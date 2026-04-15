México

Cuáles son los efectos secundarios de consumir cátsup, mayonesa y aderezos en personas con hígado graso

El consumo frecuente de aderezos industriales eleva la carga de grasas saturadas, azúcares y sodio en la alimentación de personas con esta afección

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Cuáles son los efectos secundarios de consumir cátsup, mayonesa y aderezos en personas con hígado graso (Foto: RS)
Cuáles son los efectos secundarios de consumir cátsup, mayonesa y aderezos en personas con hígado graso (Foto: RS)

El consumo frecuente de cátsupmayonesa y aderezos industriales eleva la carga de grasas saturadas, azúcares y sodio en la alimentación de personas con hígado graso.

Instituciones como el Hospital Sahyadri y la Asociación Catalana de Pacientes Hepáticos advierten que estas salsas comerciales favorecen la acumulación de triglicéridos, la inflamación y el avance de la enfermedad hepática.

Salsas industriales y aderezos empeoran la esteatosis hepática

El uso habitual de aderezos grasos y salsas industriales incrementa la cantidad de grasas saturadas y trans en la dieta. Esto provoca que el hígado almacene más triglicéridos, según la ASSCAT.

Agregar cátsup, mayonesa u otro aderezo a ensaladas, pastas o carnes puede aumentar notablemente el aporte calórico de los alimentos y dificultar el control del peso. Estos productos contienen grasas saturadas que elevan el colesterol y bloquean las arterias.

La cátsup, una de las salsas más presentes en la mesa mexicana, destaca por su alto contenido de azúcar. La Harvard T. H. Chan School of Public Health indica que el exceso de azúcar contribuye a elevar la glucosa en sangre y no genera saciedad, lo que favorece el consumo excesivo de calorías y el deterioro metabólico en personas con hígado graso.

Salsas industriales y aderezos empeoran la esteatosis hepática
Salsas industriales y aderezos empeoran la esteatosis hepática

El sodio en los aderezos y los riesgos cardiovasculares

El contenido de sodio en mayonesa, salsas y aderezos industriales puede superar los límites recomendados para personas con enfermedad hepática, advierte la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades del Hígado.

El consumo excesivo de sodio incrementa la presión arterial, la retención de líquidos y el riesgo de accidentes cerebrovasculares. La directora del Departamento de Nutrición de Harvard, Kathy McManus, señala: “Si está limitando sus calorías para ayudarlo a perder peso, limite las grasas saturadas a menos de 12 gramos por día”.

El exceso de sodio también puede inhibir el efecto de medicamentos antihipertensivos y diuréticos, según información del Hospital Sahyadri. Esto dificulta el manejo de comorbilidades comunes en personas con hígado graso, como la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca.

Alimentos a evitar para proteger la salud hepática

Organizaciones como la ASSCAT y el Hospital Sahyadri recomiendan eliminar de la dieta diaria las salsas comerciales como la cátsup, la mayonesa y los aderezos cremosos. También sugieren reducir el consumo de lácteos enteros, crema, quesos grasos y helados, así como margarinas sólidas, manteca, aceite de palma y productos de panadería industrial. Las carnes procesadas y las frituras se suman a la lista de alimentos que favorecen la progresión de la esteatosis hepática.

Añadir aderezo a cualquier platillo impide que el organismo absorba adecuadamente los nutrientes y aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas y cerebrovasculares. La ingesta de grasas trans, presente en muchos aderezos industriales, se asocia con mayor inflamación hepática y resistencia a la insulina, según la AASLD.

Mayonesa casera
Alimentos a evitar para proteger la salud hepática Crédito: Freepik

Dieta mediterránea y restricciones para el hígado graso

La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán en México recomiendan priorizar una dieta mediterránea para personas con hígado graso.

Esta alimentación se basa en vegetales, frutas, cereales integrales, leguminosas, aceite de oliva y proteínas magras. El reemplazo de aderezos industriales por hierbas, especias, jugo de limón o aceite de oliva es preferible para reducir la carga calórica y proteger la función hepática.

La restricción de grasas saturadas y trans es un paso clave en el tratamiento nutricional del hígado graso. Las instituciones consultadas insisten en limitar el consumo de grasas totales y priorizar las insaturadas, presentes en aguacate, nueces y semillas.

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