Tacos de suadero y postres callejeros: los sabores que debes probar si vas al Estadio Azteca para el Mundial 2026

Uno de los elementos más importantes de la cultura mexicana es la comida por lo que si eres turista no puedes perderte estas delicias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gastronomía mexicana destaca a nivel mundial por su riqueza y diversidad, reconocida entre las mejores cocinas del planeta. Cada estado ofrece sabores únicos y platillos emblemáticos, lo que convierte la experiencia culinaria en un recorrido por la historia y la tradición del país.

Si visitas la Ciudad de México durante el Mundial 2026, encontrarás una oferta gastronómica imperdible que incluye opciones saladas como los tacos al pastor y de suadero, hasta postres tradicionales como los churros.

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Antojitos callejeros que debes probar en CDMX

Un plato de chilaquiles recién hechos con totopos bañados en salsa verde, crema vegana, cebolla morada en rodajas y cilantro fresco, servidos en un plato blanco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México ofrece una experiencia única para quienes buscan sabores intensos y recetas tradicionales en cada esquina. Los antojitos forman parte esencial del día a día y son una muestra de la riqueza gastronómica de la capital.

Entre los más populares destacan los tacos, especialmente los de suadero, pastor y carnitas, preparados al momento y servidos con salsas, cebolla y cilantro. Los puestos de tacos son un punto de encuentro para locales y visitantes que desean probar el sabor auténtico de la ciudad.

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Las quesadillas de comal, rellenas de flor de calabaza, huitlacoche, chicharrón prensado o hongos, son otro clásico de los mercados y tianguis. En la capital, muchas veces se preparan sin queso, siguiendo la costumbre local, y se acompañan con salsa verde o roja.

No pueden faltar los tlacoyos y sopes, elaborados con masa azul y rellenos de frijol, requesón o chicharrón. Se sirven con nopales, salsa y queso fresco, y son una opción tradicional en los puestos ambulantes.

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Los elotes y esquites también forman parte de la experiencia. Se preparan con mayonesa, queso rallado, chile en polvo y jugo de limón, y se encuentran en casi cualquier esquina, especialmente al caer la tarde.

La variedad incluye además tortas como la “guajolota”, que lleva tamal dentro, así como tortas de milanesa o pierna. Estas opciones, sencillas y llenadoras, son ideales para quienes quieren comer rápido y seguir recorriendo la ciudad.

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Asimismo, los chilaquiles que son totopos acompañados de proteína (pollo o carne), queso y crema se convierten en un alimento tradicional de los desayunos mexicanos.

Cuáles son los postres callejeros que no puedes perderte

Imagen de unos churros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México es un paraíso para quienes buscan explorar los sabores dulces de la cocina popular. Los postres callejeros forman parte esencial del paisaje urbano y ofrecen una muestra de la creatividad local con ingredientes tradicionales.

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Entre los imperdibles se encuentran los churros, que se sirven recién hechos y espolvoreados con azúcar, muchas veces rellenos de chocolate, cajeta, lechera u otras opciones al gusto del cliente. Los mejores puestos se encuentran en el Centro de Coyoacán, donde hay una gran variedad de sabores.

Otra opción popular son las nieves y paletas de sabores naturales. En calles concurridas como el Centro Histórico o la Condesa es común encontrar carritos que ofrecen desde los sabores tradicionales de limón, mango y tamarindo, hasta combinaciones más atrevidas como pétalos de rosa o tequila.

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Incluso, si eres fan de este postre frío te recomendamos acudir a las Tepoznieves que se ubican de igual forma en el Centro de Coyoacán, donde hay una gran cantidad de sabores exóticos que no encuentras en ninguna otra parte.

Los famosos camotes y plátanos en carretilla también son parte de la experiencia. El característico silbido del vendedor anuncia la llegada de estos postres cocidos al vapor, servidos con leche condensada y mermelada.

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No pueden faltar las obleas rellenas de cajeta o dulce de leche, que se venden en plazas y parques. Su textura crujiente y el toque dulce del relleno las hacen una opción sencilla pero deliciosa para quienes buscan un antojo rápido.

La oferta se completa con unas buenas marquesitas, un tipo de crepa crujiente originaria de Yucatán acompañada del relleno de tu preferencia. Suele acompañarse con queso de bola holandés pero si no te gustan los sabores fuertes, es recomendable pedirlas sin ese ingrediente.

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