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Quién era Paola Márquez, la influencer de San Luis Potosí hallada sin vida en su casa a los 30 años

Aunque se habló de un posible suicidio, la Fiscalía estatal mantiene abierta la investigación y no ha confirmado la causa de muerte

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Retrato en acuarela de Paola Márquez, medio perfil, cabello rubio oscuro recogido, delineado, labios rosados, aretes dorados, chaqueta blanca. Fondo difuminado beige.
Retrato en acuarela de Paola Márquez, la querida influencer mexicana cuyo legado invita a reflexionar sobre la salud mental y la presión en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La influencer potosina Paola Márquez fue hallada sin vida la mañana del 30 de mayo en el departamento donde residía en la colonia Virreyes, en la capital de San Luis Potosí. Aunque en un principio de habló de un posible suicidio, la Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación y no ha confirmado la causa de muerte.

Con más de 1.7 millones de seguidores, la joven de 30 años era una figura reconocida en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook, donde compartía reflexiones sobre bienestar emocional y vida cotidiana.

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El padre de Paola Márquez, Hércules Márquez, confirmó el fallecimiento a través de un mensaje en Facebook y detalló que los servicios funerarios se realizarán en Huehuetlán, su municipio de origen. El cuerpo de la influencer srá velado en casa de su abuelo Gregorio Rubio Landaverde en Huichihuayán, Huehuetlán, San Luis Potosí, y sepultado el lunes a las 11 de la mañana en el panteón de Huichihuayán.

En su mensaje de despedida, su padre escribió: “Se adelantó mi tesoro, mi hermosa hija Paola Márquez. Hoy se fue un pedazo de mi vida. Diosito te tenga y te guarde en un lugar hermoso, hija mía. Un día volveremos a estar nuevamente juntos. Descansa en paz, mi princesa.”

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Tarjeta de pésame en fondo negro. Presenta una foto de Paola Márquez, detalles florales blancos, una paloma, cruces y el logo de Huehuetlán
El H. Ayuntamiento de Huehuetlán expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Paola Márquez, enviando condolencias a su familia y seres queridos. (Facebook: H. Ayuntamiento de Huehuetlán)

Las autoridades estatales no han comunicado el resultado de la necropsia ni informado oficialmente sobre la causa de muerte, aunque reportes preliminares mencionan que la joven habría sido encontrada en “suspensión incompleta” en su habitación.

Paola Márquez: trayectoria digital y contenido viral

Originaria de Huehuetlán, Paola Márquez consolidó una comunidad de más de 1.7 millones de seguidores en TikTok, alrededor de 165 mil en Facebook y 171 mil en Instagram. Su contenido abordaba experiencias personales, relaciones amorosas y reflexiones sobre autoestima, lo que le permitió conectar con usuarios en la región Huasteca y en distintas zonas del país.

Imagen en blanco y negro. Una mujer rubia, pensativa, con un vaso. Un círculo superpuesto muestra peritos forenses trabajando en una escena del crimen con cinta policial
La Fiscalía de San Luis Potosí investiga la muerte de Paola Márquez en un departamento capitalino, mientras esta imagen presenta un retrato de la víctima superpuesto con la escena del crimen. (Paola Márquez: Instagram)

En 2023, una anécdota sobre su exnovio, un trabajador de la CFE que le cortó la luz tras una ruptura sentimental, la acercó aún más a su audiencia tras hacerla viral.

La influencer alternaba videos de humor con mensajes sobre salud mental y vulnerabilidad. Desde abril, incrementó la frecuencia de publicaciones en las que expresaba tristeza y soledad, aunque después retomaba el tono habitual que la caracterizó en redes sociales.

Entre sus frases recientes destacan: “Tan creída que soy y me puse a llorar en plena calle rumbo a mi casa porque me di cuenta de lo poco que me quiero y lo mucho que me humillo.” Además, llegó a comentar: “Cuando te das cuenta que otra vez estás bajando de peso por depresión, pero... weeeeeeeeey estoy bajando de peso.”

Durante el último mes, también habló abiertamente sobre depresión y autoestima, aunque muchas veces lo hacía en tono humorístico, lo que dificultó que seguidores identificaran señales de alerta.

El hallazgo y las investigaciones en curso

Paola Márquez se toma una selfie en un ascensor con un teléfono rosado. Viste chaqueta oscura, top, pantalones y botas negras, con texto superpuesto
Paola Márquez compartió una selfie en un ascensor con un mensaje que sus fans han interpretado como una señal de ayuda, generando preocupación sobre su bienestar. (Paola Márquez: Instagram)

La mañana del 30 de mayo, un familiar acudió al departamento de Paola Márquez y la encontró sin signos vitales. Los servicios de emergencia confirmaron el deceso y la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí inició las diligencias para esclarecer los hechos.

Hasta este 1 de junio, la Fiscalía no ha emitido un dictamen oficial sobre la causa de muerte ni ha divulgado los resultados de los estudios forenses. Medios locales señalaron que la principal línea de investigación apunta a un probable suicidio, información que no ha sido confirmada públicamente por la autoridad ministerial.

Los mensajes recientes de Paola Márquez en redes sociales han sido objeto de análisis entre sus seguidores. El 28 de mayo, compartió una frase en Instagram y Facebook: “¿Por qué estarías en un lugar donde tienes más que perder que ganar?”.

La publicación generó diversas interpretaciones, aunque no existe evidencia oficial que relacione este mensaje con su fallecimiento.

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