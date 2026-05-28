México

Bounty casero de fresa: el postre frío y cremoso que puedes preparar en minutos

Coco, chocolate y fruta se combinan en una receta sencilla que destaca por su textura suave y su sabor fresco

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Primer plano de un postre rectangular de tres capas: base de chocolate, centro de mousse rosa de fresa y cobertura de chocolate con líneas blancas, rodeado de fresas frescas en un plato blanco.
El bounty casero de fresa conquista la cocina por su mezcla cremosa y su toque frutal irresistible. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los postres caseros continúan ganando popularidad por su practicidad y por ofrecer alternativas más personalizables. El bounty casero de fresa se ha convertido en una opción atractiva para quienes buscan un dulce diferente, con una mezcla cremosa y un toque frutal que resalta desde el primer bocado.

La combinación de coco rallado con fresa natural crea una textura suave y equilibrada. Además, la cobertura de chocolate aporta contraste y convierte esta preparación en una alternativa ideal para disfrutar fría durante días cálidos o como snack después de la comida.

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Otra de sus ventajas es la facilidad de elaboración. No requiere horno ni técnicas complejas, por lo que puede prepararse rápidamente con ingredientes básicos y mantenerse refrigerado para conservar mejor su consistencia.

Ingredientes y preparación para un bounty casero con sabor a fresa

Una porción rectangular de postre rosado con base de galleta oscura, cubierta de chocolate y coco rallado. Se adorna con fresas y crema batida con menta.
La combinación de coco rallado y fresa natural proporciona una textura suave y equilibrada en cada bocado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta destaca por integrar sabores dulces y frescos en una presentación sencilla. El coco aporta cuerpo a la mezcla, mientras la fresa ayuda a darle un perfil más ligero y agradable.

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Ingredientes

  • 2 tazas de coco rallado
  • 1/2 taza de leche condensada
  • 1/3 de taza de puré de fresa natural
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 200 gramos de chocolate semiamargo derretido
  • Papel encerado

Preparación

  • Mezclar el coco rallado con la leche condensada, vainilla y puré de fresa.
  • Integrar hasta formar una masa uniforme.
  • Formar pequeñas barras con las manos.
  • Colocar sobre papel encerado y refrigerar durante 30 minutos.
  • Cubrir cada barra con chocolate derretido.
  • Refrigerar nuevamente hasta que el chocolate endurezca.

Una combinación cremosa que resalta por su textura

Postre en vaso con capas rosa y roja, adornado con dos mitades de fresa, hojitas de menta y coco rallado. Fresas enteras y cortadas al lado.
Una cobertura de chocolate semiamargo aporta contraste y convierte este postre en un snack ideal para días calurosos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interior suave de estas barras permite disfrutar una mezcla ligera que conserva el sabor natural de la fruta. La fresa aporta frescura y ayuda a equilibrar el dulzor del coco y la leche condensada sin resultar excesiva.

La cobertura de chocolate semiamargo también juega un papel importante. Su textura firme crea un contraste agradable con el relleno cremoso y aporta un acabado más intenso en cada pieza.

Servidos fríos, estos bounty mantienen mejor su forma y potencian el sabor de los ingredientes. Incluso pueden decorarse con coco extra o pequeños trozos de fresa para darles una presentación más atractiva.

Un postre práctico para compartir en cualquier momento

Primer plano de un postre Bounty casero de fresa en una tabla de madera, mostrando rebanadas con capas de chocolate, crema rosa y trozos de fresa.
El bounty casero de fresa se destaca como un postre fácil de preparar y práctico para disfrutar refrigerado en cualquier momento. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de ser fáciles de preparar, estas barras pueden conservarse refrigeradas durante varios días. Eso las convierte en una opción cómoda para quienes disfrutan tener un antojo dulce listo para consumir en cualquier momento.

La receta también permite realizar ajustes según preferencias personales. Algunas personas prefieren utilizar chocolate oscuro o añadir más puré de fruta para intensificar el sabor y modificar la textura.

Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, el bounty casero de fresa se posiciona como una alternativa práctica y llamativa para quienes buscan un postre diferente con un toque fresco y casero.

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