Gobierno de CDMX habilitará ruta de viaje redondo al Estadio Banorte por Mundial 2026: ¿Cuánto cuesta y de dónde saldrá?

La ciudad apuesta por rutas prácticas y transporte ecológico para facilitar la llegada de miles de asistentes al estadio desde distintos puntos de la capital. | Crédito: imagen creada con Gemini IA con fines ilustrativos.

A 9 de días de que se inaugure el Mundial 2026 en el Estadio Banorte, el tema de movilidad es uno de los asuntos relavantes para el gobierno capitalino, encabezado por la jefa de gobierno Clara Brugada Molina, por ello, habiliatará una ruta de viaje redondo para ingresar al coloso de Santa Úrsula.

En conferencia de prensa, Héctor Ulises García, secretario de Movilidad, explicó que el operativo iniciará desde las siete de la mañana el próximo 11 de junio y funcionara en los días de partido y promete atender tanto a visitantes como a habitantes de la zona.

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Rutas especiales y costos del servicio Park and Ride

Para mayor comodidad, se el gobierno capitalino habilitará estacionamientos estratégicos en diferentes puntos de la ciudad, desde donde saldrán unidades de transporte cada 15 minutos con destino al Cetram Huipulco.

El costo del viaje redondo incluye una tarjeta de movilidad integrada edición especial del Mundial 2026.

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 03ENERO2021.- Aspectos de billetes de diferentes denominaciones, durante el inicio de año siempre es recomendable manejar de forma responsable el dinero para poder atravesar la llamada cuesta de enero. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Tarifa de $500 pesos para el viaje redondo

Campo Marte

Parque Xochimilco

Six Flags

Centro Comercial Santa Fe

Plaza Carso

Tarifa de $350 pesos para viaje redondeo

Parque México

Conexiones directas y transporte público

Además del sistema Park and Ride, el operativo incluye rutas desde las Además del sistema Park and Ride, el operativo incluye rutas directas desde las 07:00 a.m. que partirán desde:

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Bellas Artes

Cetram Chapultepec

Ángel de la Independencia

Palacio de los Deportes

San Jerónimo

Modificaciones en Metro, Metrobús y Tren Ligero

Los sistemas de transporte público conectarán zonas clave como Prerisur, Taxqueña y Universidad con Santa Úrsula y Santo Tomás. Como medida excepcional, el Tren Ligero suspenderá su servicio ordinario tres horas antes de cada partido para operar a su máxima capacidad y movilizar a cerca de 60,000 aficionados rumbo al estadio.

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Tren Ligero presume cifra récord de personas trasladadas en un día (X/ @SOBSECDMX)

Algunas alternativas de trasnporte ecológicas o llegar a pie, el gobierno de la CDMX ha dispuesto infraestructura especial:

Movilidad sustentable: Se habilitarán corredores exclusivos para 2,000 bicicletas y 2,000 scooters , además de bahías específicas para taxis de sitio y vehículos de aplicación.

Rutas peatonales: Habrá siete rutas de acceso señalizadas, guiadas por personal de apoyo y mapas con códigos QR. Los puntos de partida incluyen el Cetram provisional, Parque Cantera, Periférico, Renato Leduc, Paseo Acoxpa y Calzada de Tlalpan.

Horarios y recomendaciones para los aficionados

Para disfrutar del evento sin presiones, las autoridades emiten las siguientes recomendaciones:

Llegada anticipada: Se sugiere llegar antes de las 09:00 a.m.

Actividades previas: La inauguración y las actividades culturales en el estadio darán inicio a las 11:00 a.m.

Adquisición de tarjeta: La tarjeta de movilidad especial será válida para todos los servicios del evento y podrá adquirirse en formato físico (pago en efectivo) o digital.