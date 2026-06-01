Camiones con frutas y verduras, la fachada recurrente del narcotráfico en rutas de Nayarit a Tijuana

Movimiento de carga entre el occidente del país y Tijuana, una ruta señalada en decomisos recientes de droga sintética en vehículos de productos agrícolas. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

En distintos operativos federales recientes se ha documentado el uso de camiones de carga refrigerada con productos agrícolas para ocultar drogas sintéticas en rutas que conectan el occidente del país con la frontera de Baja California, particularmente Tijuana, uno de los principales puntos de cruce hacia Estados Unidos.

El caso más reciente ocurrió este domingo 31 de mayo, cuando fue asegurado un tractocamión procedente de Nayarit con cerca de una tonelada de metanfetamina oculta entre jícamas congeladas dentro de la caja refrigerada, en un compartimento adaptado para el traslado del cargamento.

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El 7 de julio de 2025, autoridades federales decomisaron en Tijuana más de una tonelada de metanfetamina escondida en cajas de tomate transportadas en un camión de carga. El vehículo fue interceptado en un punto de revisión del corredor 2000, donde se detectaron modificaciones en la estructura del remolque.

Ese mismo año, en la garita de Otay, también en Tijuana, se reportó el aseguramiento de droga sintética oculta en un vehículo de carga comercial, como parte de revisiones en cruces fronterizos utilizados para el ingreso de mercancías hacia Estados Unidos.

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En estos casos, los cargamentos fueron localizados en compartimentos ocultos, dobles fondos y adaptaciones en cajas refrigeradas, en unidades que simulaban transportar productos agrícolas de consumo regular.

Operativo de la Fiscalía General de la República. Se observan elementos de seguridad uniformados revisando el interior de un tractocamión y sus compartimentos. Muestran la manipulación de múltiples paquetes. La acción resultó en la localización de aproximadamente 916 kilogramos de metanfetamina, que estaban ocultos entre una carga de jícamas. El vehículo viajaba de Nayarit con destino a Tijuana, Baja California.

Tijuana y el corredor del Pacífico: punto crítico de inspección fronteriza

Tijuana, Baja California, es uno de los principales cruces terrestres entre México y Estados Unidos, lo que la convierte en un punto estratégico para el comercio legal y, al mismo tiempo, en una zona de alta vigilancia para el tránsito de mercancías.

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El flujo constante de productos agrícolas provenientes de estados del occidente como Nayarit, Jalisco y Sinaloa forma parte de una cadena logística que utiliza transporte refrigerado para el abastecimiento de mercados nacionales y de exportación, lo que también ha sido aprovechado en distintos casos para el ocultamiento de cargamentos ilícitos.

En esta región operan distintas estructuras criminales con presencia histórica en el noroeste y occidente del país, entre ellas facciones del Cártel de Sinaloa y células vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación.

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De acuerdo con autoridades de seguridad, estas organizaciones funcionan mediante células fragmentadas que utilizan infraestructura comercial existente para el movimiento de cargamentos ilícitos, sin que ello implique una relación directa o exclusiva entre un grupo específico y cada uno de los aseguramientos registrados.

La ubicación fronteriza de Tijuana y su conexión con cruces hacia California la mantienen como uno de los principales puntos de inspección en operativos conjuntos entre autoridades mexicanas y estadounidenses para el control del tráfico de drogas y mercancías.

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