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Cuál es el mineral que evita y alivia el desgaste de articulaciones y dolor de rodilla por su efecto regenerativo

Especialistas en salud ósea de México y Latinoamérica destacan su capacidad para intervenir en la regeneración del cartílago y la reducción de procesos inflamatorios

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cuál es el mineral que evita y alivia el desgaste de articulaciones y dolor de rodilla por su efecto regenerativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El silicio orgánico se ha posicionado como uno de los minerales más estudiados en la prevención y el alivio del desgaste articular y el dolor de rodilla.

Especialistas en salud ósea de México y Latinoamérica destacan su capacidad para intervenir en la regeneración del cartílago y la reducción de procesos inflamatorios. Su acción sinérgica con otros nutrientes incrementa el potencial terapéutico en personas con artrosis y molestias articulares.

El silicio orgánico interviene en la síntesis de cartílago

El silicio orgánico es fundamental para la formación de glicosaminoglicanos, moléculas estructurales presentes en el cartílago. Este mineral promueve la reparación de los tejidos articulares, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Rehabilitación de México. El silicio estimula la síntesis de colágeno, elastina y ácido hialurónico, elementos clave para la elasticidad y resistencia de las articulaciones.

El cartílago dañado por desgaste o lesiones presenta una disminución de estos componentes. El silicio orgánico, al potenciar la regeneración de glicosaminoglicanos, favorece la recuperación funcional y disminuye la fricción entre los huesos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El silicio orgánico interviene en la síntesis de cartílago (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efecto antiinflamatorio y reducción del dolor articular

Diversos estudios han documentado el potencial del silicio para aliviar el dolor y la inflamación en las rodillas. El silicio orgánico actúa como un modulador antiinflamatorio que puede reducir la velocidad de degradación del cartílago. La experta resaltó que pacientes con artrosis moderada reportan menor rigidez y molestias articulares tras suplementar su dieta con este mineral.

Además, el silicio se asocia con un incremento en la densidad ósea y una mayor resistencia de los tendones. La combinación de estos efectos contribuye a la estabilidad de la rodilla y a la protección de los tejidos conectivos en personas que practican deportes de alto impacto o presentan factores de riesgo para degeneración articular.

Sinergia con magnesio, vitamina C y otros minerales

El silicio orgánico potencia su acción cuando se administra junto a magnesio y vitamina C. Esta combinación estimula la producción de colágeno y favorece la remineralización ósea. El magnesio sostiene la función muscular y participa en la defensa frente a la inflamación, mientras que la vitamina C es esencial para el ensamblaje de fibras de colágeno.

Otros minerales relevantes para la salud articular incluyen el selenio, que actúa como antioxidante y antiinflamatorio, y el calcio, necesario para mantener la integridad del esqueleto. La deficiencia sostenida de alguno de estos micronutrientes puede acelerar el desgaste del cartílago y aumentar la incidencia de dolor crónico.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Efecto antiinflamatorio y reducción del dolor articular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones y consulta médica

Aunque la eficacia del silicio orgánico ha sido documentada en diferentes investigaciones, especialistas coinciden en la necesidad de consulta médica antes de iniciar suplementación. La dosis óptima depende de la edad, el estado de salud y la presencia de enfermedades crónicas. Un consumo inadecuado podría generar desbalances en el metabolismo mineral.

También es relevante considerar la fuente del silicio. El silicio orgánico se obtiene de plantas como el bambú y la cola de caballo, donde se presenta en una forma biodisponible que facilita su absorción y aprovechamiento por el organismo.

El silicio orgánico: oligoelemento esencial para articulaciones y tejidos

El silicio orgánico es un oligoelemento biodisponible, crucial para la síntesis de colágeno, elastina y ácido hialurónico. Su presencia en la dieta favorece la elasticidad y firmeza de la piel, la resistencia de los huesos y la integridad de los tejidos conectivos. Además, actúa como reafirmante y antioxidante, lo que disminuye el deterioro celular.

Este mineral se encuentra en vegetales como el bambú y la cola de caballo, de donde se extraen suplementos utilizados en el tratamiento complementario de molestias articulares y degenerativas.

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