 2 de julio de 2025, cuando autoridades federales localizaron aproximadamente 200 kilogramos de cocaína ocultos en cuatro maletas dentro de un contenedor descargado de un buque en el puerto de Ensenada. El cargamento fue detectado durante una inspección aduanera y quedó a disposición del Ministerio Público Federal.

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En aquel operativo, la droga se encontraba distribuida en 188 paquetes ocultos dentro del equipaje localizado en el contenedor. Las autoridades no informaron públicamente el origen ni el destino final del embarque, aunque el aseguramiento se produjo durante las revisiones de mercancías realizadas en el recinto portuario.

A pesar de que las autoridades no revelaron los modelos ni el tipo de vehículos asegurados, fotografías emitidas por la misma dependencia sugieren que se trata de camionetas de alta gama. (Crédito: especial)
A pesar de que las autoridades no revelaron los modelos ni el tipo de vehículos asegurados, fotografías emitidas por la misma dependencia sugieren que se trata de camionetas de alta gama. (Crédito: especial)

Meses antes, en marzo de 2025, fuerzas federales aseguraron millones de litros de combustible presuntamente introducido de manera irregular al país. El hidrocarburo fue localizado en contenedores, vehículos cisterna y diversa infraestructura de almacenamiento en Ensenada, en un caso que derivó en investigaciones por presunto contrabando de combustibles y huachicol fiscal.

De acuerdo con los reportes oficiales difundidos entonces, el operativo involucró la inspección de predios y áreas utilizadas para el almacenamiento y manejo de hidrocarburos. Las investigaciones posteriores fueron ampliadas para determinar el origen del combustible y las posibles responsabilidades relacionadas con su ingreso al país.

Los tres casos fueron detectados en el contexto de operativos federales relacionados con actividades de inspección y vigilancia sobre mercancías que ingresan o se movilizan a través de infraestructura logística vinculada al puerto de Ensenada.

El hallazgo más reciente de vehículos con reporte de robo se incorporó así a una serie de aseguramientos que, en distintos momentos, han involucrado droga, combustibles y bienes bajo investigación dentro de una de las principales plataformas marítimas del noroeste del país.

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