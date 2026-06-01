Flow Fest 2026: este es el cartel oficial de artistas que se presentarán el sábado 28 y domingo 29 de noviembre

Fans en el concierto de Sebastián Yatra en el Coca-Cola Flow Fest en la Ciudad de México el sábado 23 de noviembre de 2024. (Foto AP/Félix Márquez)

El Coca-Cola Flow Fest 2026 finalmente reveló el esperado cartel oficial de artistas que se presentarán los próximos 28 y 29 de noviembre en la Ciudad de México, consolidándose una vez más como uno de los festivales de reggaetón, música urbana y música latina más importantes de América Latina.

Miles de fanáticos esperaban conocer qué estrellas encabezarían esta nueva edición del festival, que año con año reúne a algunos de los nombres más influyentes del género urbano.

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Cartel oficial del Flow Fest 2026

La organización del festival compartió el cartel a través de sus redes sociales oficiales, donde rápidamente se convirtió en tendencia entre los seguidores del género.

Entre los artistas más esperados del Flow Fest 2026 destacan Anuel AA, Ozuna, Kali Uchis, Manuel Turizo, Farruko, Yandel Sinfónico, Tito Double P, Chencho Corleone, Trueno y Grupo Frontera, quienes encabezan una de las ediciones más ambiciosas del festival de música urbana más importante de México.

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El lineup completo del Flow Fest 2026 quedó conformado de la siguiente manera:

¿Dónde será el Flow Fest 2026?

Aunque los organizadores aún darán a conocer todos los detalles logísticos de esta edición, el festival tradicionalmente se realiza en el Autódromo Hermanos Rodríguez, uno de los recintos más importantes para conciertos y festivales masivos en la capital del país.

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En las próximas semanas se espera información sobre horarios, escenarios, boletos, accesos y recomendaciones para los asistentes.

Objetos prohibidos. (Instagram)

Así fue el Flow Fest 2025

La edición 2025 del Coca-Cola Flow Fest reunió a algunas de las figuras más importantes de la música urbana internacional y confirmó la vigencia del festival como uno de los eventos más esperados por los amantes del reggaetón en México.

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Durante dos jornadas, el 22 y 23 de noviembre del año pasado, miles de asistentes disfrutaron de presentaciones que combinaron leyendas del género urbano, artistas consolidados y nuevas promesas de la escena latina. Entre los artistas que formaron parte del Flow Fest 2025 destacaron:

Don Omar

J Balvin

Myke Towers

Young Miko

Nicky Jam

Wisin

El Alfa

Sech

Álvaro Díaz

Santa Fe Klan

Jowell & Randy

Bad Gyal

Cris MJ

De La Ghetto

Omar Courtz

Lunay

Lenny Tavárez

Khea

Mau y Ricky

Corina Smith

Standly

L-Gante

Pedro Sampaio

Natanael Cano (invitado especial)

El cantante colombiano J Balvin se presenta durante el festival de música Coca-Cola Flow Fest en la Ciudad de México, el domingo 23 de noviembre de 2025. (Foto AP/Ginnette Riquelme)

Natanael Cano cantó su narcocorrido más polémico en el Flow Fest 2025. (Instagram)

El festival mantuvo su apuesta por combinar a los máximos exponentes del reggaetón con artistas de trap, dembow, corridos tumbados y sonidos urbanos emergentes, una fórmula que ha contribuido a su crecimiento desde su creación y que genera altas expectativas para conocer el cartel oficial del Flow Fest 2026.

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¿Cuánto cuestan los boletos para el Flow Fest 2026?

Tras la revelación del cartel oficial, los organizadores informaron que la preventa Banamex será el 4 de junio, a las 2:00 pm, a través de Ticketmaster.

Se recomienda seguir los canales oficiales del festival para conocer las fechas de venta para el público en general, métodos de pago y posibles promociones disponibles para esta edición.

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