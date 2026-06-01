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¡Feliz cumpleaños, Chicharito! El recuento de los goles de Javier Hernández en mundiales

A pocos días de comenzar el Mundial 2026, aprovechamos esta celebración para recordar al jugador que más nos ha hecho vibrar como aficionados en este torneo

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A pocos días de comenzar el Mundial 2026, aprovechamos esta celebración para recordar al jugador que más nos ha hecho vibrar como aficionados en este torneo
A pocos días de comenzar el Mundial 2026, aprovechamos esta celebración para recordar al jugador que más nos ha hecho vibrar como aficionados en este torneo

Javier “Chicharito” Hernández cumple 38 años y, en el marco de su aniversario, vale la pena recordar aquellos goles que marcó en distintas ediciones de los mundiales, lo cual lo coloca como el máximo anotador de México en el máximo torneo de selecciones junto al Matador con cuatro dianas.

Goles históricos de Chicharito en Mundiales

En aquel Mundial de 2010, Chicharito le hizo un gol a Argentina.
En aquel Mundial de 2010, Chicharito le hizo un gol a Argentina.

Javier Hernández no solo ostenta el título de máximo goleador en la historia de la selección mexicana, sino que también ha dejado su huella en las Copa del Mundo.

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Sus goles en el torneo más importante del fútbol han emocionado a la afición mexicana frente a rivales de gran prestigio internacional, como Francia y Argentina.

A continuación, un repaso por cada uno de sus tantos mundialistas y el contexto en el que ocurrieron.

Sudáfrica 2010 vs Francia

El primer gol de Chicharito en Mundiales llegó el 17 de junio de 2010, durante el partido ante Francia en el estadio Peter Mokaba. Hernández recibió un pase filtrado, superó la defensa francesa y, frente al arquero Hugo Lloris, decidió quitarse al guardameta para posteriormente definir con tranquilidad y abrir el marcador. Ese tanto representó un momento clave en la victoria de México por 2-0.

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Sudáfrica 2010 vs Argentina

En octavos de final, Hernández volvió a aparecer ante Argentina. Tras recibir el balón en el área, controló y sacó un potente disparo de zurda que dejó sin oportunidad a Sergio Romero. El gol sirvió para descontar en un encuentro que finalizó 3-1 a favor de los sudamericanos, lo cual terminó por eliminar al tricolor.

Brasil 2014 vs Croacia

En la fase de grupos de Brasil 2014, Chicharito marcó su tercer gol mundialista frente a Croacia. Aprovechó un tiro de esquina y, tras un reciente cabezazo de Rafael Márquez, apareció en el área chica para empujar el balón al fondo de la red.

Rusia 2018 vs Corea del Sur

Chicharito le marca gol a Corea del Sur. (REUTERS/Jason Cairnduff)
Chicharito le marca gol a Corea del Sur. (REUTERS/Jason Cairnduff)

El cuarto y último gol de Hernández en Copas del Mundo fue contra Corea del Sur, el 23 de junio de 2018. Tras una jugada de contragolpe, recibió un pase de Hirving Lozano, recortó a un defensor y definió un tanto mordido para marcar el segundo tanto mexicano.

A partir de ahí, Chicharito ya no fue considerado para disputar el Mundial de Qatar 2022 y ahora comenzará una nueva etapa en su vida como comentarista para el Mundial 2026 junto a figuras como Zlatan Ibrahimovic y Thierry Henry.

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