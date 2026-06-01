México

Muerte de Paola Márquez: fiscalía de SLP confirma hipótesis inicial para esclarecer el caso

La creadora digital fue hallada sin vida en su departamento la mañana del sábado 30 de mayo en la capital del estado

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Retrato en acuarela de Paola Márquez, medio perfil, cabello rubio oscuro recogido, delineado, labios rosados, aretes dorados, chaqueta blanca. Fondo difuminado beige.
Retrato en acuarela de Paola Márquez, la querida influencer mexicana cuyo legado invita a reflexionar sobre la salud mental y la presión en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí no encontró indicios de un posible delito en la muerte de la creadora digital Paola Márquez. Medios locales reportaron que la influencer de 30 años de edad fue localizada sin vida el sábado 30 de mayo en el departamento donde residía, ubicado sobre la calle Naranjos, en la colonia Virreyes, en la capital potosina.

Originaria de Huichihuayán, una localidad del municipio de Huehuetlán, Márquez ganó popularidad en TikTok e Instagram, donde compartía videos de comedia y registraba su día a día.

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Su deceso generó conmoción en el estado y atrajo la atención pública debido a una serie de transmisiones en vivo, además de fotografías, donde reconocía atravesar una profunda crisis emocional a causa de la depresión y la ansiedad.

Paola Márquez se toma una selfie en un ascensor con un teléfono rosado. Viste chaqueta oscura, top, pantalones y botas negras, con texto superpuesto
Paola Márquez compartió una selfie en un ascensor con un mensaje que sus fans han interpretado como una señal de ayuda, generando preocupación sobre su bienestar. (Paola Márquez: Instagram)

Fiscal de SLP: “No tenemos conocimiento de algún delito”

En un encuentro con reporteros, María Manuela García Cázares, fiscal general del estado, lamentó el hecho y subrayó que la dependencia seguía una línea de investigación principal: “Es un hecho lamentable. El sábado tuvimos conocimiento. Se hizo el levantamiento de cadáver y se están llevando a cabo las investigaciones”.

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“Como fiscalía, cuando nosotros hacemos el levantamiento de cadáveres, sí se investiga la posibilidad de que se trate de un suicidio o de un homicidio”, explicó.

En el caso de Paola Márquez, García Cázares señaló que todo indica que la influencer de 30 años se quitó la vida: “No tenemos, hasta ahorita, conocimiento de algún delito”.

Sepultan a Paola Márquez en Huehuetlán

A través de un comunicado difundido por familiares, este lunes se llevó a cabo una misa de cuerpo presente en la parroquia de Huichihuayan. Posteriormente, la influencer sería sepultada en el panteón de la localidad.

Hércules Márquez Balderas, padre de la creadora digital, difundió un video de las cuentas oficiales de su hija donde ella reconoce lidiar contra la depresión y la ansiedad tras una separación amorosa. En otro video difundido en X y TikTok, Márquez habla abiertamente sobre sus problemas de salud mental.

“Son las cuatro treinta y siete de la mañana, no puedo dormir y sinceramente no sé dónde está mi cabeza últimamente. Estoy demasiado cansada de que un día yo esté feliz y al otro día completamente rota. Es difícil mostrarte ante las personas que realmente todo está bien cuando no lo está. Y solo para no dar explicaciones de cómo realmente te estás sintiendo”, afirmó.

La influencer Paola Márquez aparece en un video de TikTok, grabado días antes de su fallecimiento. En el contenido, la joven se expresa en primer plano sobre sentimientos personales y la necesidad de distanciarse de algunas personas.

¿Quién era Paola Márquez?

En 2023, una anécdota sobre su exnovio, un trabajador de la CFE que le cortó la luz tras una ruptura, la hizo viral y fortaleció su vínculo con la audiencia.

La influencer combinaba videos de humor con mensajes sobre salud mental y vulnerabilidad. Desde abril, aumentó la frecuencia de publicaciones en las que expresaba tristeza y soledad, aunque después retomaba el tono habitual de sus redes sociales.

En el último mes, habló abiertamente sobre depresión y autoestima, aunque muchas veces lo hacía en tono humorístico, lo que dificultó que sus seguidores identificaran señales de alerta.

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