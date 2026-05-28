¿Cuáles son los jugadores más peligrosos de Corea del Sur que enfrentará México en el Mundial 2026?

El equipo asiático cuenta con figuras de talla internacional en equipo como el Bayern Múnich y el París Saint Germain. ( REUTERS/Damir Sagolj)

México se prepara para enfrentar a Corea del Sur el próximo 18 de junio en el Estadio Guadalajara, en el marco de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

Este encuentro genera gran expectativa entre la afición debido a la calidad de algunos jugadores surcoreanos quienes militan en las mejores ligas del mundo, por lo que no será un rival nada sencillo para los dirigidos por Javier Aguirre.

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Jugadores más peligrosos de Corea del Sur

Kim Min Jae defensa del Bayern Múnich. (REUTERS/Angelika Warmuth)

La selección de Corea del Sur llega al Mundial 2026 con referentes que destacan tanto en defensa como en ataque. Heung Min-Son, capitán y máximo goleador histórico del equipo, sigue siendo el futbolista más determinante del país, pues cuenta experiencia en la Premier League durante su paso por el Tottenham y ahora en el LAFC sigue brillando en la MLS.

Otro jugador peligroso es Lee Kang-in, mediocampista del PSG que recientemente consiguió el sextete en una época gloriosa para el conjunto francés y ahora buscará reflejar esa experiencia en el escenario internacional con su selección.

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La zaga coreana cuenta con uno de los mejores defensas centrales del mundo como lo es Kim Min-Jae, el jugador del Bayern Múnich ha sido pieza importante en el equipo de Vincent Kompany para conseguir el bicampeonato de la Bundesliga y conseguir avanzar hasta las semifinales de la UEFA Champions League.

Después de una fase eliminatoria sin derrota, el equipo asiático está llamado a complicarle la vida al tricolor con sus tres figuras principales dentro de la cancha.

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Historial en mundiales entre México y Corea del Sur

Chicharito le marca gol a Corea del Sur en Rusia 2018. (REUTERS/Marko Djurica)

México y Corea del Sur se han enfrentado en dos ocasiones previas en Copas del Mundo, y en ambas el triunfo fue para el tricolor. El primer duelo mundialista ocurrió en Francia 1998, cuando México debutó en el Grupo E con una victoria 3-1 en Lyon.

En ese partido, Luis “El Matador” Hernández marcó dos goles y Ricardo Peláez completó la cuenta para darle el boleto al tricolor a los octavos de final.

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Por otro lado, el último antecedente entre ambas selecciones se dio en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018 cuando México venció a los asiáticos por 2-1 con goles de Carlos Vela y Javier “Chicharito” Hernández, mientras que por Corea del Sur descontó Heung-min Son.

Durante esa misma edición, ambos representativos agarraron una buena amistad y es que en la última jornada, un gol de la selección asiática en los últimos minutos frente a los alemanes, le otorgó al tricolor la clasificación a los octavos de final, donde perdieron ante Brasil.

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