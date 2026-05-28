¿Omar García Harfuch para las elecciones de 2030? Esto opina el secretario sobre aparecer en la boleta

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, Omar García Harfuch REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha/File Photo/File Photo

Omar García Harfuch descarta aparecer en la boleta electoral en 2030 mientras siga al frente de la SSPC, y sostuvo que pensar en una ruta paralela sería irresponsable ante la carga de trabajo de la estrategia federal de seguridad y una falta de respeto para los integrantes del gabinete y de las fuerzas que operan en el país. El funcionario afirmó que permanecerá en el cargo hasta que lo disponga la presidenta Claudia Sheinbaum, porque su encargo depende de una designación presidencial.

El secretario respondió de forma directa cuando se le preguntó en el programa de Azucena Uresti qué tendría que pasar para que estuviera en la boleta en 2030: “No hay manera de que pueda pensar en algo que no sea ser secretario de Seguridad hasta que la señora presidenta lo disponga”. También cerró la puerta a esa posibilidad al insistir: “Sí lo descarto porque soy secretario de Seguridad”.

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Esa definición ocurre mientras García Harfuch aparece como el integrante mejor evaluado del gabinete federal con una aprobación de 74% en una reciente encuesta de medios. El dato lo coloca por encima de Marcelo Ebrard, con 57%; Mario Delgado, con 47%; Luz Elena González, con 43%; y Rosa Icela Rodríguez, con 42%.

El propio secretario atribuyó esa evaluación no a una figura personal, sino al trabajo conjunto del gabinete de seguridad. Señaló que los resultados no son “de la propia Secretaría de Seguridad y de Omar García”, sino del esfuerzo coordinado de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, el Ejército, el Centro Nacional de Inteligencia y otras instituciones que participan en la estrategia nacional.

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El video generó una ola de comentarios llenos de humor y admiración.

García Harfuch liga cualquier definición política a su permanencia en Seguridad

García Harfuch dijo que la Secretaría de Seguridad no permite una agenda paralela. Afirmó que se trata de una responsabilidad absorbente por la complejidad de los asuntos que enfrenta el gobierno federal en materia de violencia y narcotráfico.

En su explicación, remarcó que sería irresponsable distraerse de esa tarea cuando sus compañeros arriesgan la vida todos los días en distintos puntos del territorio nacional. Extendió ese reconocimiento no solo al personal de la SSPC, sino a todos los integrantes del gabinete de seguridad que participan en operativos, inteligencia e investigación.

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El funcionario también dejó claro qué tendría que ocurrir para modificar ese escenario: que terminara su encargo por decisión de la presidenta. Fuera de ese supuesto, dijo que su única función es desempeñar el cargo actual.

Ese mensaje tiene peso político porque aparece a cuatro años de la sucesión presidencial de 2030, cuando distintos ejercicios de opinión ya miden posibles aspirantes dentro de Morena y de la oposición. Aunque su nombre figura en esos sondeos, el secretario sostuvo que no se ve en una boleta electoral y repitió que esa posibilidad está descartada.

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Harfuchas, conchas con la cara de Omar García Harfuch

Su aprobación de 74% coincide con el mayor nivel de exposición del gabinete de seguridad

La evaluación de 74% para García Harfuch aparece en un momento de presión constante sobre la política de seguridad. La agenda del gabinete se mantiene marcada por las exigencias de Estados Unidos sobre el combate al narcotráfico y la migración, además del debate interno por la persistencia de la violencia.

Dentro de ese contexto, el gobierno federal ha destacado varios resultados: el traslado de 92 líderes criminales a cárceles estadounidenses, la captura de objetivos prioritarios del crimen organizado, decomisos de droga, detenciones y una reducción de 40% en homicidios dolosos al cierre de 2025. Al frente de esa coordinación está García Harfuch, en vínculo con el Ejército, la FGR y áreas de inteligencia.

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Aun con esa aprobación, la inseguridad sigue como el principal problema del país para casi la mitad de las personas consultadas en la encuesta referida en el texto fuente. También persiste una división en las opiniones sobre los resultados de la estrategia, lo que muestra una diferencia entre la valoración del funcionario y la percepción sobre la situación de seguridad.

Ingrid Rebeca Sánchez, de 22 años, que diseña mercancía con la imagen del secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, de 44 años, cuya popularidad ha aumentado tras la muerte del líder del cártel El Mencho, muestra una manta a la venta en una tienda en Ciudad de México, México. 12 de marzo de 2026. REUTERS/Henry Romero

García Harfuch explicó esa aparente contradicción a partir de los resultados compartidos por el gabinete. Dijo que el reconocimiento público ayuda a identificarlo con la estrategia, pero subrayó que el trabajo real recae en cientos de mujeres y hombres desplegados en zonas complejas.

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Añadió que la presidenta encabeza cada mes en Palacio Nacional una ceremonia privada para reconocer a elementos del Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y Secretaría de Seguridad. Precisó que en esos actos no hay fotografías y que el objetivo es distinguir a quienes ejecutan la estrategia en territorio.

Los sondeos de Morena lo colocan arriba, pero él insiste en que no busca una candidatura

En las mediciones internas rumbo a 2030, García Harfuch aparece como el perfil mejor posicionado dentro de Morena. En la encuesta de Gobernarte correspondiente a abril registra 45.8% de las preferencias, frente a 19.6% de Marcelo Ebrard.

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Imagen de archivo. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, revisa una nota durante una conferencia de prensa tras el asesinato del narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera, conocido como "El Mencho", en un operativo militar en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, México. 23 de febrero de 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Otro estudio, de Cripeso, le asigna 30.10% entre simpatizantes morenistas, mientras Ebrard obtiene 16.44%. La Encuesta MX le da 36.1% de respaldo frente a 17.2% del secretario de Economía, y CE Research lo ubica con 41% contra 24%.

Esos números lo colocan con ventajas de doble dígito sobre otros perfiles de la llamada Cuarta Transformación. A pesar de ello, su respuesta pública no se movió hacia una eventual postulación, sino hacia la continuidad en su responsabilidad actual.

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El entorno político del gabinete también muestra contrastes. Marcelo Ebrard enfrenta un desgaste asociado a la presión económica por la renegociación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá y a la polémica por la estancia de uno de sus hijos en la residencia de la embajada mexicana en Londres durante su etapa como canciller. En ese marco, su aprobación pasó de 67 a 57%.

La entrada Harfuch a la extinta corporación ocurrió en el año 2008. Crédito: Redes Sociales

La combinación de una alta aprobación personal y un liderazgo en sondeos internos alimenta la conversación sobre una posible candidatura futura de García Harfuch. Su posición pública, al menos por ahora, es la contraria: dijo que no se ve en la boleta de 2030 y que un secretario de Seguridad no puede pensar en otra cosa que no sea cumplir su encargo.

Harfuch sonriendo junto a uno de sus excompañeros. Crédito: Redes Sociales

• Omar García Harfuch descartó estar en la boleta electoral de 2030 y dijo que seguirá en la SSPC hasta que lo disponga la presidenta Claudia Sheinbaum.• El secretario tiene una aprobación de 74%, la más alta del gabinete federal, por encima de Marcelo Ebrard con 57%.• Aunque encabeza sondeos internos de Morena con rangos de 30.10% a 45.8%, sostuvo que no tiene una agenda paralela a la seguridad.