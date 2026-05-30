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Alejandro González Iñárritu ve a Claudia Sheinbaum como un triunfo para los mexicanos

El cineasta considera una victoria nacional la llegada de la primera presidenta

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Iñárritu destaca a Sheinbaum como un logro (Fotos: (Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)(REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)
Iñárritu destaca a Sheinbaum como un logro (Fotos: (Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)(REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

Alejandro González Iñárritu calificó la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de México como “un gran gran triunfo” desde la biblioteca de El Colegio Nacional, institución a la que ingresó como el primer cineasta en su historia.

El director de Amores Perros subrayó que el significado de este mandato va más allá de lo político: representa, en sus palabras, una victoria sobre estructuras que han minimizado históricamente las capacidades de las mujeres.

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González Iñárritu y el peso cultural del primer gobierno encabezado por una mujer

Retrato en acuarela de Claudia Sheinbaum sonriendo, al frente del Monumento a la Revolución, con la bandera de México y estanterías a los lados.
Sheinbaum, la primera presidenta de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el realizador ganador de múltiples premios Óscar, la presidencia de Sheinbaum Pardo confronta de frente al machismo con una verdad que considera irrefutable. “Es un gran triunfo, en todo, en inteligencia, en que realmente haya una posibilidad de que ese machismo entienda perfectamente que las mujeres nos traen al mundo”, declaró el cineasta. “Ellas crean la vida. Esa es la verdad”.

El espacio elegido para estas declaraciones no fue casual. González Iñárritu habló desde la biblioteca de El Colegio Nacional, la institución de más alto reconocimiento académico y cultural de México, tras convertirse en su primer miembro proveniente del mundo del cine.

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Desde ese lugar, cerró su reflexión con una frase que condensó todo su argumento: “La sabiduría que hay, la inteligencia, es un hecho, por eso es un gran gran triunfo que haya una Presidenta”.

Iñárritu, el primer cineasta de El Colegio Nacional

Alejandro González Iñárritu, nuevo miembro de El Colegio Nacional
(Cortesía)

Alejandro González Iñárritu ya forma parte de El Colegio Nacional como primer cineasta admitido en la institución fundada en 1943, una incorporación que el propio director definió como un reconocimiento al cine “como forma de reflexión, memoria y lenguaje”.

Con su ingreso, el realizador se convirtió en el miembro número 113 de la organización, que actualmente tiene 37 integrantes activos.

La incorporación había sido anunciada por El Colegio Nacional en julio de 2025. En ese momento, Iñárritu dijo sentirse conmovido porque, por primera vez, el cine tenía cabida en la institución como herramienta de memoria y reflexión.

Durante la ceremonia, frente a integrantes del organismo, invitados y colegas del medio cinematográfico, Iñárritu ofreció un discurso sobre el cine como lenguaje artístico. Ahí reconoció que durante años se resistió a aceptar la invitación de Juan Villoro porque nunca se ha considerado “un hombre de palabras”, sino “de imágenes”.

El director también planteó que su llegada a la institución rebasa el plano personal. Dijo que su ingreso representa un reconocimiento a una tradición cinematográfica construida por figuras como Luis Buñuel, Fernando de Fuentes, Felipe Cazals y Tatiana Huezo.

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