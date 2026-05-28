Liliana salió a la CDMX por una toga para su hija y desapareció al volver a Tultitlán: familiares bloquean vía José López Portillo

El último contacto que se tuvo con Liliana fue la madrugada del 18 de mayo. Se mantiene abierta su ficha de búsqueda. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)

Liliana Vite Ángel salió de su casa para comprar una toga y un birrete para la graduación de primaria de su hija. Horas después, cuando aparentemente ya estaba de regreso en Tultitlán, Estado de México, dejó de responder mensajes y llamadas. Desde entonces, su familia sostiene una hipótesis que los persigue desde hace días: creen que pudo haber sido privada de la libertad en el trayecto a casa.

Ante la falta de atención de las autoridades, la mañana de este jueves la familia de Liliana bloqueó la vía José López Portillo, una de las rutas principales que conecta los municipios de Ecatepec, Coacalco y Tultitlán.

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La manifestación se mantuvo a la altura del mexibús Cartagena, dirección Tlalnepantla. En este punto, familiares y personas cercanas mostraron pancartas, fichas de búsqueda y exigen la presentación con vida de la mujer de 41 años, madre de familia.

La familia de Liliana también reclama a las autoridades acciones claras y atención al caso, pues desde que inició su búsqueda ha señalado abandono institucional y falta de acompañamiento. Todos los datos recabados, acceso a cámaras vecinales y la última ubicación de Liliana —antes de perder su rastro— han sido conseguidos por sus propios medios.

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La mujer, de 41 años, desapareció el pasado 18 de mayo luego de trasladarse desde la colonia Las Tórtolas hacia el Centro Histórico de la Ciudad de México. Antes de perder contacto, alcanzó a enviar una ubicación a uno de sus hijos. El punto marcaba que ya se encontraba muy cerca de su casa, a poco menos de un kilómetro.

De acuerdo con la familia, el último punto registrado de su teléfono celular la ubicaba aproximadamente a 700 metros de su vivienda. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México confirmó que uno de los últimos rastreos del dispositivo se registró precisamente en la zona de Las Tórtolas.

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A partir de ese momento comenzó una búsqueda que, según sus familiares, hicieron prácticamente solos durante varios días. El celular de Liliana permaneció encendido cerca de una semana y eso les permitió seguir distintas ubicaciones entre municipios del Valle de México. También consiguieron grabaciones privadas de cámaras de seguridad para reconstruir parte del trayecto.

La Fiscalía mexiquense mantiene activa la ficha de búsqueda de Liliana Vite Ángel y pidió apoyo ciudadano para aportar cualquier dato que permita su localización. (Fiscalía General de Justicia del Estado de México)

Su hermano José Vite aseguró, en una entrevista con N+, que en las imágenes aparece una motocicleta con dos personas, seguida por la combi en la que presuntamente viajaba Liliana, además de una camioneta Suburban negra y un vehículo blanco detrás de la unidad.

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“Nada más obtuvimos videos privados donde se ve que va una motocicleta, dos personas arriba, después pasa la combi y atrás una Suburban negra y un carro blanco (...). No sabemos por qué o cuál es el motivo de que se la hayan llevado”, declaró al medio citado.

Sin avances en la investigación

La familia afirma que entregó esos materiales a las autoridades mexiquenses, aunque denuncian que la investigación no ha mostrado avances claros. Mientras tanto, ellos continuaron rastreando señales y recorriendo zonas donde el teléfono arrojaba actividad.

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Liliana envió su última ubicación a la 1:31 de la mañana del 18 de mayo, estaba a menos de un kilómetro de su casa. Ya no respondió mensajes ni llamadas. (Imagen: N+)

La desaparición impactó especialmente a sus hijos, una niña de 12 años y un adolescente un año mayor. De acuerdo con sus familiares, Liliana había comenzado meses atrás un pequeño negocio de hamburguesas, alitas y papas para generar ingresos adicionales y sostener a su familia.

La ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México señala que Liliana mide 1.43 metros, tiene complexión media, tez blanca y cabello teñido de rubio a media espalda. Como señas particulares presenta dos cicatrices quirúrgicas por cesárea, una protuberancia en la parte baja de la espalda y lunares cerca del ojo y arriba del labio del lado izquierdo.

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El día de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul marino, blusa verde militar de tirantes, sudadera negra con la palabra “Alo”, tenis negros y llevaba una bolsa negra con cadena dorada.

Hasta ahora, la Fiscalía mexiquense mantiene activa la ficha de búsqueda y pidió apoyo ciudadano para aportar cualquier dato que permita localizarla.

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