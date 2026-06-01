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Así será la ceremonia de inauguración del Mundial en CDMX: a qué hora deberás llegar al Estadio Banorte

El torneo internacional comenzará en el Coloso de Santa Úrsula con el partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica

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En el marco de la inauguración del Mundial 2026, familiares de personas desaparecidas llevan acciones de pega de fichas de búsqueda con el objetivo de visibilizar la crisis de manera internacional.
En el marco de la inauguración del Mundial 2026, familiares de personas desaparecidas llevan acciones de pega de fichas de búsqueda con el objetivo de visibilizar la crisis de manera internacional.

Estamos a 10 días para que inicie el Mundial 2026 y el gobierno de la Ciudad de México ya dio a conocer todos los detalles sobre la inauguración de la justa mundialista en el Estadio Ciudad de México.

Cabe recordar el torneo internacional comenzará en el Coloso de Santa Úrsula con el partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

¿Cómo será la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio CDMX?

La inauguración del Mundial en el Estadio Ciudad de México está programada para este 11 de junio. Las puertas abrirán a las 9:00, permitiendo el acceso anticipado de los asistentes. El acto inaugural comienza a las 11:30 y concluye a las 12:05, previo al calentamiento de los equipos.

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La ceremonia contará con presentaciones de Belinda, Maná, Los Ángeles Azules, Alejandro Fernández, J Balvin, Danny Ocean y Tyla. Los artistas ofrecerán un espectáculo musical que antecede al encuentro entre las selecciones de México y Sudáfrica.

A las 12:10, las selecciones nacionales inician su calentamiento en la cancha. El partido arranca a las 13:00, marcando el inicio oficial del torneo en territorio mexicano.

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La inauguración del Mundial en el Estadio Ciudad de México está programada para este 11 de junio. Las puertas abrirán a las 9:00, permitiendo el acceso anticipado de los asistentes (Especial)
La inauguración del Mundial en el Estadio Ciudad de México está programada para este 11 de junio. Las puertas abrirán a las 9:00, permitiendo el acceso anticipado de los asistentes (Especial)
  • Se abren las puertas a las 9 de la mañana
  • La inauguración empieza a las 11:30
  • A las 12:05 termina la ceremonia
  • a las 12:10 inicia el calentamiento de los dos equipos
  • a las 13:00 inicia el partido

Artistas que estarán en la ceremonia de inauguración

  • Belinda
  • Mana
  • Los Ángeles Azules
  • Alejandro Fernández
  • J Balvin
  • Danny Ocean
  • Tyla

“Esta ceremonia de inauguración es interactiva. Las aficionadas y aficionados van a participar en esta ceremonia. Lleguen a las 9 de la mañana al estadio”, comentó Jurgen Mainka, director general de la oficina de FIFA en México.

Seguridad durante la inauguración de la justa mundialista

El arranque de la Copa Mundial 2026 en la Ciudad de México está definido por un despliegue de organización y seguridad sin precedentes. Más de 56 mil elementos policiales custodiarán la capital, con énfasis en el Estadio Ciudad de México y sus alrededores, donde se espera la asistencia de más de 82 mil personas en cada partido. Un operativo específico de 7 mil 708 agentes y 682 vehículos estará dedicado a garantizar la movilidad, la seguridad y el acceso exclusivo de aficionados con boleto, personal acreditado y residentes validados en la llamada “última milla” que rodea el estadio.

Plano general del Estadio Azteca visto desde una avenida peatonal con aficionados, puestos de comida, banderas nacionales y banners de FIFA. Cielo azul claro.
Una vista general del Estadio Azteca, adornado con banderas y simbología de la FIFA, muestra a grupos de aficionados caminando y disfrutando de puestos de comida en una festiva avenida peatonal al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una multitud de personas con camisetas de fútbol camina hacia el Estadio Azteca. En primer plano, vendedores ambulantes ofrecen productos en carritos metálicos.
Hinchas con camisetas de fútbol de diversos colores caminan animadamente hacia el Estadio Azteca en Ciudad de México, mientras vendedores ambulantes ofrecen cerveza y comida típica mexicana en carritos metálicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perímetro de seguridad, definido por las autoridades capitalinas, comprende avenidas principales como Santa Úrsula, Circuito Azteca, Calzada de Tlalpan y Avenida del Imán. Dentro de estas áreas se implementarán restricciones vehiculares para facilitar el flujo de personas y la operación del transporte público, priorizando la experiencia y seguridad de los aficionados.

La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, ya anunció su lista de 26 convocados para la justa mundialista, reforzando las expectativas de un debut histórico ante Sudáfrica y bajo la mirada de miles de espectadores locales e internacionales.

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