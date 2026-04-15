Café, té verde o jugos naturales: cuál es la mejor bebida para revertir la esteatosis hepática (Infobae México/ Jovani Pérez)

El consumo de café, té verde y jugos naturales como el de remolacha tiene respaldo de organismos médicos internacionales y expertos en hepatología para apoyar la reversión de la esteatosis hepática cuando se integran en una dieta adecuada y acompañados de la eliminación de azúcares y grasas saturadas.

El café negro sin azúcar reduce la fibrosis y el avance del daño hepático

El café negro, consumido sin azúcar ni jarabes, se asocia con una menor progresión de la fibrosis hepática y una reducción en los marcadores de inflamación en pacientes con hígado graso, según estudios de la Harvard Medical School.

El beneficio es más evidente a partir de tres tazas al día. La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición recomienda el café filtrado, ya que el método retiene compuestos que en exceso pueden elevar el colesterol, pero mantiene los antioxidantes. El café descafeinado también ofrece efectos protectores.

Un reporte de la Universidad Johns Hopkins citado por la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades del Hígado (AASLD) confirma que el consumo regular de café disminuye el riesgo de cirrosis y cáncer hepático.

El efecto beneficioso se atribuye a sustancias como el ácido clorogénico, el cafestol y el kahweol, que favorecen la producción de enzimas antioxidantes y limitan la acumulación de grasa. Según el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, en México también se recomienda el café como parte del manejo nutricional del hígado graso.

El café negro sin azúcar reduce la fibrosis y el avance del daño hepático (Foto: Infobae México IA)

El té verde aporta antioxidantes útiles, pero se desaconsejan los extractos concentrados

El té verde es fuente de catequinas, compuestos antioxidantes que ayudan a disminuir la grasa hepática. El metaanálisis publicado en el International Journal of Clinical and Experimental Medicine muestra que consumir entre dos y tres tazas al día puede reducir la inflamación y limitar la progresión del hígado graso.

La Fundación Española del Aparato Digestivo sostiene que el beneficio es claro en infusión tradicional, no así en extractos concentrados, que pueden elevar las enzimas hepáticas y provocar toxicidad.

La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y el Hospitales Parque destacan que el té verde hidrata y ofrece propiedades antiinflamatorias. El riesgo por extractos se ha documentado en reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la AASLD, que recomiendan evitar suplementos y priorizar la infusión casera.

Jugos naturales: el jugo de remolacha lidera la protección hepática

El jugo de remolacha es reconocido por su contenido de betalaínas, antioxidantes que protegen las células hepáticas y ayudan a reducir la grasa, según el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos (NIDDK) y el hepatólogo Saurabh Sethi, consultor de la Universidad de Stanford.

La AASLD señala que el consumo moderado de jugo de remolacha apoya la función hepática y la desintoxicación. Su efecto se potencia si se limita a media copa diaria para evitar un exceso de azúcares naturales, especialmente en personas con diabetes o resistencia a la insulina, indica la OMS.

El agua tibia con limón, por su vitamina C y antioxidantes, estimula enzimas que ayudan a la digestión y eliminación de toxinas, según la Fundación Española del Aparato Digestivo. Otra opción es el jugo de arándano, por su capacidad antioxidante.

Mejor que el café o el té verde: la bebida eficaz contra los síntomas por hígado graso y que ayuda a revertirlos (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Otras infusiones y advertencias

El té de cardo mariano es valorado por su contenido de silimarina, compuesto que favorece la regeneración celular y la reducción de la inflamación. La FEAD y la AASLD señalan que puede ser útil como complemento en el tratamiento nutricional del hígado graso.

Especialistas en hepatología y nutrición, como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, coinciden en que el consumo de estas bebidas solo es efectivo si se eliminan azúcares, grasas saturadas y alimentos ultraprocesados.

Todos los organismos consultados insisten en que la dieta recomendada es la mediterránea, rica en vegetales, proteínas magras y grasas monoinsaturadas de fuentes como el aceite de oliva. El control estricto del peso y la actividad física regular son indispensables.

La Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades del Hígado, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y la OMS advierten que ninguna bebida sustituye al tratamiento médico ni a los cambios integrales de estilo de vida. Antes de incorporar cualquier bebida funcional, recomiendan consultar a un especialista, sobre todo si existen enfermedades metabólicas asociadas.