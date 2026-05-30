México

Beca Benito Juárez y Rita Cetina 2026: por qué hay dos calendarios de pago de junio y cuándo se revelará el oficial

Autoridades han subrayado a estudiantes la importancia de consultar exclusivamente canales autorizados para recibir el apoto de mil 900 pesos

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La coexistencia de dos calendarios para el depósito de apoyos federales responde a la organización por tipo de beca y nivel escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La coexistencia de dos calendarios para el depósito de apoyos federales responde a la organización por tipo de beca y nivel escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incertidumbre sobre el pago bimestral de las Becas Benito Juárez y Rita Cetina 2026 mantiene a miles de familias y estudiantes atentos a los anuncios oficiales.

Durante los últimos días, han circulado en redes sociales y grupos de beneficiarios dos calendarios tentativos para el depósito de junio, generando confusión y dudas sobre cuál será la programación definitiva.

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Oficialmente arrancó la entrega de tarjetas Bienestar para todos los beneficiarios que se registraron en marzo a la Beca Rita Cetina (Foto: Gobierno de México)
La importancia de los apoyos económicos de las Becas Benito Juárez y Rita Cetina se refleja en la necesidad de planificar gastos escolares y personales. (Foto: Gobierno de México)

El contexto de este ciclo de pagos es particularmente sensible, ya que muchas familias dependen de estos apoyos para cubrir gastos importantes al cierre del ciclo escolar. Por eso, conocer cuál calendario utilizar y cuándo habrá información oficial es clave para la planeación de los beneficiarios.

¿Por qué existen dos calendarios de pago para junio?

La circulación simultánea de dos calendarios se debe a la existencia de diferentes programas y niveles educativos atendidos por las becas federales.

  • El primer calendario tentativo está dirigido a quienes reciben la Beca Rita Cetina para Educación Básica, e indica fechas de pago entre el 1 y el 12 de junio.
  • El segundo calendario corresponde a estudiantes de Media Superior y Superior, beneficiarios de la Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Beca Gertrudis Bocanegra, con fechas que irían del 8 al 19 de junio.
  • Hasta ahora, ninguno de los dos calendarios ha sido avalado oficialmente por la Secretaría del Bienestar ni la Coordinación Nacional de Becas.
Circulan dos calendarios tentativos para el depósito de junio de las becas, lo que provoca confusión por la falta de confirmación oficial. (Programas Bienestar)
Circulan dos calendarios tentativos para el depósito de junio de las becas, lo que provoca confusión por la falta de confirmación oficial. (Programas Bienestar)

Así, la coexistencia de ambas propuestas refleja la necesidad de adaptar la logística a distintos perfiles de beneficiarios, pero también la urgencia de una comunicación clara por parte de las autoridades.

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¿Cuándo se revelará el calendario oficial de pagos?

La expectativa gira en torno al anuncio oficial que hará la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

  • Históricamente, los calendarios oficiales se publican durante la primera semana del mes, por lo que se prevé que la información definitiva sobre los pagos de junio se conozca entre el 1 y el 8 de junio.
  • Las autoridades recomiendan a los estudiantes y tutores mantenerse informados únicamente a través de medios oficiales, no acudir a las sucursales bancarias hasta tener confirmación y no compartir datos personales en fuentes no verificadas.
La Coordinación Nacional de Becas y Secretaría del Bienestar aún no han validado ningún calendario de pagos para junio 2026. (Banco del Bienestar)
La Coordinación Nacional de Becas y Secretaría del Bienestar aún no han validado ningún calendario de pagos para junio 2026. (Banco del Bienestar)

La publicación del calendario oficial permitirá a los beneficiarios planificar sus cobros y evitar contratiempos, garantizando que el proceso sea seguro y ordenado.

Recomendaciones clave para los beneficiarios

Mientras se resuelve la incertidumbre y se publica el calendario definitivo, es fundamental que los beneficiarios sigan ciertas recomendaciones para evitar fraudes y confusiones.

  • Revisar constantemente los comunicados de la Coordinación Nacional de Becas y la Secretaría del Bienestar.
  • Mantener activa la tarjeta del Banco del Bienestar y verificar los datos personales sólo plataformas oficiales.
  • No dejarse llevar por rumores ni acudir al banco sin confirmación oficial.
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Las autoridades piden consultar solo fuentes oficiales y mantener activa la tarjeta del Banco del Bienestar para evitar fraudes o contratiempos. (Foto: programasparaelbienestar.gob)

La confirmación oficial llegará en los próximos días. Hasta entonces, las familias deben tomar precauciones y confiar únicamente en las fuentes autorizadas.

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