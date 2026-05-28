Rocha Moya no fue un “estorbo” para realizar operativos contra Los Chapitos en Sinaloa, afirma Harfuch

El funcionario dijo que hubiera sido notorio si el gobernador de Sinaloa con licencia se hubiera resistido a la realización de operativos de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no fue un “estorbo” para la realización de operativos en contra de Los Chapitos en el estado.

Estas declaraciones las realizó en el marco de las acusaciones en contra del mandatario estatal, y otros nueve funcionarios, por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntamente brindar protección a esta facción del Cártel de Sinaloa a cambio de recibir sobornos.

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Durante una entrevista con Azucena Uresti, Harfuch destacó que desde el reforzamiento de seguridad que llevaron a cabo en diciembre de 2024 (cuatro meses después del inicio de la disputa interna del cártel que ha provocado más de 3 mil homicidios hasta la fecha), la facción de Los Chapitos ha sido la más golpeada con detenciones, extradiciones y decomisos.

Al respecto, dijo que en el estado cuentan con cifras como la detención de casi 3 mil personas y el aseguramiento de 5 mil 600 armas de fuego, entre otras.

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Descarta “estorbos” en Sinaloa para la realización de operativos tras acusaciones de EEUU contra Rocha Moya

La reunión reunió a autoridades de los tres órdenes de gobierno para revisar y ajustar la estrategia de seguridad en el estado.

Luego de mencionar que Estados Unidos acusó tanto a Rocha Moya como a nueve funcionarios y exservidores públicos de esa entidad por presuntos nexos con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, donde se afirmó que les brindaron protección contra operativos, Harfuch descartó que hayan tenido algún “estorbo” durante las acciones de seguridad.

“Es decir, si nosotros como Gabinete de Seguridad, hubiéramos tenido un estorbo del gobierno del estado para hacer las operaciones que llevamos haciendo casi dos años, pues hubiera sido notorio”, aseguró.

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Al dejar entrever que esto podría ser una muestra de que no protegía a Los Chapitos, Harfuch fue cuestionado sobre la negativa de Rubén Rocha Moya de hablar sobre los operativos de seguridad en el estado afirmando que “no sabía nada”, a lo que el funcionario se limitó a responder que la Fiscalía General de la República (FGR) ya inició una investigación contra las diez personas acusadas por EEUU.

Una de las últimas declaraciones a medios realizada por Rocha Moya, donde evitó hablar de seguridad, ocurrió tras la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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La detención del alcalde de Tequila, Jalisco, de Morena, genera fuertes críticas sobre la corrupción en gobiernos locales. | Crédito: Jesus Áviles/Infobae México

Al ser cuestionado por reporteros en Querétaro, durante la ceremonia por el 109 aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, el gobernador con licencia dijo “No sé lo de Sinaloa, menos lo de Jalisco. Una disculpa”. Además, en otras ocasiones acusaba que los directores de medios locales eran los que sabían, que a ellos se les debía preguntar.

No es la primera vez que Harfuch dice que no se han detectado “indicios” de presuntos nexos de Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa, ya que a principios de mayo, tras la designación de Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina de Sinaloa, negó que el Gabinete de Seguridad lo hubiera sospechado.

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“Nosotros no teníamos ningún indicio; hemos llevado, llevamos desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, como ya lo dijeron mis compañeros del gabinete, los resultados, las detenciones, y nunca hemos tenido una obstrucción por parte de algún funcionario del gobierno del estado”, dijo tras ser cuestionado por un periodista.

Luego de tomar licencia como gobernador, Rocha Moya se encuentra blindado por un equipo de seguridad debido a la violencia que se mantiene en Sinaloa, la cual pese al despliegue de más de 13 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) registra jornadas con ataques armados, asesinatos, desapariciones, secuestros y hallazgos de restos humanos.

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Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, no pidió protección tras las acusaciones de Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Pese a la negativa de Harfuch de que Rocha Moya sea un posible blanco de ataques tras el incremento de su seguridad personal, días después la casa del gobernador con licencia fue agredida a balazos, aunque después se dijo que ya tenía más de 10 años de estar deshabitada.