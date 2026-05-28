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Movimiento Ciudadano votó en contra de reforma electoral de Michoacán: Máynez anuncia acción de inconstitucionalidad

Integrantes del Movimiento del Sombrero se manifestaron frente al congreso michoacano

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Composición digital de dos figuras: un hombre barbudo en traje oscuro con micrófono; y una mujer de cabello largo con blusa negra sosteniendo un sombrero.
Composición de dos líderes políticos: un hombre con micrófono y una mujer con sombrero de vaquero, reflejando el panorama electoral contemporáneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Congreso del Estado de Michoacán aprobó la tarde del miércoles 27 de mayo una reforma electoral que generó manifestaciones en contra por contener, entre otros puntos, una restricción a las candidaturas independientes de la entidad.

La reforma fue aprobada en lo general con los únicos votos en contra de los diputados de la bancada de Movimiento Ciudadano y del legislador independiente, Carlos Alejandro Bautista Tafolla.

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En ese contexto, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, anunció una acción de inconstitucionalidad contra esta reforma.

“Todos los partidos, con excepción de Movimiento Ciudadano y el diputado independiente, votaron a favor. Esto no se acaba aquí. Vamos a presentar una Acción de Inconstitucionalidad contra esta traición" publicó el dirigente a través de sus redes sociales.

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Desde que fue anunciada la votación de esta reforma, el emecista se declaró en contra de lo que consideró un golpe no solo para los partidos independientes sino específicamente para el Movimiento del Sombrero.

Reforma electoral en Michoacán genera movilizaciones

La discusión de la reforma en el Congreso michoacano generó protestas encabezadas por Grecia Quiroz, presidenta de Uruapan y el Movimiento Independiente del Sombrero. En ese contexto, Máynez sostuvo que su partido se opuso a la iniciativa y adelantó que buscará combatirla por la vía constitucional.

“El daño no me lo hacen a mí, el daño se lo hacen a los michoacanos”, declaró la funcionaria,
“El daño no me lo hacen a mí, el daño se lo hacen a los michoacanos”, declaró la funcionaria, (X: @ElDelSombreroCM)

Uno de los puntos más controvertidos de la reforma establece restricciones para que candidaturas independientes se coordinen entre sí o compartan plataformas, propaganda, símbolos, colores y estrategias de comunicación.

Ese fue el eje del reclamo de Grecia Quiroz, quien acusó que la propuesta pretende obligar a los independientes a competir “solos, divididos, débiles, aisladas y sin identidad”. Mientras se realizaba la discusión en el recinto, la presidenta de Uruapan se movilizó frente a las puertas del Congreso junto con integrantes del Movimiento del Sombrero, sin embargo, no fueron recibidos.

Durante la protesta, integrantes del movimiento intentaron entrar al Congreso para frenar el avance de la reforma, pero se toparon con un portazo. La movilización, calificada como pacífica por sus organizadores, no logró que los manifestantes fueran recibidos por las autoridades.

En un video difundido en redes sociales, la alcaldesa de Uruapan reiteró el carácter no violento de la protesta y pidió reciprocidad: “Respetamos la ley y la libertad de expresión, y pedimos el mismo trato por parte de las autoridades”, insistió Quiroz.

La funcionaria, quien asumió el cargo tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, en noviembre de 2025, señaló: “El daño no me lo hacen a mí, el daño se lo hacen a los michoacanos”. La alcaldesa subrayó que la manifestación tenía como principal objetivo exigir que la voz de la ciudadanía fuera escuchada en el proceso legislativo.

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