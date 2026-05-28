Pensiones del Bienestar 2026: cuándo recibiré el siguiente pago de 6 mil 400 y 3 mil 100 pesos

Los pagos de las Pensiones del Bienestar se entregan de forma bimestral (Fotografía Cortesía)

Una de las acciones centrales que ha tomado el gobierno mexicano en materia social es la creación de las Pensiones del Bienestar, un conjunto de programas que buscan mejorar la calidad de vida de los adultos mayores a lo largo y ancho del país. El objetivo es claro: garantizar un apoyo económico periódico que permita a este sector de la población afrontar los retos de la vejez con mayor tranquilidad.

Las autoridades han diseñado estos apoyos para que el recurso monetario llegue de forma directa y sin intermediarios. La entrega se realiza cada dos meses mediante la tarjeta del Banco Bienestar, lo que facilita el acceso a los fondos y elimina trámites burocráticos innecesarios. Entre los esquemas más relevantes se encuentran la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.

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Los registros a las Pensiones del Bienestar concluirán el próximo domingo 3 de mayo (Gobierno de México)

¿Cuándo es el siguiente pago de las Pensiones del Bienestar?

Se prevé que el siguiente pago de las Pensiones del Bienestar se realice durante el mes de julio, conforme al esquema de distribución habitual implementado por el gobierno. El depósito anterior tuvo lugar en el mes de mayo, siguiendo la periodicidad bimestral que caracteriza a este programa.

La entrega de los recursos no ocurre de manera simultánea para todos los beneficiarios. El criterio principal para organizar los pagos es la primera letra de la CURP de cada persona registrada. Así, los depósitos se programan en fechas específicas para cada grupo, con el objetivo de garantizar un proceso ágil y ordenado.

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Por lo general, el calendario oficial de pagos se publica unos días antes del inicio de cada periodo de depósito. Este documento indica la fecha exacta en que cada beneficiario podrá acceder a su apoyo, de acuerdo con la inicial de su CURP.

Un adulto mayor sonríe mientras muestra un calendario con el título "Pensión Adultos Mayores" frente a la sede de la Secretaría de Bienestar, destacando el apoyo a la comunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Formas de saber si ya te llegó el depósito de los programas

La aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible en Google Play Store y App Store, ofrece a los beneficiarios la posibilidad de consultar saldos y movimientos desde dispositivos Android o iOS, garantizando la seguridad de los datos durante el proceso y facilitando el acceso inmediato a la información.

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También existe la opción de realizar la consulta de manera presencial en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar, donde los usuarios pueden revisar su saldo al insertar la tarjeta y seguir las instrucciones del sistema. El calendario oficial permite a los beneficiarios conocer el día exacto en que se realizará el pago de las pensiones, lo que contribuye a una mejor organización y despeja dudas sobre la disponibilidad de los recursos.