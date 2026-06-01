México

Beca Rita Cetina 2026: quiénes son los beneficiarios que cobran el pago HOY lunes 1 de junio

La dispersión del recurso económico continúa con una programación definida para facilitar el acceso al beneficio en todo el país

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La Beca Rita Cetina otorga apoyo económico directo a estudiantes de secundarias públicas para mejorar su permanencia escolar en 2026.
La Beca Rita Cetina otorga apoyo económico directo a estudiantes de secundarias públicas para mejorar su permanencia escolar en 2026.

La Beca Rita Cetina mantiene su operación durante 2026 como una herramienta de apoyo para estudiantes inscritos en secundarias públicas. El programa busca contribuir a la permanencia escolar de miles de adolescentes mediante la entrega periódica de recursos económicos destinados a cubrir distintas necesidades relacionadas con su formación académica.

Los depósitos se realizan directamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, mecanismo que permite que el dinero llegue sin intermediarios a las familias beneficiarias. De esta forma, cada hogar puede decidir cómo utilizar el apoyo en gastos como transporte, materiales escolares o alimentación.

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Actualmente, el programa entrega 1,900 pesos bimestrales por estudiante. Además, cuando en una misma familia existe más de un alumno incorporado al esquema, se agregan 700 pesos por cada beneficiario adicional, incrementando el monto total recibido.

¿Quiénes cobran la Beca Rita Cetina este lunes 1 de junio?

Los beneficiarios reciben depósitos bimestrales de 1,900 pesos a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios.
Los beneficiarios reciben depósitos bimestrales de 1,900 pesos a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios.

La dispersión correspondiente a junio se realiza de manera escalonada con base en la letra inicial de la CURP de cada estudiante. Este método busca agilizar el proceso y evitar una alta concentración de personas en sucursales bancarias y cajeros automáticos.

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Para este lunes 1 de junio, el pago está destinado a los alumnos cuya CURP comienza con las letras A y B. Durante los días posteriores, el recurso llegará gradualmente al resto de los beneficiarios conforme al calendario establecido por las autoridades responsables del programa.

La organización por letras permite una distribución más ordenada de los depósitos y facilita que cada estudiante o tutor conozca con anticipación la fecha en la que podrá disponer del apoyo económico.

Calendario de pagos de junio 2026

Los pagos de la Beca Rita Cetina se distribuirán del 1 al 12 de junio de forma ordenada (X@Julio_LeonT)
Los pagos de la Beca Rita Cetina se distribuirán del 1 al 12 de junio de forma ordenada (X@Julio_LeonT)

La programación anunciada para este mes quedó distribuida de la siguiente manera:

  • Lunes 1: A, B
  • Martes 2: C
  • Miércoles 3: D, E, F
  • Jueves 4: G
  • Viernes 5: H, I, J, K, L
  • Lunes 8: M
  • Martes 9: N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles 10: R
  • Jueves 11: S
  • Viernes 12: T, U, V, W, X, Y, Z

Este esquema permite que los recursos lleguen de forma gradual a los beneficiarios durante varios días.

Qué deben considerar los beneficiarios para recibir el apoyo

El monto de la Beca Rita Cetina aumenta 700 pesos por cada alumno adicional de la misma familia inscrito en el programa.
El monto de la Beca Rita Cetina aumenta 700 pesos por cada alumno adicional de la misma familia inscrito en el programa.

Uno de los aspectos más importantes para acceder al recurso es mantener activa la tarjeta del Banco del Bienestar y verificar que la información personal registrada ante las autoridades educativas y del programa sea correcta y se encuentre actualizada.

También es recomendable revisar previamente la letra inicial de la CURP para identificar la fecha correspondiente dentro del calendario de dispersión. Esto ayuda a evitar confusiones y facilita el seguimiento del depósito.

Cumplir con estas indicaciones permite que los estudiantes beneficiarios reciban el apoyo de manera oportuna y continúen aprovechando un programa diseñado para respaldar su permanencia en las aulas y fortalecer su trayectoria educativa.

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