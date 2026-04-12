México

Ni avena ni quinoa: el grano ancestral que tiene más proteína y ayuda a desinflamar el vientre plano

Este ingrediente milenario amplía alternativas para familias y productores rurales ante retos alimentarios y de salud

Guardar
Fue calificado como “el mejor alimento de origen vegetal para consumo humano” (Imagen Ilustrativa Infobae)
Fue calificado como “el mejor alimento de origen vegetal para consumo humano” (Imagen Ilustrativa Infobae)

El amaranto mexicano es considerado uno de los cultivos más valiosos para la alimentación y la cultura del país. Su historia milenaria y sus aportes nutricionales lo mantienen vigente, respaldando las estrategias para mejorar la dieta nacional y hacer frente a retos de salud y sostenibilidad actuales.

En México, el amaranto destaca porque contiene proteínas, minerales y vitaminas en proporciones superiores a varios cereales convencionales.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la semilla de amaranto aporta el doble de proteína que el maíz o el arroz y entre un 60 y 80% más proteína que el trigo.

Además, es fuente de aminoácidos esenciales, especialmente lisina, un nutriente poco presente en otros granos. Por esto, expertos lo reconocen como una alternativa clave para combatir la desnutrición y fortalecer sistemas agrícolas sustentables.

Amaranto: beneficios nutricionales y recuperación en México

amaranto
El amaranto mexicano es considerado uno de los cultivos más valiosos para la alimentación y la cultura del país. (Imagen ilustrativa Infobae)

Este cultivo fue calificado como “el mejor alimento de origen vegetal para consumo humano” por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos en 1975. Entre sus ventajas principales se encuentra que no contiene gluten, por lo que pueden consumirlo personas con celiaquía.

Su aporte nutricional incluye vitaminas A, B, C y minerales como calcio, hierro y fósforo, lo que lo vuelve especialmente útil para poblaciones vulnerables.

Actualmente, distintas investigaciones han comprobado que el consumo regular de amaranto puede ayudar a reducir el colesterol, mejorar el perfil lipídico, prevenir enfermedades cardiovasculares y contribuir a la regulación de la presión arterial y la glucosa en la sangre.

En México, la producción de amaranto muestra una tendencia de recuperación: en 2023 se registraron 5.996 toneladas, con predominancia en Puebla, seguido por Morelos, Tlaxcala, Oaxaca y la Ciudad de México.

El amaranto es relevante por varias razones:

  • Proporciona proteína de alta calidad
  • No tiene gluten
  • Favorece dietas variadas y saludables
  • Se adapta a suelos de baja calidad y climas áridos
  • Su cultivo apoya la economía rural y la seguridad alimentaria

Posturas científicas e institucionales sobre el amaranto

arroz intregal-quinoa
El amaranto tiene mayores beneficios para la salud.

La doctora Cristina Mapes Sánchez, curadora de la colección etnobotánica del Jardín Botánico de la UNAM, subraya que tanto la semilla como las hojas del amaranto —los quintoniles— ofrecen grandes cantidades de proteína, hierro y calcio, comparables con las de la espinaca. Mapes Sánchez señala: “Hemos observado que hay procesos de selección y domesticación de las hojas de amaranto para obtener mejores características”, según declaraciones recogidas por Ciencia UNAM.

Desde el punto de vista institucional, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural indica que productores en sistemas de milpa y chinampa aprovechan la adaptabilidad del amaranto, que prospera incluso en suelos pobres. El organismo destaca: este cultivo “tiene el potencial de contribuir significativamente a la seguridad alimentaria de México y del mundo”.

Además existen reportes sobre su posible actividad medicinal contra infecciones, enfermedades neurodegenerativas y agentes microbianos y virales.

Historia del amaranto en México

Palanqueta de chocolate, dulce tradicional, barra crujiente, semillas y nueces, cobertura de cacao, snack. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El amaranto es parte de la cultura gastronómica mexicana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El amaranto es un seudocereal cuyas semillas, apenas un poco más grandes que las de la mostaza, se emplean de diversas formas en la gastronomía mexicana: desde las clásicas alegrías (mezcla de semillas tostadas con miel o piloncillo) hasta tamales, atoles o guisos elaborados con hojas frescas, conocidas como quelites.

Los registros históricos indican que los aztecas producían entre 15 mil y 20 mil toneladas anualmente, integrando el grano en su dieta cotidiana y rituales religiosos, hasta que los usos tradicionales fueron vetados tras la llegada española.

Este grano también está presente en la innovación alimentaria y cosmética, ya que el aceite y extractos derivados de amarantho se utilizan como ingredientes funcionales por sus propiedades antioxidantes, alto contenido de squalene y resistencia a la oxidación.

Su uso abarca desde galletas y cereales enriquecidos, hasta productos de protección solar y cuidados para la piel.

Retos y futuro del amaranto como alimento estratégico

Alt Text: Alimentos energéticos, frutas tropicales, piña, coco rallado, semillas de chía, miel, comida fitness, bowl fotogénico, vitaminas naturales, receta fácil, comida rápida, textura crujiente, merienda sana, comida para niños - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Esta semilla suele combinarse con distintos postres - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas coinciden en que el principal reto radica en aumentar la producción y mejorar el acceso, ya que el precio elevado del aceite de amaranto limita su consumo cotidiano.

Sin embargo, la promoción de su cultivo y los beneficios científicos sustentados consolidan al amaranto como un pilar potencial de la nutrición y como herramienta para enfrentar desafíos de seguridad alimentaria y salud a escala global.

Así, el amaranto representa un ejemplo de alimento ancestral que se reinventa para responder a los retos del siglo XXI, sumando tradición, conocimiento científico y resiliencia para la alimentación de México y el mundo.

Temas Relacionados

AmarantoNutriciónSaludmexico–saludmexico–noticiasNewsroom MX

Más Noticias

Josh Ball, exnovio de Ángela Aguilar, también habría sido “clonado” en “Un vals” de Nodal

Tras las comparaciones con Cazzu, usuarios aseguran que el protagonista masculino de “Un vals” se parece al ex de Ángela Aguilar

Josh Ball, exnovio de Ángela Aguilar, también habría sido “clonado” en “Un vals” de Nodal

Desaparición de cuatro jóvenes de 14 y 16 años causa alerta en Zamora, Michoacán: esto es lo que se sabe

Salieron juntas la tarde del 8 de abril y desde entonces no hay rastro de ellas

Desaparición de cuatro jóvenes de 14 y 16 años causa alerta en Zamora, Michoacán: esto es lo que se sabe

EN VIVO: Clima CDMX y resto de México hoy 12 de abril

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este domingo

EN VIVO: Clima CDMX y resto de México hoy 12 de abril

Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica del 12 de abril de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este domingo

Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica del 12 de abril de 2026

Qué dice el epitafio de “El Mencho”: el polémico mensaje en su tumba que lo llama “gran hombre”

Las imágenes de la tumba difundidas en redes sociales han reactivado la atención sobre el lugar donde descansan los restos del exlíder del CJNG

Qué dice el epitafio de “El Mencho”: el polémico mensaje en su tumba que lo llama “gran hombre”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Qué dice el epitafio de “El Mencho”: el polémico mensaje en su tumba que lo llama “gran hombre”

Qué dice el epitafio de “El Mencho”: el polémico mensaje en su tumba que lo llama “gran hombre”

Vinculan a proceso a María “N”, colombiana detenida con 14 botellas de cocaína líquida en el AICM

Detienen a tres presuntos sicarios con más de mil dosis de metanfetamina en Tijuana

Marina y personal de Pemex inhabilitan toma clandestina ubicada en Matías Tomero, Oaxaca

Reportan detención de “El Mike”, operador de “Los Rusos” del Cártel de Sinaloa en Mexicali

ENTRETENIMIENTO

Josh Ball, exnovio de Ángela Aguilar, también habría sido “clonado” en “Un vals” de Nodal

Josh Ball, exnovio de Ángela Aguilar, también habría sido “clonado” en “Un vals” de Nodal

Dagna Mata, modelo de Nodal en “Un vals”, enciende la polémica al usar canciones de Cazzu en Instagram

MasterChef 24/7: revelan fecha de estreno de la competencia de cocina más famosa de México

Director del video “Un vals” deslinda a Christian Nodal del supuesto parecido de la modelo con Ángela Aguilar y Cazzu

Este es el setlist que Bruno Mars traerá a México con su Romantic Tour en el Estadio GNP Seguros

DEPORTES

América y Cruz Azul empatan 1-1 en su regreso al Azteca con goles de Salas y Campos

América y Cruz Azul empatan 1-1 en su regreso al Azteca con goles de Salas y Campos

Así celebró Matěj Kovář, arquero estrella de República Checa, el campeonato del PSV en la Eredivisie

Adrian Marcelo comparte nuevas imágenes de su entrevista con Matias Almeyda

Tigres vence de manera contundente a Chivas que venía de líder y apunta a la liguilla

Niegan libertad bajo fianza a Omar ‘N’, exgoleador de Chivas, tras el delito de abuso sexual