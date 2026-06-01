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¿Habrá pelea? Sergio Mayer responde a la invitación de Alfredo Adame para pelear y lanza fuerte mensaje

El actor respondió a la invitación para un posible enfrentamiento y lanzó fuertes comentarios sobre la reciente actuación de su polémico rival

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sergio mayer ring royal -México- 19 marzo
Sergio Mayer descarta subir al ring con Alfredo Adame y asegura que ambos ya no están en edad para combates de exhibición. - (Gemini)

La posibilidad de ver a Sergio Mayer y Alfredo Adame frente a frente en un cuadrilátero parece estar muy lejos de convertirse en realidad. Luego de que surgiera la invitación para un posible combate en Ring Royale, el exintegrante de Garibaldi dejó claro que no tiene interés en participar en ese tipo de confrontaciones.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Mayer fue cuestionado sobre la posibilidad de aceptar el reto. Su respuesta no solo descartó el enfrentamiento, sino que incluyó una crítica directa a la actuación de Adame durante su reciente participación en el evento.

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Las declaraciones llegan después de que Ring Royale se convirtiera en uno de los espectáculos más comentados del año, impulsado por rivalidades mediáticas, momentos virales y una intensa conversación en redes sociales.

Sergio Mayer rechaza subir al ring y lanza crítica a Alfredo Adame

Hombre con cabello gris y barba, sonriendo y mirando a la derecha, vestido con blazer rojo, chaleco azul y camisa celeste, sentado en un sofá rojo con fondo colorido borroso
El ex Garibaldi critica la actuación de Alfredo Adame en Ring Royale y señala que solo hizo el ridículo durante el combate. - (Sergio Mayer: Instagram)

Al ser cuestionado sobre una posible pelea, Sergio Mayer aseguró que ninguno de los dos está en una etapa adecuada para protagonizar un combate de exhibición. Además, expresó respeto por el hecho de que Adame haya aceptado participar, aunque cuestionó el resultado de su desempeño.

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“Yo creo que los dos ya estamos grandes para eso. La verdad, mis respetos para él, que se suba a un ring, porque ya no está para eso”, declaró. Sin embargo, inmediatamente añadió una de las frases más contundentes de su respuesta: “A mí me parece que lo único que hizo fue el ridículo, no podía mantenerse en pie”.

Insistió en que no contempla participar en una pelea y señaló que, por su edad y sus responsabilidades públicas, no considera apropiado involucrarse en este tipo de espectáculos. “Ya por mi edad y por mi situación como diputado y todo, estarme subiendo a un ring, como que no va”, afirmó.

La invitación de Mayer: diálogo en lugar de golpes

Sergio Mayer
Sergio Mayer propone un diálogo con Adame enfocado en ideas y propuestas sociales para mejorar la situación de los niños y las familias en México. - FOTO: GALO CAÑAS/ CUARTOSCURO.COM

Lejos de alimentar una rivalidad deportiva, Mayer aseguró que preferiría sostener una conversación con Alfredo Adame enfocada en temas de interés social. Incluso lo invitó a dialogar en lugar de continuar con los intercambios de declaraciones públicas.

“Yo lo invito a que mejor dialoguemos, platiquemos. Lo invito a Cámara de Diputados a que me dé ideas, propuestas de cómo mejorar México, cómo mejorar la situación de los niños, de las familias”, expresó ante los medios.

También aprovechó para pedir prudencia respecto a comentarios relacionados con su familia. “Que tenga un poquito de prudencia con respecto a lo que habla de mi hijo y que sea cuidadoso”, señaló. Mayer consideró “muy desagradable” la forma en que, según él, se han abordado temas personales relacionados con su hijo.

La pelea de Adame que encendió la conversación

Mayer solicita prudencia a Alfredo Adame en comentarios personales, señalando como desagradables las referencias a su hijo durante la controversia. (Youtube)
Mayer solicita prudencia a Alfredo Adame en comentarios personales, señalando como desagradables las referencias a su hijo durante la controversia. (Youtube)

La polémica surge después de la participación de Alfredo Adame en la primera edición de Ring Royale, evento organizado por Poncho de Nigris y que reunió varias rivalidades conocidas del mundo del espectáculo y las redes sociales.

Uno de los enfrentamientos más comentados fue precisamente el que protagonizó Adame frente a Carlos Trejo, una rivalidad que se ha mantenido durante años y que finalmente llegó al ring. El resultado favoreció a Adame, aunque el combate generó opiniones divididas entre los espectadores.

Ring Royale se convirtió en uno de los eventos más comentados de 2026 gracias a su cartelera y a las controversias que rodearon a varios de sus participantes. La expectativa generada antes, durante y después de las peleas mantuvo el tema en tendencia, convirtiéndolo en una de las conversaciones más recurrentes tanto en redes sociales como en los medios de comunicación.

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