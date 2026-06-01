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Gerardo Mérida se presenta ante la corte de Nueva York tras entregarse por acusación de nexos con Los Chapitos

El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa podría buscar un acuerdo de culpabilidad con las autoridades de ese país

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Composición en acuarela de tres hombres: uno mayor con gafas al frente y dos jóvenes detrás, con la bandera de Estados Unidos y billetes de dólar flotando al fondo.
Gerardo Mérida podría buscar un acuerdo con Estados Unidos para obtener beneficios en el juicio en su contra. Esto sería clave debido a la información que deberá proporcionar para sustentar otros casos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, acudió este lunes 1 de junio a su primera audiencia frente a la jueza federal de Nueva York, Katherine Polk, para ser presentado como parte del proceso que enfrenta tras ser acusado en Estados Unidos de presuntos nexos con Los Chapitos.

La sesión se llevó a cabo en la sala de audiencias de la Corte del Distrito Sur de Nueva York y tuvo una duración de 15 minutos, donde el exsecretario fue presentado con un uniforme de prisionero color café, una cadena amarrada en la cintura que terminaba en las esposas y con otra en los pies.

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Aunque el general evitó realizar declaraciones. el periodista Ariel Moutsatsos aseguró que durante la audiencia una de las declaraciones más destacadas de la jueza fue que “vendrán olas de acusados”, en referencia a los diez funcionarios que fueron señalados por vínculos con la facción liderada por los hijos de “El Chapo” Guzmán, entre ellos Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa.

En la diligencia no se brindaron mayores detalles acerca del caso, pero la jueza detalló que existe abundante evidencia en su contra, por lo que dio un plazo de 60 días para que sea procesada y se entregue a la defensa.

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Pintura en acuarela de un hombre con uniforme naranja y gafas sentado en una silla, con dos hombres detrás de él sosteniendo abanicos de billetes.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras su entrega a las autoridades estadounidenses, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha insistido en que en México la Fiscalía General de la República (FGR) los investiga porque no hay pruebas en su contra, el general podría buscar un acuerdo con las autoridades estadounidenses para adquirir beneficios como la reducción de su sentencia, incluso una nueva identidad, en caso de concretarse su colaboración como testigo protegido.

Hasta el momento, la próxima audiencia de Gerardo Mérida esta programada para realizarse el martes 4 de agosto de 2026.

Comparte prisión con narcotraficantes como “El Mayo”

Fue el pasado 11 de mayo cuando Gerardo Mérida salió del país desde Hermosillo, Sonora, para ingresar a los Estados Unidos por Arizona, en lo que fue una entrega voluntaria.

Luego de su arresto, fue ingresado al Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, donde comparte reclusión con narcotraficantes como Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa y Rafael Caro Quintero, exlíder del Cártel de Guadalajara y del Cártel de Caborca.

En este lugar también se encuentran otros líderes de organizaciones criminales como Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, quien encabezaba el Cártel de Juárez tras la muerte del “Señor de los Cielos”. Actualmente busca un acuerdo con las autoridades de EEUU para obtener beneficios en su sentencia.

Las acusaciones contra Gerardo Mérida por EEUU

Doce días antes de su entrega a Estados Unidos, Gerardo Mérida fue acusado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por presuntamente recibir sobornos a cambio de proteger a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Ilustración de un expediente judicial con 'S9 23 Cr. 180 (SDNY)', retratos de Rubén Rocha Moya y Los Chapitos, siluetas de funcionarios, armas, dinero, bandera de EE.UU. y mapa de Sinaloa.
El gobernador de Sinaloa (hoy con licencia) encabeza la acusación realizada por EEUU en contra de diez funcionarios mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de ese país lo señalaron por aprovechar su cargo como secretario de Seguridad Pública bajo la administración de Rubén Rocha Moya (hoy gobernador con licencia de Sinaloa) por recibir sobornos del grupo criminal, así como de supuestamente proporcionarles notificaciones previas de los operativos en narcolaboratorios para que pudieran trasladar las drogas y el equipo a otro sitio.

Estas alertas habrían ocurrido principalmente en 2023, cuando les notificó de al menos 10 operativos en su contra que les permitió evacuar a su personal y las drogas antes de que pudieran ser incautados por las autoridades. Además, se le acusó de haber dado instrucciones para que no se realizaran detenciones de esta facción, pero sí de sus rivales.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, fue entre 2023 y 2024 que Gerardo Mérida aceptó más de 100 mil dólares en sobornos mensuales en efectivo por parte de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán a cambio de darles protección.

Tres acusaciones en su contra que le pueden dar hasta cadena perpetua en caso de ser declarado culpable

Fotografía de archivo, tomada en diciembre de 2024, del entonces secretario de Seguridad del estado mexicano de Sinaloa, Gerardo Mérida, durante un acto público, en Culiacán (México). EFE/Iván Medina
Fotografía de archivo, tomada en diciembre de 2024, del entonces secretario de Seguridad del estado mexicano de Sinaloa, Gerardo Mérida, durante un acto público, en Culiacán (México). EFE/Iván Medina

Las acusaciones en su contra son:

  • Conspiración para la importación de narcóticos
  • Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos
  • Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos

En caso de ser declarado culpable, Gerardo Mérida Sánchez podría ser sentenciado a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión o hasta cadena perpetua.

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