Abandonan cuatro cadáveres con una narcomanta en carretera de Ciudad Juárez

Policía y Guardia Nacional en operativos y escenas del crimen en México. (Cuartoscuro)

Los cuerpos de cuatro hombres fueron abandonados en la carretera Panamericana de Ciudad Juárez, Chihuahua, junto a una narcomanta en contra de la venta de cristal.

El hallazgo se llevó a cabo durante la madrugada de este lunes 1 de junio, alrededor de las 02:30 horas, cuando una persona que circulaba a bordo de su vehículo localizó los cuerpos debajo del puente que une esta carretera con el Libramiento que conduce a Santa Teresa.

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Ante el hallazgo, la persona alertó al 911 de la presencia de los cuerpos, lo que provocó un despliegue de elementos de seguridad en la zona por parte de policías municipales y elementos de la Guardia Nacional (GN).

De acuerdo con reportes, los cadáveres fueron localizados semidesnudos, con visibles huellas de tortura y dos de ellos con impactos de bala.

En el sitio también se localizaron cajas envueltas en plástico transparente que contenían droga sintética, presuntamente cristal, así como una cartulina con un mensaje en contra de la venta de este narcótico.

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Mensaje iba contra la vena de metanfetamina en la región

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El texto decía lo siguiente:

“Aquí están sus ‘cristaleros’, entiendan que por aquí no va a pasar esa marranada. Son 108 piezas, no se los vayan a robar. Marranos”.

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Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública Estatal (SSPE), confirmó el hallazgo de los cuatro cuerpos en el entronque de la carretera Panamericana hacia Tornillo y Santa Teresa, así como la presencia de una cartulina relacionada con la venta de metanfetaminas.

Al respecto, el secretario dijo que el hecho no solo está relacionado con la disputa entre cárteles por el narcomenudeo, sino que también es ocasionado por la presión realizada por las autoridades.

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“Más allá de si la venta de cristal o no es la pugna directa que hay entre pandilleros, entre dos cárteles por la venta y el narcomenudeo ahí mismo en Ciudad Juárez, también tiene que ver con la presión que las autoridades hemos metido en toda la ciudad. Están saliéndose de la mancha urbana”, detalló en conferencia de prensa.

La Línea intenta erradicar la venta y consumo de metanfetaminas

Detención de un líder de La Línea, realizada en 2025 en Chihuahua. Foto: SSPE

En los últimos años la violencia en Chihuahua se ha enfocado en la venta de drogas. Un análisis de Insight Crime detalla que gran parte de esta se en foca principalmente en suprimir la comercialización y consumo de metanfetaminas para mantener el control territorial.

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La Línea, antiguo brazo armado del Cártel de Juárez, es la principal organización criminal que intenta erradicar la venta y consumo de estas drogas en la región. Entre sus razones se encuentra que no tiene accedo a la droga, así como de considerar que provoca más problemas sociales.

La agencia antes referida señala que en los territorios de La Línea sí comercializa cocaína, heroína, crack y marihuana, pero las metanfetaminas no lo son.

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