México

Rafael Inclán aclara si está en bancarrota y con un pie en La Casa del Actor

El actor habló en torno a declaraciones de su amigo ‘Pocholo’, quien aseguró que tenía problemas económicos tras su divorcio

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RAFAEL INCLAN - MEXICO - 24032021
Foto: Cuartoscuro.

Rafael Inclán salió al paso de las versiones que en semanas recientes lo colocaron en una supuesta crisis económica y emocional. Luego de que su amigo, el actor José Luis Cordero “Pocholo”, hablara públicamente sobre presuntas dificultades financieras y una etapa de depresión, el veterano intérprete aclaró que, aunque enfrentó momentos complicados, su situación actual es estable.

La controversia surgió meses después de que trascendiera que Inclán atravesaba problemas personales derivados de una caída que afectó una prótesis de cadera y de versiones sobre una supuesta separación de su esposa, Paola Lavat. La información despertó preocupación entre sus seguidores, quienes comenzaron a especular sobre su estado de salud y sus finanzas.

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Ante ello, el actor decidió fijar postura durante un encuentro con medios de comunicación, donde rechazó que atraviese una situación tan grave como se ha señalado.

“Yo en algún momento declaré que andaba apretado económicamente, pero no tanto como dicen. Bendito Dios Televisa me ha protegido hace varios años que tengo una exclusiva”, expresó.

Mantiene su exclusividad con Televisa

Inclán explicó que continúa recibiendo ingresos gracias a su contrato con la televisora y que además mantiene actividad profesional en el teatro, lo que le permite conservar estabilidad económica.

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“Entonces, si me quejé, estaba mal. Todo bien hace años (…) Sería ilógico y mamón quejarse, que yo no sé administrarlo es otra cosa, no es culpa de nadie. No estoy jodido”, agregó el actor.
La vida y carrera de Rafael Inclán: el actor que dejó huella en la pantalla grand3
De acuerdo con "Pocholo", Rafael Inclán atraviesa un duelo por su divorcio. (Karime Faisal)

Rafael Inclán descarta mudarse a La Casa del Actor

Otro de los rumores que circularon recientemente apuntaba a que el intérprete consideraba ingresar a La Casa del Actor debido a sus supuestos problemas económicos. Sin embargo, el propio Inclán negó categóricamente esa posibilidad.

Las especulaciones crecieron después de que José Luis Cordero ofreciera públicamente brindarle alojamiento en su casa si llegaba a necesitar apoyo. La propuesta fue bien recibida por parte del público, aunque el actor dejó claro que nunca solicitó ayuda.

“No se la pedí, estoy muy bien. Qué bueno, se lo agradezco, pero nunca le dije que necesitaba irme con alguien”, comentó.

Incluso respondió con humor a la invitación de su colega: “Y si me voy con alguien, que no sea con él”.

Aunque evitó profundizar sobre los rumores relacionados con su vida sentimental o su estado emocional, Rafael Inclán dejó claro que continúa trabajando y que las versiones sobre una crisis extrema no corresponden a su realidad actual.

Con más de cinco décadas de trayectoria en cine, teatro y televisión, el actor sigue activo en los escenarios y mantiene una de las carreras más reconocidas dentro del entretenimiento mexicano.

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